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Лудогорец преговаря за колумбийско крило

Лудогорец преговаря за колумбийско крило

7 Септември, 2026 08:30 550 1

  • камило мена-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • селекция

Вече стана ясно, че "орлите" са договорили привличането на защитника Омар Рекик от Марибор и халфа Иван Желизко от Лехия Гданск

Лудогорец преговаря за колумбийско крило - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец е изключително активен в последните дни от летния трансферен прозорец в България. Вече стана ясно, че "орлите" са договорили привличането на защитника Омар Рекик от Марибор и халфа Иван Желизко от Лехия Гданск. Журналистът Екрем Конур твърди, че разградчани искат още един футболист на полския клуб. Става дума за крилото Камило Мена.

Той е 23-годишен колумбиец, който играе предимно отдясно, но може да действа на левия фланг, както и зад нападателя.

Камило Мена има договор с Лехия за още две години, поради което за неговото привличане ще трябва да бъде платена трансферна сума. Информацията гласи още, че интерес към южноамериканеца имат още ПАОК, Ал-Хилал и Ал-Аин.

Мена е юноша на колумбийския Тигрес, като е даван под наем и на Перейра. В началото на 2021 година преминава в латвийския Валмиера. Преотстъпван е на Ягелония, а Лехия го купува за 1.6 млн. евро през лятото на 2023 година.

От началото на сезона Камило Мена е изиграл 6 мача във второто ниво на полския футбол, където е вкарал един гол и е направил 4 асистенции. Фланговият нападател е оценяван на 4 млн. евро от авторитетния сайт Transfermarkt.


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