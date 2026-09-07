Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Трагедия на пистата: Испански пилот загина в Уелва

Трагедия на пистата: Испански пилот загина в Уелва

7 Септември, 2026 05:55, обновена 7 Септември, 2026 06:02 1 005 2

  • загинал-
  • пилот-
  • състезание-
  • испания

Пабло Аморос загина при тежка катастрофа по време на състезание в Испания

Трагедия на пистата: Испански пилот загина в Уелва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанецът Пабло Аморос загина при тежка катастрофа по време на състезание в Испания.

Инцидентът е станал на пистата „Монтебланко“ в провинция Уелва по време на надпреварата GTI Trophy. Информацията беше официално потвърдена от Кралската испанска автомобилна федерация (RFEDA).

Черна неделя за испанския автоспорт

Трагичният инцидент се е случил по време на официален състезателен уикенд. Пабло Аморос, който по професия е бил успешен юрист, но активно е участвал в пистови състезания и ралита на територията на цяла Испания, е загубил живота си вследствие на тежкия удар. Организаторите и федерацията все още не разкриват точните технически детайли и причините, довели до фаталното излитане от трасето.

От пресцентъра на Кралската испанска федерация по автоспорт излязоха с официално изявление в социалната мрежа X, в което изказаха своите най-дълбоки съболезнования към семейството, приятелите и екипа на пилота. „Нашите мисли и цялата ни подкрепа са с неговите близки в този изключително тежък момент. Почивай в мир, Пабло“, се казва в официалното съобщение на спортната институция.

Засилени мерки за сигурност по испанските трасета

Смъртта на Аморос отново повдига въпроса за безопасността по време на моторните спортове в Испания и за сигурността на пистата „Монтебланко“. Местните власти и спортните комисари вече са започнали подробно разследване на инцидента, за да се установят евентуални неизправности по автомобила или пропуски в организацията на GTI Trophy.

След съобщението за трагедията, редица испански пилоти и спортни клубове изразиха съпричастност към загубата в социалните мрежи. Очаква се следващите кръгове от местните автомобилни шампионати да започнат с минута мълчание в памет на загиналия състезател.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    1 0 Отговор
    Ще обявяваме ли национален траур?

    Коментиран от #2

    06:13 07.09.2026

  • 2 Урсулата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Не, ще обявим, че това е поредната руска хибридна атака. Също като онази с мигрантите в Сеута!

    06:49 07.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове