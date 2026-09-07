Стив Макманаман: Три години без титла ще бъде катастрофално за Реал Мадрид

Бившият играч на Реал Мадрид - Стив Макманаман, заяви, че и ако този сезон "кралете" не станат шампиони на Испания, то това ще бъде прието като катастрофа.

"Те трябва да завършат пред Барселона. Ако завършат пред Барселона, ще бъде невероятно. Ако завършат зад тях, ще бъде катастрофа. Няма да са спечелили Ла Лига три години...", обяви някогашният английски национал.

"Знаем какво трябва да направят и ще трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи. Те привлякоха няколко важни играчи като Диоманде, Бернардо Силва, Курурея... и Еспи, който се справя добре. Но най-важното е, че се нуждаят от Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор, за да играят заедно и да играят добре", добави англичанинът.