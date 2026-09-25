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Роберто Карлос с шокираща изповед: Загубих 99% от парите си

Роберто Карлос с шокираща изповед: Загубих 99% от парите си

25 Септември, 2026 21:28 870 2

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  • финанси-
  • агенти-
  • record

Легендарният бранител призова младите футболисти да не повтарят грешките, които самият той е допуснал

Роберто Карлос с шокираща изповед: Загубих 99% от парите си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендата на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия Роберто Карлос призова младите футболисти да не повтарят грешките, които самият той е допуснал по време на състезателната си кариера.

"Винаги съм мислил за живота след края на кариерата си. Важно е да си изградиш име като футболист и да се възползваш от популярността си. Когато реших да се оттегля, вече притежавах лиценз за спортен директор и работех с различни брандове.

Имах обаче проблеми с хора, които оставиха банковата ми сметка празна. Заради агенти и семейни проблеми загубих 99 процента от всичко, което бях спечелил във футбола. Допуснах грешки и затова искам да помоля младите играчи да не ги повтарят.

Сблъсках се и с много сериозен семеен проблем. Един четвъртък си легнах в полунощ, а в петък получих купчина документи, за чието съществуване дори не подозирах. Тогава загубих всичко, постигнато в кариерата ми", сподели Роберто Карлос в интервю за Record.


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  • 1 Стенли

    8 0 Отговор
    Така и не разбрахме , приятели ли са го прецакали или жена му , но все едно , наистина е много лошо да загубиш с труд изкараните пари😮‍💨

    21:31 25.09.2026

  • 2 Бялджип

    8 0 Отговор
    Не разбрах каква грешка е допуснал с финансите си? За какво иска да предупреди хората да не повторят неговата грешка?

    21:32 25.09.2026

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