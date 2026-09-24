Рууни би се върнал към треньорството само за два клуба

Уейн Рууни заяви, че би се върнал към треньорската професия само ако получи предложение от Евертън или Манчестър Юнайтед. Бившият нападател определи подобен сценарий като много малко вероятен.

„Съмнявам се. Знам, че поех четири трудни задачи в предишните си ангажименти. Единственият начин да се завърна на каквато и да било подобна длъжност е в Евертън или Манчестър Юнайтед, но това е много малко вероятно. Кое от тези предложения бих предпочел? Което дойде първо“, заяви Рууни.

40-годишният англичанин в момента работи като футболен анализатор. За последно той бе мениджър на Плимут, но напусна клуба след уволнение в края на 2024 година. Преди това Рууни води Дарби Каунти, Ди Си Юнайтед и Бирмингам Сити.

„Възможно е никога повече да не работя като треньор. Мисля, че като футболист усещаш кога кариерата ти е към края си и можеш да се подготвиш за това. Що се отнася до треньорската професия обаче, не знаеш дали ще се задържиш на дадено място година, две, десет или само три месеца“, допълни бившият капитан на Англия.

Рууни прекара най-успешния период от кариерата си като футболист в Манчестър Юнайтед, с който спечели всички възможни трофеи. Той започна професионалния си път в Евертън, преди да се превърне в един от най-разпознаваемите играчи в историята на „червените дяволи“.

Източници: Спортал