Трагедия на пистата: Испански пилот загина в Уелва

Испанецът Пабло Аморос загина при тежка катастрофа по време на състезание в Испания.

Инцидентът е станал на пистата „Монтебланко“ в провинция Уелва по време на надпреварата GTI Trophy. Информацията беше официално потвърдена от Кралската испанска автомобилна федерация (RFEDA).

Черна неделя за испанския автоспорт

Трагичният инцидент се е случил по време на официален състезателен уикенд. Пабло Аморос, който по професия е бил успешен юрист, но активно е участвал в пистови състезания и ралита на територията на цяла Испания, е загубил живота си вследствие на тежкия удар. Организаторите и федерацията все още не разкриват точните технически детайли и причините, довели до фаталното излитане от трасето.

От пресцентъра на Кралската испанска федерация по автоспорт излязоха с официално изявление в социалната мрежа X, в което изказаха своите най-дълбоки съболезнования към семейството, приятелите и екипа на пилота. „Нашите мисли и цялата ни подкрепа са с неговите близки в този изключително тежък момент. Почивай в мир, Пабло“, се казва в официалното съобщение на спортната институция.

Засилени мерки за сигурност по испанските трасета

Смъртта на Аморос отново повдига въпроса за безопасността по време на моторните спортове в Испания и за сигурността на пистата „Монтебланко“. Местните власти и спортните комисари вече са започнали подробно разследване на инцидента, за да се установят евентуални неизправности по автомобила или пропуски в организацията на GTI Trophy.

След съобщението за трагедията, редица испански пилоти и спортни клубове изразиха съпричастност към загубата в социалните мрежи. Очаква се следващите кръгове от местните автомобилни шампионати да започнат с минута мълчание в памет на загиналия състезател.