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Тиаго Мота е близо до подписване на договор с Фиорентина

Тиаго Мота е близо до подписване на договор с Фиорентина

7 Септември, 2026 20:30 435 0

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44-годишният италианец беше треньор на Ювентус до март 2025 г.

Тиаго Мота е близо до подписване на договор с Фиорентина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тиаго Мота е близо до подписване на договор с Фиорентина и назначаване за старши треньор, според Sportitalia.

44-годишният италианец беше треньор на Ювентус до март 2025 г., където доведе отбора до 18 победи, 16 равенства и 8 загуби в 42 мача.

Преди мандата си Мота постигна успех в Болоня, като изведе отбора до 5-то място в Серия А, а също така работи със Специя и Дженоа.

Предишният старши треньор на Фиорентина беше Фабио Гросо, който беше уволнен след три загуби в италианското първенство в началото на сезон 2026/27.


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