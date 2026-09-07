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Стив Макманаман: Три години без титла ще бъде катастрофално за Реал Мадрид

Стив Макманаман: Три години без титла ще бъде катастрофално за Реал Мадрид

7 Септември, 2026 19:59 552 1

  • реал мадрид-
  • стив макманаман-
  • футбол

Те трябва да завършат пред Барселона

Стив Макманаман: Три години без титла ще бъде катастрофално за Реал Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият играч на Реал Мадрид - Стив Макманаман, заяви, че и ако този сезон "кралете" не станат шампиони на Испания, то това ще бъде прието като катастрофа.

"Те трябва да завършат пред Барселона. Ако завършат пред Барселона, ще бъде невероятно. Ако завършат зад тях, ще бъде катастрофа. Няма да са спечелили Ла Лига три години...", обяви някогашният английски национал.

"Знаем какво трябва да направят и ще трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи. Те привлякоха няколко важни играчи като Диоманде, Бернардо Силва, Курурея... и Еспи, който се справя добре. Но най-важното е, че се нуждаят от Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор, за да играят заедно и да играят добре", добави англичанинът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Само недей драматизира, ингилиз! Катастрофално е нещо съвсем различно!! Три години без титла ще е много неприятно и леко конфузно, ама чак пък катастрофално? Кво? Ще закрият отбора ли, ще фалира ли, кво? Келяв драматург! И той да се изходи! Аланкоолу, ако Реал спрат да съществуват днес , ще трябват още 50 години за да може друг отбор да се доближи до броя на шампионските лиги , които е спечелил! Всеки отбор се променя, подменят се играчи, системи, треньори, поколения! А това, че Англия няма титла от 66та година какво е? Катастрофално ли е?

    20:06 07.09.2026

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