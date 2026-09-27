Ивайло Мирчев: Какви са връзките на Румен Радев с “Лукойл”? Защо тя не е сред обложените за свръхпечалба? ВИДЕО

“Защо “Лукойл Нефтохим” не е в групата за облагане за свръхпечалба? Какви са връзките на “Прогресивна България” с “Лукойл”?”, попита съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в интервю за “Неделя 150” по БНР.
Според него с гласуваната от парламента отмяна на забраната на износ на горива печалбата на “Лукойл” ще се увеличи. А при този дефицит на горива няма рафинерия в света, която да е на загуба, уточни БТА.
“Държавата се е превърнал в спонсор на “Лукойл”, защото слага най-ниския акциз на горива в ЕС, а дизелът е на цени над средно-европейските нива”, каза партийният лидер. Той напомни, че новият особен управител на рафинерията, назначен от управляващите, трябваше да направи одит. И добави, че България внася иракски петрол през Турция на цени над 10% от средните цени за сорт “Брент”. А през свързани с “Лукойл” фирми и групи влиза финансирането на руската пропаганда, затова е важно да се установят връзките на управляващите с “Лукойл”, смята Ивайло Мирчев.
Той напомни за предложението на “Демократична България” да се компенсират всички потребители на масовите бензин и дизел с по 20 евроцента на литър, което да спре инфлационното покачване по веригата и да е справедливо, защото е за всички потребявали горива. Точно този подход след това е въведен в Германия от дясната управляваща партия ХДС.
Според съпредседателя на “Да, България” има проблем и с държавния резерв на горива и той е свързан с компания, която преди е била близка до Делян Пеевски, а сега - до “Прогресивна България”. Тя съхранява значителни обеми само на документи и така печели конкурентно предимство, разполага с малка рафинерия и внася нерафиниран дизел. “С поискания от нас одит на Държавния резерв целяхме да се види какви количества влизат в него и да лъсне “бизнес моделът” на тази компания. Бе ни отказано, защото връзките на ПБ с тази компания са явни”, каза Ивайло Мирчев.
Той упрекна управляващите, че срещу новите данъчно-приходни мерки, от които се очакват допълнително 1,4 млрд. евро, не стоят мерки за съкращаване на публичните разходи. И обяснението на това според него са предстоящите догодина местни избори. “Идват проекти, обещанията към кметовете са: идвате при нас (а това са кметове от ГЕРБ и частично от ДПС) и получавате съответните средства за конкретните проекти”.” Той посочи кмета на Ст. Загора, който от зам.-председател на ГЕРБ се е ориентирал към ПБ и е видял “човешкото” в нейния кандидат за президент. “Това се случва в цялата страна. За ПБ е много важно да имат средства в бюджета, за да имат аргумент защо тези кметове да се присъединят към тях”, каза Мирчев.
Съпредседателят на “Да, България” подкрепи като правилни и разумни част от новите мерки на управляващите, отнасящи се до повишаването прага на регистрация по ДДС, данъчните облекченията за децата и дигитализацията. Но е категоричен, че правителството няма цялостен план за намаляване на бюджетния дефицит и постигане на устойчив растеж чрез повишена конкурентоспособност. Той обяви, че ДБ отново ще предложи свой пакет от десни мерки в тази посока, какъвто предложи преди няколко месеца на настоящото, а преди това и на предходното правителство.
В края на миналата седмица по инициатива на “Демократична България” в парламента бе внесено искане за създаване на временна комисия за хибридните атаки и саботажи у нас през последните 15 години. По думите на Ивайло Мирчев, това е единственото място, където могат да бъдат извикани всички институции и те да обяснят какво правят срещу заплахите за националната сигурност, след толкова много взривове във военни заводи и складове, тровене с новичок на оръжейни бизнесмени и доказателства от случаите в Мюнхен и Лайпциг за руска връзка. “Утре Путин може да реши да взривява детски градини. Трябва сега да пресечем тези опити. И допускаме, че такива може да има от всяка държава, в мотивите за комисията не пишем Русия. България е суверенна страна, имаме самочувствие, искаме да я защитим. Нашите служби много добре знаят откъде идва всичко, но прокуратурата стопира”, каза Мирчев.
Съпредседателят на “Да, България” за пореден път настоя президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност. “На 300 километра от нас се води една война, на 1000 километра - друга, Турция проявява апетити към енергийната инфраструктура, Америка се оттегля от Европа. Трябва да се обединят всички партии да гледат в една посока и да видим опасностите за страната ни. Но моето усещане е, че за правителството всичко, което идва от Русия, е любов, а не опасност”, каза Ивайло Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трай
Коментиран от #25, #33
12:43 27.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #26, #45, #52, #57
12:43 27.09.2026
3 Стига
Дай му само скандали да прави и да налита на доставчици.Човек ,който с оглед това че става и ляга с мисъл за У.райна няма място в Парламента!
Коментиран от #38
12:44 27.09.2026
4 Лост
Коментиран от #27, #48
12:44 27.09.2026
5 Май не разбра
Коментиран от #56
12:44 27.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Малий
12:46 27.09.2026
8 Въпрос
12:46 27.09.2026
9 Само питам
12:46 27.09.2026
10 Последния Софиянец
12:46 27.09.2026
11 Ами Ивайло,
12:48 27.09.2026
12 Даниел
След някоя друга година пак ще сме с галошите!
Коментиран от #42
12:48 27.09.2026
13 Глиган
Коментиран от #43
12:48 27.09.2026
14 Фен
12:49 27.09.2026
15 az СВО Победа 81
12:49 27.09.2026
16 Защо?
Коментиран от #24
12:49 27.09.2026
17 бобошен
12:50 27.09.2026
18 Казанлъшкия
12:51 27.09.2026
19 Казанлъшкия
12:52 27.09.2026
20 ШЕФА
12:52 27.09.2026
21 Кака Бойка Ковидната
12:54 27.09.2026
22 КАКВИ СА ВРЪЗКИТЕ
12:54 27.09.2026
23 муцунка
12:55 27.09.2026
24 примамка за кликване
До коментар #16 от "Защо?":Демократ е човека и либераСт тоже
12:58 27.09.2026
25 Мирчо пак не разбрал
До коментар #1 от "Трай":Ами, обявиха го на всеослушание. Завода не е руски, собственици на акциите са ибвеститори от цял свят, най-много американци. Само управлението е руско, всъшност беше до скоро. Толкова ли е сложно?
12:58 27.09.2026
26 Писаха, че
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ламата го бил назначил..
12:58 27.09.2026
27 много присто
До коментар #4 от "Лост":Лукойл не е руски, и никога не е бил..
12:59 27.09.2026
28 Ало ало
13:00 27.09.2026
29 Баце ЕООД
13:00 27.09.2026
30 Абсолютно
13:01 27.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 баи ставри
13:03 27.09.2026
33 Гошо
До коментар #1 от "Трай":Защо да трае? Нали турци взеха Лукоил, правиш ли връзката?
13:03 27.09.2026
34 Жълтопаветник
13:07 27.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дзак
13:11 27.09.2026
38 странно!
До коментар #3 от "Стига":За сметка на такива като нискочелия въобще не ни се дава възможност да отговаряме на бисерите на Вигенин. Защо, бе джанъм?
13:12 27.09.2026
39 Единствената губеща рафинерия
13:12 27.09.2026
40 Манол Глишев-украинскатаkypвa
13:13 27.09.2026
41 Шорт
13:13 27.09.2026
42 Ъхъ
До коментар #12 от "Даниел":Генерала го знаем, че е натовски офицер и за нищо не става, обаче Полу ДваПръстаЧело бие всички, даже и милиционера кандев!😂😂😂 Петроханската школа, а?!
13:13 27.09.2026
43 Биско Чекмеджето
До коментар #13 от "Глиган":Не така. Такива кухи кратуни във Вълчи дол няма. Този е добруджанска порода - крушарска подобрена.
13:14 27.09.2026
44 Слави Василев
13:14 27.09.2026
45 Лама Калушев
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Имаше интимна връзка с мен.
13:14 27.09.2026
46 Въх
Коментиран от #53
13:14 27.09.2026
47 14/88
остана без ток и газ
тьй чух на женския пазар
Коментиран от #50
13:16 27.09.2026
48 Така така
До коментар #4 от "Лост":Лама Костов и лама Шорош.
13:16 27.09.2026
49 Радев
13:16 27.09.2026
50 Руски крепостник
До коментар #47 от "14/88":Пак сте по добре, тук и в Москва бензин пропал и картошки нет. Заповядай, ще те чакаме.
Коментиран от #59
13:19 27.09.2026
51 факт
13:20 27.09.2026
52 влао
До коментар #2 от "Последния Софиянец":клатили са го
13:20 27.09.2026
53 йнрдеф
До коментар #46 от "Въх":Всеки като плаща бензин и дизел в бензиностанция, нека да знае че си плаща и за това че ПП и ДБ педофили, където видят микрофон "бият" Русия и Владимир Путин, а най обичат да налагат санкции. Няма да купуваме руски нефт и газ защото са евтини и за да им е гадно на руснаците. Ще умираме от глад и мизерия, за да им стане гадно на Путин и на Русия. Това са ПП и ДБ педофили. И се "бият", много, но само където видят микрофон и платена мисирка. Така се "бият" и така побеждават. Кога ще ги подкараме с тоягите ??? Кога???
Коментиран от #81
13:21 27.09.2026
54 Колко трябва да е тъп
Ама те и другите ще минимизират печалбите, ще използват повече "услуги" на фирми регистрирани в техни страни и така ще минимизират печалбата.
Докато нямаме български големи фирми, няма да имаме и икономика. За съжаление и тези които са лъч бързат да се продадат на някой глобален играч, за да не ги задушат ...
13:23 27.09.2026
55 Ивайло Мирчев !
13:24 27.09.2026
56 гост
До коментар #5 от "Май не разбра":При тях няма нищо дясно.
Има само неолиберализъм, слугинаж заради грантове и педо.... във всичките им форми.
13:25 27.09.2026
57 Шорт
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Мирчев им бил на гости. В петрохан много се били карали кой да язди малките момченца!😅
13:25 27.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 даоике
До коментар #50 от "Руски крепостник":Жълто кафяв, не красив и не умен лъжец, в тубата има клипче от вчера, как има и бензин и дизел в Русия и как си живеят руснаците и при това добре. Има и цени на живо от бензиностанциите, 1л бензин А95- 76 рубли- 76 евро цента и дизел 1 л 78 рубли или 78 евро цента. В различните вериги които даваха имаше гориво, нямаше опашки и цената варираше до +- 2-3 цента. Стига лъгахте българите от вашата секта пълна с лъжци. ПП и ДБ педофили само лъжат.
Коментиран от #64, #66
13:26 27.09.2026
60 На петроханци вече трябва да казваме
13:27 27.09.2026
61 Малиййй
13:28 27.09.2026
62 Любопитко
13:28 27.09.2026
63 Ван Дизел
13:28 27.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Руски крепостник
До коментар #59 от "даоике":Ела в този рай, вместо да страдаш в ЕС. Имаме нужда от теб.
13:31 27.09.2026
67 az СВО Победа 81
Лама Мирчев скоро рязко ще обърне политиката и моментално ще забрави какво е говорил и какви позиции е защитавал досега.... 🤣🤣🤣
Гледайте му сеира!
13:33 27.09.2026
68 Неграмотният пуяк Мирчев твърди, че
Пълен ненормалник ! В САЩ примерно наскоро бяха спрени големи рафинерии – Phillips 66 затвори рафинерията си в Лос Анджелис в края на 2025 г., а Valero преустанови дейността на обекта си в Бенисия през пролетта на 2026 г. В Европа през последните години са затворени близо 40 рафинерии по същите икономически и екологични съображения ама няма как на атлантическите ненормалници в ПП-ДБ разум и мозък някой да им присади. Българската рафинерия е ярък пример за съоръжение, отчело сериозни финансови щети на местно ниво. Според официалния финансов отчет в Търговския регистър, публикуван през май 2026 г., загубата на бургаската рафинерия за 2025 г. е нараснала до близо 400 млн. лева (над 200 млн. евро). Основните причини са наложените санкции и ограничения срещу руската група, променената пазарна ситуация и дългите капитални ремонти.....
Коментиран от #73
13:34 27.09.2026
69 Крушари
13:36 27.09.2026
70 ЕДГАР КЕЙСИ
13:36 27.09.2026
71 Да сте чували
13:37 27.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ахъм
До коментар #68 от "Неграмотният пуяк Мирчев твърди, че":А дали основната причина не е защото всички печалби отиват в Литаско и тукашното дружество умишлено се източва за да не плаща данъци и да ни извиват ръцете?
13:37 27.09.2026
74 НО трябва да се признае
13:39 27.09.2026
75 литаско
Пълното юридическо име е LITASCO S.A., като S.A. означава Société Anonyme — акционерно дружество по швейцарското право.
Компанията е създадена като международното търговско и снабдително звено на групата ЛУКОЙЛ и е базирана в Женева, Швейцария.
LITASCO е 100% дъщерно дружество на „ЛУКОЙЛ“. Самата LITASCO потвърждава, че е част от групата на „ЛУКОЙЛ“, а „ЛУКОЙЛ“ официално я определя като своя 100% дъщерна компания.
Дяловете са разпределени така:
Юридически лица 92,61%
Физически лица 7,39%
13:40 27.09.2026
76 абе мирчев
13:40 27.09.2026
77 Бай той Толстой
13:41 27.09.2026
78 виктория
13:41 27.09.2026
79 Зевзек
13:41 27.09.2026
80 отиват в Литаско..
13:46 27.09.2026
81 Я кажи
До коментар #53 от "йнрдеф":Кой ти плаща?
13:48 27.09.2026