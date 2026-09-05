05.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
10.30 Формула 3, спринт за Гран при на Италия Диема спорт 3
11.50 Порше Суперкъп, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
13.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3
14.00 Кайзерслаутерн – Дармщад Диема спорт
14.30 Нюкасъл – Борменут Диема спорт 2
14.30 Престън – Блекбърн Нова спорт
15.15 Формула 2, спринт за Гран при на Италия Диема спорт 3
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 14 Евроспорт 1
16.00 Волейбол, бенефис на Тодор Салпаров Би Ти Ви
16.00 Фиорентина – Торино МАХ Спорт 3
16.00 Волейбол, Турция – Сърбия, жени МАХ Спорт 2, Би Ти Ви Екшън
16.30 Хофенхайм – Борусия (Д) Диема спорт
17.00 Манчестър Сити – Ковънтри Диема спорт 2
17.00 Брайтън – Лийдс Нова спорт
17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3
17.15 Атлетик – Атлетико МАХ Спорт 4
17.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.00 Спартак – ЦСКА Диема спорт
19.00 Интер – Наполи МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Полша – Италия, жени МАХ Спорт 2, Би Ти Ви Екшън
19.30 Райо Валекано – Сандантер МАХ Спорт 4
19.30 Хъл – Астън Вила Диема спорт 2
19.30 Шалке – Байерн Диема спорт 3
19.30 Сенши, галавечер от Варна МАХ Спорт 1
21.00 АЕК – Арис Нова спорт
21.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Брюксел MAX One
21.15 Левски – ЦСКА 1948 Диема спорт
21.45 Рома – Аталанта МАХ Спорт 3
21.45 Ница – Льо Ман Диема спорт 3
22.00 Виляреал -. Депортиво МАХ Спорт 4
22.00 Суонзи – Рексъм Диема спорт 2
22.00 UFC, Хукър срещу Парнас МАХ Спорт 2
Спортът по ТВ в събота (5 септември)
5 Септември, 2026 07:57 652 0
Ето какво може да гледаме днес
05.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
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