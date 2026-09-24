Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рууни би се върнал към треньорството само за два клуба

Рууни би се върнал към треньорството само за два клуба

24 Септември, 2026 17:30 321 0

  • уейн рууни-
  • евертън-
  • манчестър юнайтед-
  • треньорска кариера

Бившият нападател посочи Евертън и Манчестър Юнайтед като единствените отбори, заради които би приел нова треньорска работа.

Рууни би се върнал към треньорството само за два клуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Уейн Рууни заяви, че би се върнал към треньорската професия само ако получи предложение от Евертън или Манчестър Юнайтед. Бившият нападател определи подобен сценарий като много малко вероятен.

„Съмнявам се. Знам, че поех четири трудни задачи в предишните си ангажименти. Единственият начин да се завърна на каквато и да било подобна длъжност е в Евертън или Манчестър Юнайтед, но това е много малко вероятно. Кое от тези предложения бих предпочел? Което дойде първо“, заяви Рууни.

40-годишният англичанин в момента работи като футболен анализатор. За последно той бе мениджър на Плимут, но напусна клуба след уволнение в края на 2024 година. Преди това Рууни води Дарби Каунти, Ди Си Юнайтед и Бирмингам Сити.

„Възможно е никога повече да не работя като треньор. Мисля, че като футболист усещаш кога кариерата ти е към края си и можеш да се подготвиш за това. Що се отнася до треньорската професия обаче, не знаеш дали ще се задържиш на дадено място година, две, десет или само три месеца“, допълни бившият капитан на Англия.

Рууни прекара най-успешния период от кариерата си като футболист в Манчестър Юнайтед, с който спечели всички възможни трофеи. Той започна професионалния си път в Евертън, преди да се превърне в един от най-разпознаваемите играчи в историята на „червените дяволи“.

Източници: Спортал


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове