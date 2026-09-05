Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в събота (5 септември)

Спортът по ТВ в събота (5 септември)

5 Септември, 2026 07:57 652 0

  • футбол-
  • волейбол-
  • баскетбол-
  • тенис-
  • формула 1-
  • колоездене

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (5 септември) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
10.30 Формула 3, спринт за Гран при на Италия Диема спорт 3
11.50 Порше Суперкъп, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
13.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3
14.00 Кайзерслаутерн – Дармщад Диема спорт
14.30 Нюкасъл – Борменут Диема спорт 2
14.30 Престън – Блекбърн Нова спорт
15.15 Формула 2, спринт за Гран при на Италия Диема спорт 3
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 14 Евроспорт 1
16.00 Волейбол, бенефис на Тодор Салпаров Би Ти Ви
16.00 Фиорентина – Торино МАХ Спорт 3
16.00 Волейбол, Турция – Сърбия, жени МАХ Спорт 2, Би Ти Ви Екшън
16.30 Хофенхайм – Борусия (Д) Диема спорт
17.00 Манчестър Сити – Ковънтри Диема спорт 2
17.00 Брайтън – Лийдс Нова спорт
17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3
17.15 Атлетик – Атлетико МАХ Спорт 4
17.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.00 Спартак – ЦСКА Диема спорт
19.00 Интер – Наполи МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Полша – Италия, жени МАХ Спорт 2, Би Ти Ви Екшън
19.30 Райо Валекано – Сандантер МАХ Спорт 4
19.30 Хъл – Астън Вила Диема спорт 2
19.30 Шалке – Байерн Диема спорт 3
19.30 Сенши, галавечер от Варна МАХ Спорт 1
21.00 АЕК – Арис Нова спорт
21.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Брюксел MAX One
21.15 Левски – ЦСКА 1948 Диема спорт
21.45 Рома – Аталанта МАХ Спорт 3
21.45 Ница – Льо Ман Диема спорт 3
22.00 Виляреал -. Депортиво МАХ Спорт 4
22.00 Суонзи – Рексъм Диема спорт 2
22.00 UFC, Хукър срещу Парнас МАХ Спорт 2


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове