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ЦСКА 1948 взема бразилец за 200 000 евро

ЦСКА 1948 взема бразилец за 200 000 евро

7 Септември, 2026 08:45 478 0

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Бразилският клуб ще запази 40% от икономическите права на левия бек

ЦСКА 1948 взема бразилец за 200 000 евро - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 е пред финализиране на преговорите за бразилския защитник Емерсон Барбоса, съобщава журналистът Лукас Росафа. 28-годишният футболист е част от Гуарани, но ще поеме към България срещу около 200 000 евро.

Бразилският клуб ще запази 40% от икономическите права на левия бек.

Емерсон Барбоса е юноша на Сантос. Кариерата му преминава през Тупи, КРАК, Витория, Феровиарио, Поусо Алегре и Томбензе.

В Гуарани преминава през лятото на 2024 година. За този клуб има общо 69 мача, в които е вкарал три гола.


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