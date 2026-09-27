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ЕК призова ЕС да ограничи потреблението на газ и ток
  Тема: Енергийна трансформация

ЕК призова ЕС да ограничи потреблението на газ и ток

27 Септември, 2026 20:08 952 41

  • европейска комисия-
  • газови хранилища-
  • енергийна криза-
  • цени на газа-
  • дан йоргенсен

Дан Йоргенсен предупреди за ограничено световно предлагане и силна волатилност на цените. Газохранилищата в Европа са запълнени до 68%.

ЕК призова ЕС да ограничи потреблението на газ и ток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската комисия призова държавите от Европейския съюз да ограничат потреблението на газ и електроенергия, за да бъде овладян натискът върху цените на фона на глобалната енергийна криза.

Призивът е отправен в писмо от 25 септември, подписано от еврокомисаря по енергетиката и жилищното настаняване Дан Йоргенсен. Документът е адресиран до министрите, отговарящи за енергетиката в страните членки.

„В контекста на ограниченото световно предлагане и високата волатилност на цените намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за ограничаване на цените“, заявява Йоргенсен.

Еврокомисарят призовава правителствата да предприемат мерки за намаляване на търсенето на газ и електроенергия „толкова дълго, колкото е необходимо“. По думите му ситуацията е сложна, но „към момента няма непосредствени рискове за сигурността на доставките“.

Запасите са под нивото от 2021 г.

Газовите хранилища в Европа са запълнени средно до 68% от капацитета си. За същия период през 2021 г. нивото е било 71%.

В писмото се посочва, че войната в Иран нарушава глобалните доставки на газ и допринася за исторически ниското равнище на европейските запаси. Европейският съюз има основна цел хранилищата да достигнат 90% запълване в началото на ноември.

През март на държавите членки е предоставена допълнителна гъвкавост. Тя позволява през тази година страните да се стремят към 80% запълване, вместо към първоначалната цел от 90%. Така се цели да бъдат избегнати панически покупки и да се ограничат разходите.

Комисията настоява за временни мерки

Според Йоргенсен действията за регулиране на цените трябва да бъдат „целенасочени“ и „временни“, за да не доведат до рязко увеличаване на търсенето.

Енергийният натиск вече се усеща в отделни държави. Германия влиза в отоплителния сезон с рекордно ниски газови запаси, а през август Нидерландия предупреди за възможен недостиг на газ при сурова зима.

Източници: Политико


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мара Джамбазовата Патка

    50 1 Отговор
    Санкциите, а?
    Вашата.....

    20:11 27.09.2026

  • 2 Той

    51 0 Отговор
    И защо бе, нали всичко е наред. Даже и в клуба на богатите влезнахме- имаме пари угаждаме си, никакви икономии.

    20:12 27.09.2026

  • 3 и дишането и пиенето на вода

    43 0 Отговор
    много сме се отпуснали в еврейския съюз

    20:12 27.09.2026

  • 4 ........–

    42 0 Отговор
    Санкциите работят !

    Евр(Е)о розовите понита в потрес !

    20:13 27.09.2026

  • 5 Помак

    46 0 Отговор
    Предлагам чиновниците от ЕК и ЕС да си намалят заплатите с 90% те и без туй ништо не правят

    20:14 27.09.2026

  • 6 ФАКТ

    31 0 Отговор
    Ротшилдът нападна Иран за Израел - свободните западни епщайнови медии:

    "Световната еергийна криза бла бла"

    20:14 27.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боруна Лом

    32 0 Отговор
    ААА САНКЦИИ! МАЗОХИСТИ БАЦЕ!АМА И НИЕ ИМ СЕ ВОДИМЕ ПО АКЪЛА,КУХИ ЛЕИКИ

    20:16 27.09.2026

  • 9 БАНко

    31 0 Отговор
    А ГАЗА Е ПО ТРЪБИЧКИТЕ В ЗАДНИЯ ВИ ДВОР , СССР ВИ НАПРАВИ ГАЗОПРОВОДИ , ОТШУМЕЛИ УРСУЛИЩА !!!

    20:17 27.09.2026

  • 10 не може да бъде

    26 1 Отговор
    Бих искал да предложа да се помисли по този казус -войната в Украйна а може би и в Иран ще с8вършат един ден -да кажем в края на 2027 или началото на 2028 г!?Аз считам че в края на тези войни положението ще бъде такова че много граждани на Запад ще бъдат ядосани за много неща и ще търсят виновните т.е ще има политически последствия!?Вие ми кажете какви ще бъдат ...на мен лично не ми стига въображението!?

    20:17 27.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е така е

    20 3 Отговор
    В клуба на богатите и още по-богати ще ставаме

    20:20 27.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иван 1

    26 2 Отговор
    Да стоим на тъмно и студено за да има ефект на санкцията,айде стига,марш у лево.

    20:21 27.09.2026

  • 15 БАНко

    29 3 Отговор
    ПУТИН ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ : ОТКАЗАХА СЕ ОТ ВЪГЛИЩАТА , ЗАТВОРИХА АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ , ВЗРИВИХА ,, СЕВЕРЕН ПОТОК " , СПРЯХА СИ ГАЗА , Е НА ДЪРВА ЛИ ЩЕ СЕ ТОПЛЯТ ? НО И ДЪРВАТА СА В СИБИР !!!! ЖАЛКИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕТА!!!

    20:22 27.09.2026

  • 16 Пич

    18 1 Отговор
    А може би кретените Урсулианци се самоубиват?!
    Само това им трябва на европейците, да умират от студ и глад зимата!!! Може би най накрая ще пометат тази зараза!!!

    20:23 27.09.2026

  • 17 123

    22 2 Отговор
    И не само това! Трябва да се ограничи и храненето, дишането и физиологията като цяло, защото това възпрепятства Зелената Далавера и облагодетелства Русия :) :) :)

    20:23 27.09.2026

  • 18 Слава на санкциите! ЕС колабира!

    21 4 Отговор
    Е сега фашисткия ЕС ще види къде зимуват раците. На гол тумбак чифте пищови ! Зимата ще има шоу. Без евтините руски енергоизточници урсуланите ще я карат на свещи!

    20:23 27.09.2026

  • 19 ?????

    18 0 Отговор
    Чакаме умните и красивите да ни дадат пример в ограничението на потреблението на газ и ток.
    Нали те ни карат да се движим по генералната линия на ЕК на ЕС.

    20:24 27.09.2026

  • 20 Психодиспансера

    17 0 Отговор
    Скоро и хляба ще ви ограничат ЕК, като в концлагер, щото много газ се харчи за печене. Тези са болни мозъци.Голи и боси скоро ще тръгнат щото яко ги щави Наркоса 🤣

    20:26 27.09.2026

  • 21 ЕвроШайката "Желаещите"

    13 1 Отговор
    Трябва да има милиарди за Зеленото, докато е жив, защото ако се разприказва за "желаещите"... Всички дружно да пестим - "За Урсулу, за род.. за Украиньi"

    20:28 27.09.2026

  • 22 555

    14 0 Отговор
    Този умник, защо не си намали заплатата на половина и да дари за енергия. Сигурно ще стопли цяла зима 500 села…

    20:29 27.09.2026

  • 23 Справедлив

    12 0 Отговор
    Тъпи тъпи най Тъпи европейци.

    20:30 27.09.2026

  • 24 Докарахте

    9 0 Отговор
    Ли ни до кривата круша, екооткачалки? Д а ви ... родителките!!@

    20:32 27.09.2026

  • 25 Кво стана бе мишко

    9 0 Отговор
    Нали сме в клуба на богатите...

    20:32 27.09.2026

  • 26 Ще слагате санкции аааа

    8 0 Отговор
    Собствените ви народи ще ви гонят с камъни....

    20:34 27.09.2026

  • 27 Ток и жица

    10 0 Отговор
    Не забравяйте да благодарите на Тиквата, че спря проекта за АЕЦ Белене. Сега вече щяхме да имаме втора АЕЦ.

    20:34 27.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БАНко

    5 0 Отговор
    ПЕТРОХАНСКИ ПЕДОФИЛИ ( ПП ) И ДЕЕЕЕБИЛИ НА БЪЛГАРИЯ (ДБ) ......ЗАБОГАТЯХМЕ ЛИ ?????

    20:35 27.09.2026

  • 30 Квартал 95

    5 0 Отговор
    Е нЕма такива глупаци като еврошушумигите. Тръгнали Русия да превземат, а фалираха Европа. Зеленото си купонясва и щави милиарди, в Киев у всеки блок има я златна тоалетна, я пале със 100-200 милиона долара, а европейците да викат "Долу Путин, Слава на Зеленото" и да броят центове на тъмно и студено.. Наркомана работи за Путин, волно или неволно..

    20:35 27.09.2026

  • 31 Следващият

    3 0 Отговор
    призив ще бъде да не се използват газ и ток! А след това бензин и дизел! Накрая ще намалим и дишането защото вдишваме кислород а издишваме въглероден двуокис! А бе ...

    20:35 27.09.2026

  • 32 Перо

    3 0 Отговор
    С това ръководство на ЕК скоро ще минем на режим за да му е добре на ционисткия шут в Киев!

    20:36 27.09.2026

  • 33 Ми спрете да пътувате и работете

    1 0 Отговор
    и потреблението ще падне.

    20:38 27.09.2026

  • 34 Без руски газ

    1 0 Отговор
    Ще мрете от студ розови понита...

    20:38 27.09.2026

  • 35 Евродебил

    3 0 Отговор
    А режим на тока ще има ли!???

    20:38 27.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ами

    0 0 Отговор
    Скъпи европейци налага се да стоите на тъмно и на студено,
    защото на окраина са и нужни оръжия и пари.

    20:40 27.09.2026

  • 39 Проста Брюкселска П.....

    0 0 Отговор
    Ходете пеш!!!

    20:40 27.09.2026

  • 40 хаха

    0 0 Отговор
    Нали сложихте перки на всеки баир и покрихте нивите със солари бе, циpkaджии?

    20:40 27.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.