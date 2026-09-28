Тервел Замфиров спечели сребро в... бразилското жиу-жицу

Тервел Замфиров спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-жицу. 19-годишният сноубордист стигна до финала в категория до 73,5 килограма, но беше дисквалифициран след ситуация извън очертанията на татамито.

По време на финалния двубой Замфиров и съперникът му напуснали татамито при изпълнение на техника. Според разказа на спортиста той е решил, че двамата ще бъдат върнати в центъра, както се случва в други спортове.

„Така е във всички други спортове, ама аз не знам правилника“, каза Замфиров след срещата пред баща си Анатолий и камерата на bTV. Той обясни, че на врата му е било некомфортно и затова е излязъл извън очертанията, очаквайки двамата състезатели да бъдат върнати.

От шега до сребърен медал

В края на август Замфиров обявил на шега, че ще участва в първенството. В крайна сметка той се включил в надпреварата, спечелил няколко срещи и стигнал до финалния двубой.

Сребърният медал е поредното отличие за Замфиров в различен спорт. Той е бронзов медалист в паралелния гигантски слалом от Милано-Кортина 2026 и единственият български световен шампион в паралелния слалом при мъжете.

Подготовка извън сноуборда

Замфиров не ограничава подготовката си до сноуборда. През годината практикува кайтсърф, рафтинг, джудо и тенис, кара мотор и има черен колан по джудо.

След края на държавното първенство по бразилско жиу-жицу той ще насочи вниманието си към сноуборда.

Източници: Спортал