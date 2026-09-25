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МВР отвори денонощна телефонна линия за изборни нарушения

МВР отвори денонощна телефонна линия за изборни нарушения

25 Септември, 2026 22:08 366 9

  • полиция-
  • охрана-
  • избори-
  • мвр

Гражданите могат да подават сигнали до 26 октомври на специален телефон и имейл

МВР отвори денонощна телефонна линия за изборни нарушения - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи откри денонощна телефонна линия за приемане на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес. От днес до 26 октомври гражданите могат да съобщават за евентуални престъпления против политическите права на телефон 02/90 112 98, както и на електронна поща [email protected].

Удължаване при балотаж

В случай че се стигне до балотаж на президентските избори, каналите за връзка ще останат активни до 2 ноември, съобщават от пресцентъра на МВР. От институцията уточняват, че подаваните сигнали трябва да са пряко свързани с отговорностите на силовото ведомство по гарантиране на сигурността и законосъобразното протичане на изборния процес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първо

    3 0 Отговор
    То седи въпроса кой има право да участва тоест да се кандидатира в предвид много и различни обстоятелства. Много ме съмнява кой финансира цели 27 двойки и защо няма ограничения. Някой печели от това тука има някаква шашма. После тя кампанията си тече от кога твърде нерегламентирана е. За машините да не говорим. Половината хора пак с хартия . Изобщо няма управия.

    22:16 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "питане":

    Нали краде от субсидията?

    Коментиран от #4

    22:21 25.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 костя копейкин

    0 0 Отговор
    краде от субсидията и плаща на мисирките да трият омразата на българите към него и строи палати!

    22:27 25.09.2026

  • 6 ОПГ

    1 0 Отговор
    Ау , това вече наистина е супер смешно!

    22:46 25.09.2026

  • 7 веднага сигнализирам

    0 0 Отговор
    Официално предизборната надпревара започна днес, а поне две седмици преди това Йотова, Гйров и Христанов започнаха агитацията по медии и билбордове. Йотова дори изполва за реклама Народния театър и БНТ. Това без съмнение е нарушение на изборното законодателство и тези кандидати би трябва да бъдат санкционирани или дисквалифицирани.

    Коментиран от #8

    22:52 25.09.2026

  • 8 и без туй

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "веднага сигнализирам":

    кремал е наредил биволицата да "спечели" "изборите" не е ли по добре да вържем едно магаре в президенството поне няма нищо да прави а и по евтино ще излезе?

    Коментиран от #9

    22:56 25.09.2026

  • 9 абе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "и без туй":

    Биволицата нарече Русия агресор, а и тамплиерството няма нищо общо с Русия, следователно няма как точно Кремъл да е наредил тя да се прави на президент. Абсурд. Вкарай малко логика в историята.

    22:59 25.09.2026

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