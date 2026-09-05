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Тити Папазов и Орлин Атанасов в битката за президент на БФБаскетбол

Тити Папазов и Орлин Атанасов в битката за президент на БФБаскетбол

5 Септември, 2026 14:44 491 2

  • баскетбол-
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  • тити папазов-
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Кандидатурата на Атанасов беше издигната от „Политехника“ (Дупница), а още шест клуба заявиха подкрепата си

Тити Папазов и Орлин Атанасов в битката за президент на БФБаскетбол - 1
Снимка: БФ Баскетбол
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Орлин Атанасов официално се включи в надпреварата за президент на Българската федерация по баскетбол. Кандидатурата му беше издигната от новия член на Националната баскетболна лига „Политехника“ (Дупница), съобщава БТА. Към момента другият официално обявен кандидат е президентът и треньор на баскетболния „Левски“ Константин Папазов. Уведомлението за номинацията на Атанасов е внесено в деловодството на федерацията в петък следобед. Впоследствие подкрепа за Атанасов са заявили още шест клуба – ЦСКА, „Локомотив“ (Горна Оряховица), „Хебър“, „Микс“, „Рогош“ и „Акули“ (Шабла).

От екипа на кандидата определят официалното издигане на кандидатурата като изпълнение на заявеното от Атанасов намерение да участва в изборите.

„По този начин Атанасов демонстрира последователност и изпълни намерението си да влезе в надпреварата за президентския пост, за да извади българския баскетбол от незавидното положение, в което се намира“, се посочва в позицията на екипа му, цитирана от БТА.

„Водещите приоритети пред Атанасов и екипа му са подкрепа за баскетболните центрове, развитие на треньорите и повишаване популярността на баскетбола. Всичко това ще бъде постигнато чрез по-ефективно сътрудничество между федерацията и клубовете, както и с привличане на допълнително финансиране към БФБаскетбол“, заявяват от екипа на Атанасов.

Самият Атанасов отправи остри критики към последните решения на управителния съвет на федерацията.

„В последните седмици управителният съвет на федерацията взе безпрецедентни решения, с които лиши от глас десетки клубове. Убеден съм, че имунната система на българския баскетбол има достатъчно съпротивителни сили и ще преодолее това посегателство. Всички, стоящи зад това покушение срещу играта, ще останат много разочаровани в изборния ден“, заяви Орлин Атанасов, цитиран от БТА.

Той обяви още, че в близко бъдеще ще представи публично своята концепция за развитие на българския баскетбол, озаглавена „Лицето на играта“, както и членовете на екипа, с който ще участва в изборите.

Вотът за нов президент на Българската федерация по баскетбол е насрочен за 5 октомври.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    1 0 Отговор
    Шуробаджанащината е превзела баскетбола. Най- страшно е при подрастващите. Повечето отбори съществуват за да събират такси . В националният отбор вървят едни списъци с едни и същи имена, никой не гледа мачовете, статистиката от тях. Питайте Клечков, той ги реди нещата. Вижте набор 2008 какво направи в дивизия А. Трагедия.

    15:14 05.09.2026

  • 2 папазчаир

    1 0 Отговор
    Фамилия Папазови няма ли да преядат от власт?
    Поведението на Тити, автоматично трябва да го декласира

    15:44 05.09.2026

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