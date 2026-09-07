Тиаго Мота е близо до подписване на договор с Фиорентина и назначаване за старши треньор, според Sportitalia.

44-годишният италианец беше треньор на Ювентус до март 2025 г., където доведе отбора до 18 победи, 16 равенства и 8 загуби в 42 мача.

Преди мандата си Мота постигна успех в Болоня, като изведе отбора до 5-то място в Серия А, а също така работи със Специя и Дженоа.

Предишният старши треньор на Фиорентина беше Фабио Гросо, който беше уволнен след три загуби в италианското първенство в началото на сезон 2026/27.