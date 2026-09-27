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„Хизбула“: Израел не успя да ни пречупи

„Хизбула“: Израел не успя да ни пречупи

27 Септември, 2026 20:01 427 5

  • хизбула-
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  • израел-
  • южен ливан

Лидерът на групировката заяви, че тя няма да се разоръжи, докато Израел не се изтегли от Южен Ливан.

„Хизбула“: Израел не успя да ни пречупи - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел не успя да пречупи съпротивата на „Хизбула“, да сложи край на съществуването ѝ или да затвърди окупацията на Южен Ливан. Това заяви лидерът на ливанската групировка Наим Касем в телевизионно излъчена реч по повод годишнината от убийството на дългогодишния ѝ ръководител Хасан Насралла.

„Те не успяха да постигнат целите си да пречупят съпротивата, да сложат край на съществуването ѝ и да затвърдят израелската окупация на Южен Ливан“, каза Касем, цитиран от Франс прес. Той говори пред хиляди привърженици, събрали се край мавзолея на Насралла в южните предградия на Бейрут.

Участниците носеха знамена на „Хизбула“ и портрети на Насралла, който беше убит при израелски въздушен удар през 2024 г. Хашем Сафиедин, посочен за негов наследник, беше убит при друг израелски удар няколко дни по-късно. Привържениците на движението почетоха паметта и на двамата.

Спорът за разоръжаването продължава

Речта на Касем идва на фона на натиска върху Ливан да приложи план за разоръжаване на „Хизбула“. Планът беше изработен под международен натиск, основно от САЩ, а групировката го отхвърля. Тя се противопоставя и на започналите преговори между Израел и Ливан за прекратяване на продължаващия от десетилетия конфликт.

„Целият натиск днес върху Ливан има за цел постигането на нещо, което Израел не успя да постигне за две години. Те искат армията да разоръжи „Хизбула““, заяви Касем. Според него ливанската армия няма да влезе в конфликт с движението, защото е „национална армия“.

Лидерът на „Хизбула“ каза, че е готов за диалог с ливанските власти, но постави условие: „Нека първо освободят юга и жителите му се върнат“.

Рамковото споразумение остава в застой

През юни Ливан и Израел сключиха с посредничеството на САЩ рамково споразумение, което предвижда постепенно изтегляне на израелските сили от Ливан, ако „Хизбула“ бъде разоръжена. Прилагането му обаче буксува. Израел заяви, че ще запази присъствието си в Южен Ливан, докато смята, че съществуват заплахи за сигурността му.

Израелският министър Безалел Смотрич призова за анексиране на Южен Ливан до река Литани, която се намира на около 30 километра северно от границата. По думите му това би позволило на Израел по-ефективно да възпира противниците си.

Според данни на Бейрут военните действия са отнели живота на повече от 4300 души, а стотици хиляди жители остават разселени. След споразуменията от юни насилието е намаляло, но Израел продължава да нанася удари, като посочва за цели инфраструктура на „Хизбула“ в южната част на страната. Групировката не е поемала отговорност за нападение след влизането в сила на спирането на огъня на 20 юни.


Ливан
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    3 2 Отговор
    Кофти е да си жид. Цел живот живееш в страх, защото те мразят всички.

    Коментиран от #4

    20:20 27.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 жид си

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    знаеш

    20:39 27.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.