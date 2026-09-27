ЕК призова ЕС да ограничи потреблението на газ и ток

Европейската комисия призова държавите от Европейския съюз да ограничат потреблението на газ и електроенергия, за да бъде овладян натискът върху цените на фона на глобалната енергийна криза.

Призивът е отправен в писмо от 25 септември, подписано от еврокомисаря по енергетиката и жилищното настаняване Дан Йоргенсен. Документът е адресиран до министрите, отговарящи за енергетиката в страните членки.

„В контекста на ограниченото световно предлагане и високата волатилност на цените намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за ограничаване на цените“, заявява Йоргенсен.

Еврокомисарят призовава правителствата да предприемат мерки за намаляване на търсенето на газ и електроенергия „толкова дълго, колкото е необходимо“. По думите му ситуацията е сложна, но „към момента няма непосредствени рискове за сигурността на доставките“.

Запасите са под нивото от 2021 г.

Газовите хранилища в Европа са запълнени средно до 68% от капацитета си. За същия период през 2021 г. нивото е било 71%.

В писмото се посочва, че войната в Иран нарушава глобалните доставки на газ и допринася за исторически ниското равнище на европейските запаси. Европейският съюз има основна цел хранилищата да достигнат 90% запълване в началото на ноември.

През март на държавите членки е предоставена допълнителна гъвкавост. Тя позволява през тази година страните да се стремят към 80% запълване, вместо към първоначалната цел от 90%. Така се цели да бъдат избегнати панически покупки и да се ограничат разходите.

Комисията настоява за временни мерки

Според Йоргенсен действията за регулиране на цените трябва да бъдат „целенасочени“ и „временни“, за да не доведат до рязко увеличаване на търсенето.

Енергийният натиск вече се усеща в отделни държави. Германия влиза в отоплителния сезон с рекордно ниски газови запаси, а през август Нидерландия предупреди за възможен недостиг на газ при сурова зима.

Източници: Политико