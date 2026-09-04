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Еротичен модел получи доживотна забрана да посещава стадион в Маями след бурен инцидент

Еротичен модел получи доживотна забрана да посещава стадион в Маями след бурен инцидент

4 Септември, 2026 23:32 841 5

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Селина Пауъл отново в центъра на вниманието – този път с изгонване от „Хард Рок“ в Маями

Еротичен модел получи доживотна забрана да посещава стадион в Маями след бурен инцидент - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Известната еротична моделка и инфлуенсърка Селина Пауъл, която неведнъж е попадала под светлините на прожекторите, отново привлече вниманието – този път не с провокативни снимки, а с бурно поведение на стадион „Хард Рок“ в Маями.

По време на предсезонния сблъсък между Маями Долфинс и Атланта Фалконс, Пауъл се оказа в центъра на неприятна сцена. След като охранител я помоли да спазва реда и да свали краката си от седалката пред нея, моделът реагира остро и дори отправи обидни думи към служителя. Това предизвика намесата на заместник-шерифи, които без много церемонии я изведоха от стадиона. В резултат на инцидента, Селина получи постоянна забрана да посещава спортното съоръжение – решение, което тя няма намерение да оспорва в съда.

Това далеч не е първият път, в който 31-годишната красавица попада в новинарските хроники с противоречиви прояви. Само преди месец тя бе арестувана за шофиране с отнета книжка, след като натрупа цели 10 фиша за същото нарушение. В миналото Пауъл е била замесена и в други пътни инциденти, а името ѝ често се свързва с различни скандали.

Въпреки проблемите със закона, Селина Пауъл продължава да бъде една от най-разпознаваемите личности в социалните мрежи. С над 3,1 милиона последователи в Instagram и успешен профил в OnlyFans, тя не спира да провокира и да събира фенове. Освен това, моделът се изявява и като актриса в сериала „Два начина с Ерика Мена“, а в миналото е била свързвана с известни имена като баскетболиста Дуайт Хауърд и рапъра Фаболус.



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    И това няма връзка с Русия, Безинтересно!

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  • 2 Евгени от Алфапласт

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    Професионално изкривяване. Да си вдига краката.

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  • 3 Даниел ЛяРусо 🥋

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    Голема новина, голем ПР

    Татуирана циганка със силикон, 200€ в алото ☝️

    23:47 04.09.2026

  • 4 Пич

    1 0 Отговор
    Ужас!!! Това означава, че при нас всяка гиздава селяндурка от провинцията е еротичен модел!?
    Но този път ще ни гонят американците!!! При нас такива чудовища отдавна не са на мода!

    00:29 05.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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