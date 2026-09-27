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Наводнения и торнадо удариха гръцкия остров Евбея

Наводнения и торнадо удариха гръцкия остров Евбея

27 Септември, 2026 20:05, обновена 27 Септември, 2026 20:06 407 0

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  • лошо време-
  • туристи

Двама туристи са спасени от автомобил, отнесен от поройните води. Властите призовават да не се пътува по засегнатите пътища.

Наводнения и торнадо удариха гръцкия остров Евбея - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поройни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища на гръцкия остров Евбея. Срутени скали затвориха пътища, а двама чуждестранни туристи бяха спасени от автомобил, отнесен от поройните води. Властите призовават жителите и туристите да прекратят движението по пътищата поне за едно денонощие.

В друга част на острова торнадо е отнесло покриви на къщи. Наводнени са приземни етажи и магазини. Според Гражданската защита няма пострадали хора.

Пътна полиция препоръчва: „В районите, засегнати от дъждовете, да се избягва пътуване до утре след обяд.“ Синоптиците очакват лошото време да продължи още едно денонощие.

Предупреждения и за други острови

На остров Скиатос властите предупреждават туристите да не влизат в морето заради силен вятър, придружен с градушка. В Егейско море се очакват силни морски бури през нощта, като има риск от временно спиране на част от фериботите.

На остров Саламина, където не вали дъжд, пожарникари гасят горски пожар с фронт от над два километра.

Пожарната, Гражданската защита и техническите служби на общините са в повишена готовност заради продължаващите метеорологични явления.

Източници: БНР Новините


Гърция
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