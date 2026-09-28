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Григор Димитров се отказа от турнира в Порто

Григор Димитров се отказа от турнира в Порто

28 Септември, 2026 14:27 567 3

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  • контузия

Българският тенисист няма да играе срещу Даниел Ринкон заради контузия в лявото коляно. Мястото му ще бъде заето от „щастлив губещ“ от квалификациите.

Григор Димитров се отказа от турнира в Порто - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Григор Димитров се отказа от участие в турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Порто, Португалия. 35-годишният българин трябваше да играе в първия кръг срещу испанеца Даниел Ринкон, но няма да излезе на корта заради контузия в лявото коляно, съобщи БТА, позовавайки се на португалския журналист Жозе Моргадо.

Димитров получи „уайлд кард“ за основната схема на надпреварата. След отказването му мястото ще бъде заето от „щастлив губещ“ от квалификациите. Сред участниците в пресявките е и Пьотр Нестеров, който е част от националния отбор на България за Купа „Дейвис“.

Последната поява на Димитров на корта беше през предходната седмица на турнира „Чалънджър 125“ в Сен Тропе, Франция. Българският тенисист загуби в първия кръг от литовеца Едас Бутвилас.

Оттеглянето от турнира в Порто прекъсва планираното участие на Димитров в две последователни надпревари от сериите „Чалънджър“. За момента не е посочено кога българинът ще се завърне в турнирите.

Източници: БТА


Португалия
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  • 1 СЗО

    2 0 Отговор
    Пусти пари.....

    14:43 28.09.2026

  • 2 Айде на

    1 1 Отговор
    село да садиш кауни и карпузи.

    15:04 28.09.2026

  • 3 Киро

    1 0 Отговор
    Защо ни занимавате с този тип? Колко пъти отказва да играе за БГ? Върна се сега когато вече не става....Жените и парите го провалиха....

    15:04 28.09.2026

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