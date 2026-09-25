МВР отвори денонощна телефонна линия за изборни нарушения

Министерството на вътрешните работи откри денонощна телефонна линия за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес. От днес до 26 октомври гражданите могат да съобщават за евентуални престъпления против политическите права на телефон 02/90 112 98, както и на електронна поща [email protected].
Удължаване при балотаж
В случай че се стигне до балотаж на президентските избори, каналите за връзка ще останат активни до 2 ноември, съобщават от пресцентъра на МВР. От институцията уточняват, че подаваните сигнали трябва да са пряко свързани с отговорностите на силовото ведомство по гарантиране на сигурността и законосъобразното протичане на изборния процес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Първо
22:16 25.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Отговор
До коментар #2 от "питане":Нали краде от субсидията?
Коментиран от #4
22:21 25.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 костя копейкин
22:27 25.09.2026
6 ОПГ
22:46 25.09.2026
7 веднага сигнализирам
Коментиран от #8
22:52 25.09.2026
8 и без туй
До коментар #7 от "веднага сигнализирам":кремал е наредил биволицата да "спечели" "изборите" не е ли по добре да вържем едно магаре в президенството поне няма нищо да прави а и по евтино ще излезе?
Коментиран от #9
22:56 25.09.2026
9 абе, да
До коментар #8 от "и без туй":Биволицата нарече Русия агресор, а и тамплиерството няма нищо общо с Русия, следователно няма как точно Кремъл да е наредил тя да се прави на президент. Абсурд. Вкарай малко логика в историята.
22:59 25.09.2026