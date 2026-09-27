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Ивайло Мирчев: Какви са връзките на Румен Радев с “Лукойл”? Защо тя не е сред обложените за свръхпечалба? ВИДЕО

Ивайло Мирчев: Какви са връзките на Румен Радев с “Лукойл”? Защо тя не е сред обложените за свръхпечалба? ВИДЕО

27 Септември, 2026 12:40 1 038 81

  • ивайло мирчев-
  • лукойл-
  • свръхпечалба-
  • облагане-
  • скъп дизел-
  • скъп бензин

Държавата се е превърнал в спонсор на “Лукойл”, защото слага най-ниския акциз на горива в ЕС, а дизелът е на цени над средно-европейските нива

Ивайло Мирчев: Какви са връзките на Румен Радев с “Лукойл”? Защо тя не е сред обложените за свръхпечалба? ВИДЕО - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Защо “Лукойл Нефтохим” не е в групата за облагане за свръхпечалба? Какви са връзките на “Прогресивна България” с “Лукойл”?”, попита съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в интервю за “Неделя 150” по БНР.

Според него с гласуваната от парламента отмяна на забраната на износ на горива печалбата на “Лукойл” ще се увеличи. А при този дефицит на горива няма рафинерия в света, която да е на загуба, уточни БТА.

“Държавата се е превърнал в спонсор на “Лукойл”, защото слага най-ниския акциз на горива в ЕС, а дизелът е на цени над средно-европейските нива”, каза партийният лидер. Той напомни, че новият особен управител на рафинерията, назначен от управляващите, трябваше да направи одит. И добави, че България внася иракски петрол през Турция на цени над 10% от средните цени за сорт “Брент”. А през свързани с “Лукойл” фирми и групи влиза финансирането на руската пропаганда, затова е важно да се установят връзките на управляващите с “Лукойл”, смята Ивайло Мирчев.

Той напомни за предложението на “Демократична България” да се компенсират всички потребители на масовите бензин и дизел с по 20 евроцента на литър, което да спре инфлационното покачване по веригата и да е справедливо, защото е за всички потребявали горива. Точно този подход след това е въведен в Германия от дясната управляваща партия ХДС.

Според съпредседателя на “Да, България” има проблем и с държавния резерв на горива и той е свързан с компания, която преди е била близка до Делян Пеевски, а сега - до “Прогресивна България”. Тя съхранява значителни обеми само на документи и така печели конкурентно предимство, разполага с малка рафинерия и внася нерафиниран дизел. “С поискания от нас одит на Държавния резерв целяхме да се види какви количества влизат в него и да лъсне “бизнес моделът” на тази компания. Бе ни отказано, защото връзките на ПБ с тази компания са явни”, каза Ивайло Мирчев.

Той упрекна управляващите, че срещу новите данъчно-приходни мерки, от които се очакват допълнително 1,4 млрд. евро, не стоят мерки за съкращаване на публичните разходи. И обяснението на това според него са предстоящите догодина местни избори. “Идват проекти, обещанията към кметовете са: идвате при нас (а това са кметове от ГЕРБ и частично от ДПС) и получавате съответните средства за конкретните проекти”.” Той посочи кмета на Ст. Загора, който от зам.-председател на ГЕРБ се е ориентирал към ПБ и е видял “човешкото” в нейния кандидат за президент. “Това се случва в цялата страна. За ПБ е много важно да имат средства в бюджета, за да имат аргумент защо тези кметове да се присъединят към тях”, каза Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” подкрепи като правилни и разумни част от новите мерки на управляващите, отнасящи се до повишаването прага на регистрация по ДДС, данъчните облекченията за децата и дигитализацията. Но е категоричен, че правителството няма цялостен план за намаляване на бюджетния дефицит и постигане на устойчив растеж чрез повишена конкурентоспособност. Той обяви, че ДБ отново ще предложи свой пакет от десни мерки в тази посока, какъвто предложи преди няколко месеца на настоящото, а преди това и на предходното правителство.

В края на миналата седмица по инициатива на “Демократична България” в парламента бе внесено искане за създаване на временна комисия за хибридните атаки и саботажи у нас през последните 15 години. По думите на Ивайло Мирчев, това е единственото място, където могат да бъдат извикани всички институции и те да обяснят какво правят срещу заплахите за националната сигурност, след толкова много взривове във военни заводи и складове, тровене с новичок на оръжейни бизнесмени и доказателства от случаите в Мюнхен и Лайпциг за руска връзка. “Утре Путин може да реши да взривява детски градини. Трябва сега да пресечем тези опити. И допускаме, че такива може да има от всяка държава, в мотивите за комисията не пишем Русия. България е суверенна страна, имаме самочувствие, искаме да я защитим. Нашите служби много добре знаят откъде идва всичко, но прокуратурата стопира”, каза Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” за пореден път настоя президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност. “На 300 километра от нас се води една война, на 1000 километра - друга, Турция проявява апетити към енергийната инфраструктура, Америка се оттегля от Европа. Трябва да се обединят всички партии да гледат в една посока и да видим опасностите за страната ни. Но моето усещане е, че за правителството всичко, което идва от Русия, е любов, а не опасност”, каза Ивайло Мирчев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трай

    34 10 Отговор
    Бе, Мирчев! Тази далавера е само за БКП, а ти си от пребиядисаното БСП!

    Коментиран от #25, #33

    12:43 27.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    44 9 Отговор
    Какви са връзките на Мирчев с Петрохан?

    Коментиран от #26, #45, #52, #57

    12:43 27.09.2026

  • 3 Стига

    47 8 Отговор
    Стига вече сте го лансирали този некадърник!
    Дай му само скандали да прави и да налита на доставчици.Човек ,който с оглед това че става и ляга с мисъл за У.райна няма място в Парламента!

    Коментиран от #38

    12:44 27.09.2026

  • 4 Лост

    38 6 Отговор
    Питай вашия духовен баща Иван Костов.

    Коментиран от #27, #48

    12:44 27.09.2026

  • 5 Май не разбра

    38 7 Отговор
    че колкото повече се явява по СМИ толкова повече се закопава и Гюров и десницата отиват в небитието.

    Коментиран от #56

    12:44 27.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Малий

    14 30 Отговор
    Мунчо махна журналиста от История,а Петър волгата с години тормози хората по радиото ма не го махнаха .Нема срам.

    12:46 27.09.2026

  • 8 Въпрос

    39 5 Отговор
    Кога някой от нашите медии ще му зададе публично въпрос за всичките му лъжи и внушения,които прави?Да си спомним как тичаше да лъже как руски военни тренирали тук и как млъкна като се оказаха укр.такива.

    12:46 27.09.2026

  • 9 Само питам

    35 4 Отговор
    Оръжейните олигарси обложиха ли ги за свръхпечалби ? При това ни въвличат във война срещу Русия ?!

    12:46 27.09.2026

  • 10 Последния Софиянец

    22 12 Отговор
    Цените се дигат на световните борси.А Лукойл купува оттам.Няма свръхпечалба

    12:46 27.09.2026

  • 11 Ами Ивайло,

    10 19 Отговор
    В москва имат снимки и видеа на румбата от посещенията му на хижа Петрохан.Голи снимки с млади момченца.

    12:48 27.09.2026

  • 12 Даниел

    15 19 Отговор
    Генерала се оказва поредния грешен избор за управляващи от българското общество!
    След някоя друга година пак ще сме с галошите!

    Коментиран от #42

    12:48 27.09.2026

  • 13 Глиган

    24 3 Отговор
    Тоя вълчидолския докога американското посолство ще ги налага за "експерт".

    Коментиран от #43

    12:48 27.09.2026

  • 14 Фен

    29 4 Отговор
    Лукойл е прекалено сложно за теб. Виж, потърси някой неправилно паркирал куриер, да го поставиш на мястото му. Това ти е нивото.

    12:49 27.09.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    29 6 Отговор
    Първо нека обясни какви са собствените му връзки с петроханските педофили!

    12:49 27.09.2026

  • 16 Защо?

    29 6 Отговор
    Защо постоянно ни натрапват това говорещо шимпанзе?

    Коментиран от #24

    12:49 27.09.2026

  • 17 бобошен

    10 2 Отговор
    Връзките на обувките му.

    12:50 27.09.2026

  • 18 Казанлъшкия

    4 1 Отговор
    А на теб защо баща ти е генерал от ДС, а ти се правиш ,че си евролиберал? ПП и ДБ са все синове и внуци на висши комунистически кадри,пратени с пари от комунизма да учат в чужбина и после върнали се тук да ни казват колко много мразят същия този комунизъм и комунистите. Абсурдното е ,че много балъци им се връзват .))

    12:51 27.09.2026

  • 19 Казанлъшкия

    19 3 Отговор
    А твоят баща не е ли генерал от ДС? И ти ни се представяш за евролиберал ? Бухахаха.

    12:52 27.09.2026

  • 20 ШЕФА

    19 5 Отговор
    Какви са връзките на Мирчева с Петрохан ? Какви са връзките на цялото ОПГ ПП-ДБ с Петрохан,пед... ли са,педоф.... ли са ?

    12:52 27.09.2026

  • 21 Кака Бойка Ковидната

    12 4 Отговор
    Господин комуниста Ивайло Мирчев май май застава срещу фирмите на господарите си ,а? Барон дьо Ротшилд няма да хареса това!

    12:54 27.09.2026

  • 22 КАКВИ СА ВРЪЗКИТЕ

    15 2 Отговор
    На Мирчев с петроханските разширители на задната чакра.

    12:54 27.09.2026

  • 23 муцунка

    7 2 Отговор
    дясната управляваща партия "ХаДеСега".

    12:55 27.09.2026

  • 24 примамка за кликване

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "Защо?":

    Демократ е човека и либераСт тоже

    12:58 27.09.2026

  • 25 Мирчо пак не разбрал

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трай":

    Ами, обявиха го на всеослушание. Завода не е руски, собственици на акциите са ибвеститори от цял свят, най-много американци. Само управлението е руско, всъшност беше до скоро. Толкова ли е сложно?

    12:58 27.09.2026

  • 26 Писаха, че

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ламата го бил назначил..

    12:58 27.09.2026

  • 27 много присто

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    Лукойл не е руски, и никога не е бил..

    12:59 27.09.2026

  • 28 Ало ало

    6 2 Отговор
    Думи дими без дела и на всяко дело критика.

    13:00 27.09.2026

  • 29 Баце ЕООД

    8 2 Отговор
    Тоя клетник кат го видя и ми се ще да го избавя от мизерията му

    13:00 27.09.2026

  • 30 Абсолютно

    13 1 Отговор
    Ходеща анти-реклама е тоз господин Оземпик

    13:01 27.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 баи ставри

    6 2 Отговор
    абе мирчев не разбра ли че си има наши и друтии олигарси борим другите опъваме чадър над нашите така е било от време оно така ще бъде и в бъдеще - адъму-ясно ли е-

    13:03 27.09.2026

  • 33 Гошо

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трай":

    Защо да трае? Нали турци взеха Лукоил, правиш ли връзката?

    13:03 27.09.2026

  • 34 Жълтопаветник

    12 1 Отговор
    За тази селско-работническа физиономия ли се очаква да гласуваме?

    13:07 27.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дзак

    6 1 Отговор
    Сигурно и той зарежда дизел!

    13:11 27.09.2026

  • 38 странно!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стига":

    За сметка на такива като нискочелия въобще не ни се дава възможност да отговаряме на бисерите на Вигенин. Защо, бе джанъм?

    13:12 27.09.2026

  • 39 Единствената губеща рафинерия

    3 7 Отговор
    Защото работят почти на загуба, а печалбата остава във Швейцария в дружеството от което купуват нефта, благодарение на патриотите политици инсталирани от Москва и които им го позволяват. Руски колониализъм в действие.

    13:12 27.09.2026

  • 40 Манол Глишев-украинскатаkypвa

    8 1 Отговор
    Нискочелия е no-npocт и от мен, а това означава много npocт!

    13:13 27.09.2026

  • 41 Шорт

    9 2 Отговор
    Мирчев е ПЕТРОХАНЕЦ не му обръщайте внимание!!!

    13:13 27.09.2026

  • 42 Ъхъ

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Даниел":

    Генерала го знаем, че е натовски офицер и за нищо не става, обаче Полу ДваПръстаЧело бие всички, даже и милиционера кандев!😂😂😂 Петроханската школа, а?!

    13:13 27.09.2026

  • 43 Биско Чекмеджето

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Глиган":

    Не така. Такива кухи кратуни във Вълчи дол няма. Този е добруджанска порода - крушарска подобрена.

    13:14 27.09.2026

  • 44 Слави Василев

    5 1 Отговор
    За да има и за моята фирма от тези печалби

    13:14 27.09.2026

  • 45 Лама Калушев

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Имаше интимна връзка с мен.

    13:14 27.09.2026

  • 46 Въх

    7 1 Отговор
    Крушари нъл щеше да ходи на фронта, кво само ходи по телевизиоте само

    Коментиран от #53

    13:14 27.09.2026

  • 47 14/88

    3 3 Отговор
    запада фалира и
    остана без ток и газ

    тьй чух на женския пазар

    Коментиран от #50

    13:16 27.09.2026

  • 48 Така така

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    Лама Костов и лама Шорош.

    13:16 27.09.2026

  • 49 Радев

    2 3 Отговор
    От Москва не дават.

    13:16 27.09.2026

  • 50 Руски крепостник

    1 8 Отговор

    До коментар #47 от "14/88":

    Пак сте по добре, тук и в Москва бензин пропал и картошки нет. Заповядай, ще те чакаме.

    Коментиран от #59

    13:19 27.09.2026

  • 51 факт

    5 0 Отговор
    тоя да го срещне гумаджия

    13:20 27.09.2026

  • 52 влао

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    клатили са го

    13:20 27.09.2026

  • 53 йнрдеф

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Въх":

    Всеки като плаща бензин и дизел в бензиностанция, нека да знае че си плаща и за това че ПП и ДБ педофили, където видят микрофон "бият" Русия и Владимир Путин, а най обичат да налагат санкции. Няма да купуваме руски нефт и газ защото са евтини и за да им е гадно на руснаците. Ще умираме от глад и мизерия, за да им стане гадно на Путин и на Русия. Това са ПП и ДБ педофили. И се "бият", много, но само където видят микрофон и платена мисирка. Така се "бият" и така побеждават. Кога ще ги подкараме с тоягите ??? Кога???

    Коментиран от #81

    13:21 27.09.2026

  • 54 Колко трябва да е тъп

    2 0 Отговор
    педофи ламов, че Лукоил просто не излиза на печала, камо ли на свръх печалба ...

    Ама те и другите ще минимизират печалбите, ще използват повече "услуги" на фирми регистрирани в техни страни и така ще минимизират печалбата.

    Докато нямаме български големи фирми, няма да имаме и икономика. За съжаление и тези които са лъч бързат да се продадат на някой глобален играч, за да не ги задушат ...

    13:23 27.09.2026

  • 55 Ивайло Мирчев !

    6 1 Отговор
    Субсидията на ПП-ДБ също трябва да бъде обложена за свръхпечалба !

    13:24 27.09.2026

  • 56 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Май не разбра":

    При тях няма нищо дясно.

    Има само неолиберализъм, слугинаж заради грантове и педо.... във всичките им форми.

    13:25 27.09.2026

  • 57 Шорт

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Мирчев им бил на гости. В петрохан много се били карали кой да язди малките момченца!😅

    13:25 27.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 даоике

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Руски крепостник":

    Жълто кафяв, не красив и не умен лъжец, в тубата има клипче от вчера, как има и бензин и дизел в Русия и как си живеят руснаците и при това добре. Има и цени на живо от бензиностанциите, 1л бензин А95- 76 рубли- 76 евро цента и дизел 1 л 78 рубли или 78 евро цента. В различните вериги които даваха имаше гориво, нямаше опашки и цената варираше до +- 2-3 цента. Стига лъгахте българите от вашата секта пълна с лъжци. ПП и ДБ педофили само лъжат.

    Коментиран от #64, #66

    13:26 27.09.2026

  • 60 На петроханци вече трябва да казваме

    4 1 Отговор
    Питър Хейнс. Звучи някак по петрохански.

    13:27 27.09.2026

  • 61 Малиййй

    6 1 Отговор
    Човека с два пръста чело се бута да е все начело...

    13:28 27.09.2026

  • 62 Любопитко

    0 2 Отговор
    Що не го скриете тоя,че напраО бута керпича иЗ одвжви?

    13:28 27.09.2026

  • 63 Ван Дизел

    2 1 Отговор
    Недей говори за Лукойл, че копейките се превъзбуждате. Това им един от основните канали на финансиране. Хич не им дреме за цената на горивата.

    13:28 27.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Руски крепостник

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "даоике":

    Ела в този рай, вместо да страдаш в ЕС. Имаме нужда от теб.

    13:31 27.09.2026

  • 67 az СВО Победа 81

    1 2 Отговор
    Путин, Си и Тръмп ще се срещнат в КНР.
    Лама Мирчев скоро рязко ще обърне политиката и моментално ще забрави какво е говорил и какви позиции е защитавал досега.... 🤣🤣🤣

    Гледайте му сеира!

    13:33 27.09.2026

  • 68 Неграмотният пуяк Мирчев твърди, че

    1 1 Отговор
    нямало рафинерия в света, която да е на загуба..
    Пълен ненормалник ! В САЩ примерно наскоро бяха спрени големи рафинерии – Phillips 66 затвори рафинерията си в Лос Анджелис в края на 2025 г., а Valero преустанови дейността на обекта си в Бенисия през пролетта на 2026 г. В Европа през последните години са затворени близо 40 рафинерии по същите икономически и екологични съображения ама няма как на атлантическите ненормалници в ПП-ДБ разум и мозък някой да им присади. Българската рафинерия е ярък пример за съоръжение, отчело сериозни финансови щети на местно ниво. Според официалния финансов отчет в Търговския регистър, публикуван през май 2026 г., загубата на бургаската рафинерия за 2025 г. е нараснала до близо 400 млн. лева (над 200 млн. евро). Основните причини са наложените санкции и ограничения срещу руската група, променената пазарна ситуация и дългите капитални ремонти.....

    Коментиран от #73

    13:34 27.09.2026

  • 69 Крушари

    1 2 Отговор
    по-добре връзки с Лукойл отколкото със сектантите от Петрохан

    13:36 27.09.2026

  • 70 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 1 Отговор
    ВРЪZKИТЕ НА ОЛИГАРХА РУМЕН РАДЕВ С .................... ЛУКОЙЛ СА ЯСНИ ...................... ZA TOBA ЛИКОЙЛ НЕ BЛИZA B СПИСЪКА НА ДАНЪК "СВРЪХПРЧАЛБА" ..................... ЧОРАПА Е КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА В БЪЛГАРИЯ ..................... ФАКТ !

    13:36 27.09.2026

  • 71 Да сте чували

    1 2 Отговор
    За петруханският "нефтохимик" и "икономист" Мирчев? А за Гюров?

    13:37 27.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ахъм

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Неграмотният пуяк Мирчев твърди, че":

    А дали основната причина не е защото всички печалби отиват в Литаско и тукашното дружество умишлено се източва за да не плаща данъци и да ни извиват ръцете?

    13:37 27.09.2026

  • 74 НО трябва да се признае

    1 1 Отговор
    ПР-ите на Мирчев са абсолютни джедаи магьосници - прочете му СВ-то

    13:39 27.09.2026

  • 75 литаско

    0 0 Отговор
    LITASCO е съкращение от LUKOIL International Trading and Supply Company — т.е. приблизително „Международна търговска и снабдителна компания на ЛУКОЙЛ“.
    Пълното юридическо име е LITASCO S.A., като S.A. означава Société Anonyme — акционерно дружество по швейцарското право.
    Компанията е създадена като международното търговско и снабдително звено на групата ЛУКОЙЛ и е базирана в Женева, Швейцария.
    LITASCO е 100% дъщерно дружество на „ЛУКОЙЛ“. Самата LITASCO потвърждава, че е част от групата на „ЛУКОЙЛ“, а „ЛУКОЙЛ“ официално я определя като своя 100% дъщерна компания.
    Дяловете са разпределени така:
    Юридически лица 92,61%
    Физически лица 7,39%

    13:40 27.09.2026

  • 76 абе мирчев

    1 1 Отговор
    как разбра, че лукойл има свръхпечалба?!?

    13:40 27.09.2026

  • 77 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    Лукойл има 2.5 -4.5 процента печалба.За сравнение-рафинерията в Елевсина (Гърция) има 4-6 процента.Кой е тоя тъпан демократичен?Прилича на селянин!

    13:41 27.09.2026

  • 78 виктория

    1 1 Отговор
    мирчев, мирчев, просто момченце!!!

    13:41 27.09.2026

  • 79 Зевзек

    0 0 Отговор
    Крушарски,акцизът не е данук върху Лукойл бе не.гра.мотнико

    13:41 27.09.2026

  • 80 отиват в Литаско..

    0 0 Отговор
    Тоест в ЕС и джобовете на урсулците нали? Това ли ни казваш? А кой позволи на времето това да се случи? Кой позволи де-листването на НХК Бургас от борсата да те питам и принудителното изкупуване на дяловете на хората от масовата приватизация с боновите книжки? А кой позволи и на Атанас Зайков фонда и ЧПФ-то да източи преди да го приключат на 69-годишна възраст... А парите над 1,5 милиарда къде изчезнаха според теб? Не са в Русия да ти кажа аз и Радев тогава го нямаше още ...

    13:46 27.09.2026

  • 81 Я кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "йнрдеф":

    Кой ти плаща?

    13:48 27.09.2026

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