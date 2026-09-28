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Тервел Замфиров спечели сребро в... бразилското жиу-жицу
  Тема: Известни личности

Тервел Замфиров спечели сребро в... бразилското жиу-жицу

28 Септември, 2026 14:15 581 2

  • тервел замфиров-
  • бразилско жиу-жицу-
  • сноуборд-
  • държавно първенство-
  • милано-кортина 2026

Сноубордистът стигна до финала в категория до 73,5 килограма, но беше дисквалифициран след излизане от татамито.

Тервел Замфиров спечели сребро в... бразилското жиу-жицу - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тервел Замфиров спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-жицу. 19-годишният сноубордист стигна до финала в категория до 73,5 килограма, но беше дисквалифициран след ситуация извън очертанията на татамито.

По време на финалния двубой Замфиров и съперникът му напуснали татамито при изпълнение на техника. Според разказа на спортиста той е решил, че двамата ще бъдат върнати в центъра, както се случва в други спортове.

„Така е във всички други спортове, ама аз не знам правилника“, каза Замфиров след срещата пред баща си Анатолий и камерата на bTV. Той обясни, че на врата му е било некомфортно и затова е излязъл извън очертанията, очаквайки двамата състезатели да бъдат върнати.

От шега до сребърен медал

В края на август Замфиров обявил на шега, че ще участва в първенството. В крайна сметка той се включил в надпреварата, спечелил няколко срещи и стигнал до финалния двубой.

Сребърният медал е поредното отличие за Замфиров в различен спорт. Той е бронзов медалист в паралелния гигантски слалом от Милано-Кортина 2026 и единственият български световен шампион в паралелния слалом при мъжете.

Подготовка извън сноуборда

Замфиров не ограничава подготовката си до сноуборда. През годината практикува кайтсърф, рафтинг, джудо и тенис, кара мотор и има черен колан по джудо.

След края на държавното първенство по бразилско жиу-жицу той ще насочи вниманието си към сноуборда.

Източници: Спортал


България
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  • 1 Анджо

    2 0 Отговор
    П иич от класа.👍👍👍

    14:22 28.09.2026

  • 2 Респект!

    2 0 Отговор
    На квото не те е хванал, на това не те е бил. Браво! Цялото им семейство са национално богатство и трябва да минат на доживотна пълна издръжка от държавата, а родителите специално да бъдат изследвани, как създали и възпитали такива деца.

    14:31 28.09.2026

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