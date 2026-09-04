Еротичен модел получи доживотна забрана да посещава стадион в Маями след бурен инцидент

Известната еротична моделка и инфлуенсърка Селина Пауъл, която неведнъж е попадала под светлините на прожекторите, отново привлече вниманието – този път не с провокативни снимки, а с бурно поведение на стадион „Хард Рок“ в Маями.

По време на предсезонния сблъсък между Маями Долфинс и Атланта Фалконс, Пауъл се оказа в центъра на неприятна сцена. След като охранител я помоли да спазва реда и да свали краката си от седалката пред нея, моделът реагира остро и дори отправи обидни думи към служителя. Това предизвика намесата на заместник-шерифи, които без много церемонии я изведоха от стадиона. В резултат на инцидента, Селина получи постоянна забрана да посещава спортното съоръжение – решение, което тя няма намерение да оспорва в съда.

Това далеч не е първият път, в който 31-годишната красавица попада в новинарските хроники с противоречиви прояви. Само преди месец тя бе арестувана за шофиране с отнета книжка, след като натрупа цели 10 фиша за същото нарушение. В миналото Пауъл е била замесена и в други пътни инциденти, а името ѝ често се свързва с различни скандали.

Въпреки проблемите със закона, Селина Пауъл продължава да бъде една от най-разпознаваемите личности в социалните мрежи. С над 3,1 милиона последователи в Instagram и успешен профил в OnlyFans, тя не спира да провокира и да събира фенове. Освен това, моделът се изявява и като актриса в сериала „Два начина с Ерика Мена“, а в миналото е била свързвана с известни имена като баскетболиста Дуайт Хауърд и рапъра Фаболус.