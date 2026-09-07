ЦСКА 1948 взема бразилец за 200 000 евро

ЦСКА 1948 е пред финализиране на преговорите за бразилския защитник Емерсон Барбоса, съобщава журналистът Лукас Росафа. 28-годишният футболист е част от Гуарани, но ще поеме към България срещу около 200 000 евро.
Бразилският клуб ще запази 40% от икономическите права на левия бек.
Емерсон Барбоса е юноша на Сантос. Кариерата му преминава през Тупи, КРАК, Витория, Феровиарио, Поусо Алегре и Томбензе.
В Гуарани преминава през лятото на 2024 година. За този клуб има общо 69 мача, в които е вкарал три гола.
Guarani finaliza negociação e acerta venda de Emerson Barbosa ao CSKA Sofia 1948.— Lucas Rossafa (@lucas_rossafa) September 6, 2026
Transação entre Bugre e clube da Bulgária pelo lateral-esquerdo é na ordem de 200 mil euros.
Alviverde tem direito a 40% dos direitos econômicos do camisa 6.
📷: Raphael Silvestre pic.twitter.com/CtGPc7o33v
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