Тити Папазов и Орлин Атанасов в битката за президент на БФБаскетбол

Орлин Атанасов официално се включи в надпреварата за президент на Българската федерация по баскетбол. Кандидатурата му беше издигната от новия член на Националната баскетболна лига „Политехника“ (Дупница), съобщава БТА. Към момента другият официално обявен кандидат е президентът и треньор на баскетболния „Левски“ Константин Папазов. Уведомлението за номинацията на Атанасов е внесено в деловодството на федерацията в петък следобед. Впоследствие подкрепа за Атанасов са заявили още шест клуба – ЦСКА, „Локомотив“ (Горна Оряховица), „Хебър“, „Микс“, „Рогош“ и „Акули“ (Шабла).

От екипа на кандидата определят официалното издигане на кандидатурата като изпълнение на заявеното от Атанасов намерение да участва в изборите.

„По този начин Атанасов демонстрира последователност и изпълни намерението си да влезе в надпреварата за президентския пост, за да извади българския баскетбол от незавидното положение, в което се намира“, се посочва в позицията на екипа му, цитирана от БТА.

„Водещите приоритети пред Атанасов и екипа му са подкрепа за баскетболните центрове, развитие на треньорите и повишаване популярността на баскетбола. Всичко това ще бъде постигнато чрез по-ефективно сътрудничество между федерацията и клубовете, както и с привличане на допълнително финансиране към БФБаскетбол“, заявяват от екипа на Атанасов.

Самият Атанасов отправи остри критики към последните решения на управителния съвет на федерацията.

„В последните седмици управителният съвет на федерацията взе безпрецедентни решения, с които лиши от глас десетки клубове. Убеден съм, че имунната система на българския баскетбол има достатъчно съпротивителни сили и ще преодолее това посегателство. Всички, стоящи зад това покушение срещу играта, ще останат много разочаровани в изборния ден“, заяви Орлин Атанасов, цитиран от БТА.

Той обяви още, че в близко бъдеще ще представи публично своята концепция за развитие на българския баскетбол, озаглавена „Лицето на играта“, както и членовете на екипа, с който ще участва в изборите.

Вотът за нов президент на Българската федерация по баскетбол е насрочен за 5 октомври.