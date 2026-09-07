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Синът на Куман влезе в историята: вратар с два гола в един мач от Ередивизи (ВИДЕО)

Синът на Куман влезе в историята: вратар с два гола в един мач от Ередивизи (ВИДЕО)

7 Септември, 2026 14:30 815 0

  • телстар роналд куман-младши-
  • вратар-
  • футбол

31-годишният син на нидерландската легенда отбеляза и двата гола от дузпа, като вторият дойде в 11-ата минута на продължението

Синът на Куман влезе в историята: вратар с два гола в един мач от Ередивизи (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не е за вярване! Вратарят на Телстар Роналд Куман-младши вкара два гола в мача от 5-ти кръг на Ередивизи срещу Камбюр, завършил 2:2. 31-годишният син на нидерландската легенда отбеляза и двата гола от дузпа, като вторият дойде в 11-ата минута на продължението. Така той стана първият вратар в историята на нидерландският елит, който отбеляза два гола в един мач.

Статистиката добавя абсурд към тази история. Телстар имаше само два удара към вратата през целия мач - и двата от дузпа, които бяха реализирани от 31-годишният Роналд Куман-младши.

Това не са първите голове на Роналд-младши в Ередивизи. В последния кръг от предишния сезон той реализира и късна, дузпа срещу Волендам. Тогава Телстар спечели с 2:1 и избегна плейофите за оцеляване.

„Това вече е съвсем нормално за нас“, каза вратарят след мача срещу Камбюр. „Не мисля, че изпитах по-голям натиск, отколкото миналия сезон преди дузпата срещу Волендам. При резултат 0:2 първият удар беше сравнително лесен, но преди втория имаше голямо напрежение. Не бях сигурен в кой ъгъл да стрелям, но знаех, че ако изпълня добре, няма да има значение къде ще се хвърли вратарят", добави той.

Изглежда, че Роналд Куман-младши се е научил да бележи голове от легендарния си баща. По време на футболната си кариера Куман-старши често е играл като защитник, но е отбелязал над 200 гола.


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