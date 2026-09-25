Роберто Карлос с шокираща изповед: Загубих 99% от парите си

Легендата на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия Роберто Карлос призова младите футболисти да не повтарят грешките, които самият той е допуснал по време на състезателната си кариера.

"Винаги съм мислил за живота след края на кариерата си. Важно е да си изградиш име като футболист и да се възползваш от популярността си. Когато реших да се оттегля, вече притежавах лиценз за спортен директор и работех с различни брандове.

Имах обаче проблеми с хора, които оставиха банковата ми сметка празна. Заради агенти и семейни проблеми загубих 99 процента от всичко, което бях спечелил във футбола. Допуснах грешки и затова искам да помоля младите играчи да не ги повтарят.

Сблъсках се и с много сериозен семеен проблем. Един четвъртък си легнах в полунощ, а в петък получих купчина документи, за чието съществуване дори не подозирах. Тогава загубих всичко, постигнато в кариерата ми", сподели Роберто Карлос в интервю за Record.