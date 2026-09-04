Майкъл Карик изрази оптимизъм въпреки ограничените сделки това лято

В разгара на трансферната треска това лято, Манчестър Юнайтед избра по-спокоен и обмислен подход, който изненада мнозина фенове и анализатори. Вместо да се впуснат в обичайните мащабни покупки, "червените дяволи" инвестираха 155 милиона паунда в трима нови играчи – Андрей Сантош, Юри Тилеманс и Карлос Балеба. Въпреки че клубът не привлече нов ляв бек или централен нападател, както се очакваше, треньорът Майкъл Карик демонстрира пълно удовлетворение от свършеното.

"Влязохме в трансферния прозорец с ясна цел – да надградим върху основата, която изградихме миналия сезон", сподели Карик пред Ройтерс. "С оглед на финансовите ни възможности, смятам, че се справихме отлично. Новите попълнения носят свежест и класа, от които имаме нужда". Треньорът подчерта, че за него най-важното е не колко средства са похарчени, а как са инвестирани: "Парите сами по себе си не печелят мачове. Важното е да ги вложим разумно и да извлечем максимума от всеки новодошъл".

Въпреки позитивния тон, някои позиции в състава на Юнайтед продължават да будят тревога. Липсата на нов ляв защитник и централен нападател може да се окаже ахилесова пета, особено при евентуални контузии на Люк Шоу или Бенямин Шешко. Въпреки това, Карик остава съсредоточен върху настоящите си футболисти и вярва, че с правилна подготовка и мотивация, отборът ще бъде конкурентоспособен през новия сезон.

С поглед напред, Карик и неговият екип залагат на сплотеността и потенциала на новите попълнения. "Фокусът ми е изцяло върху това как да развием отбора и да постигнем най-доброто с наличните ресурси", категоричен е наставникът.