МВР отвори денонощна телефонна линия за изборни нарушения

Министерството на вътрешните работи откри денонощна телефонна линия за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес. От днес до 26 октомври гражданите могат да съобщават за евентуални престъпления против политическите права на телефон 02/90 112 98, както и на електронна поща [email protected].

Удължаване при балотаж

В случай че се стигне до балотаж на президентските избори, каналите за връзка ще останат активни до 2 ноември, съобщават от пресцентъра на МВР. От институцията уточняват, че подаваните сигнали трябва да са пряко свързани с отговорностите на силовото ведомство по гарантиране на сигурността и законосъобразното протичане на изборния процес.