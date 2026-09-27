ЕК призова ЕС да ограничи потреблението на газ и ток

Европейската комисия призова държавите от Европейския съюз да ограничат потреблението на газ и електроенергия, за да бъде овладян натискът върху цените на фона на глобалната енергийна криза.
Призивът е отправен в писмо от 25 септември, подписано от еврокомисаря по енергетиката и жилищното настаняване Дан Йоргенсен. Документът е адресиран до министрите, отговарящи за енергетиката в страните членки.„В контекста на ограниченото световно предлагане и високата волатилност на цените намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за ограничаване на цените“, заявява Йоргенсен.
Еврокомисарят призовава правителствата да предприемат мерки за намаляване на търсенето на газ и електроенергия „толкова дълго, колкото е необходимо“. По думите му ситуацията е сложна, но „към момента няма непосредствени рискове за сигурността на доставките“.
Запасите са под нивото от 2021 г.
Газовите хранилища в Европа са запълнени средно до 68% от капацитета си. За същия период през 2021 г. нивото е било 71%.
В писмото се посочва, че войната в Иран нарушава глобалните доставки на газ и допринася за исторически ниското равнище на европейските запаси. Европейският съюз има основна цел хранилищата да достигнат 90% запълване в началото на ноември.
През март на държавите членки е предоставена допълнителна гъвкавост. Тя позволява през тази година страните да се стремят към 80% запълване, вместо към първоначалната цел от 90%. Така се цели да бъдат избегнати панически покупки и да се ограничат разходите.
Комисията настоява за временни мерки
Според Йоргенсен действията за регулиране на цените трябва да бъдат „целенасочени“ и „временни“, за да не доведат до рязко увеличаване на търсенето.
Енергийният натиск вече се усеща в отделни държави. Германия влиза в отоплителния сезон с рекордно ниски газови запаси, а през август Нидерландия предупреди за възможен недостиг на газ при сурова зима.
Източници: Политико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мара Джамбазовата Патка
Вашата.....
20:11 27.09.2026
2 Той
20:12 27.09.2026
3 и дишането и пиенето на вода
20:12 27.09.2026
4 ........–
Евр(Е)о розовите понита в потрес !
20:13 27.09.2026
5 Помак
20:14 27.09.2026
6 ФАКТ
"Световната еергийна криза бла бла"
20:14 27.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Боруна Лом
20:16 27.09.2026
9 БАНко
20:17 27.09.2026
10 не може да бъде
20:17 27.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Е така е
20:20 27.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Иван 1
20:21 27.09.2026
15 БАНко
20:22 27.09.2026
16 Пич
Само това им трябва на европейците, да умират от студ и глад зимата!!! Може би най накрая ще пометат тази зараза!!!
20:23 27.09.2026
17 123
20:23 27.09.2026
18 Слава на санкциите! ЕС колабира!
20:23 27.09.2026
19 ?????
Нали те ни карат да се движим по генералната линия на ЕК на ЕС.
20:24 27.09.2026
20 Психодиспансера
20:26 27.09.2026
21 ЕвроШайката "Желаещите"
20:28 27.09.2026
22 555
20:29 27.09.2026
23 Справедлив
20:30 27.09.2026
24 Докарахте
20:32 27.09.2026
25 Кво стана бе мишко
20:32 27.09.2026
26 Ще слагате санкции аааа
20:34 27.09.2026
27 Ток и жица
20:34 27.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 БАНко
20:35 27.09.2026
30 Квартал 95
20:35 27.09.2026
31 Следващият
20:35 27.09.2026
32 Перо
20:36 27.09.2026
33 Ми спрете да пътувате и работете
20:38 27.09.2026
34 Без руски газ
20:38 27.09.2026
35 Евродебил
20:38 27.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ами
защото на окраина са и нужни оръжия и пари.
20:40 27.09.2026
39 Проста Брюкселска П.....
20:40 27.09.2026
40 хаха
20:40 27.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.