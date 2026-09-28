Григор Димитров се отказа от турнира в Порто

Григор Димитров се отказа от участие в турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Порто, Португалия. 35-годишният българин трябваше да играе в първия кръг срещу испанеца Даниел Ринкон, но няма да излезе на корта заради контузия в лявото коляно, съобщи БТА, позовавайки се на португалския журналист Жозе Моргадо.

Димитров получи „уайлд кард“ за основната схема на надпреварата. След отказването му мястото ще бъде заето от „щастлив губещ“ от квалификациите. Сред участниците в пресявките е и Пьотр Нестеров, който е част от националния отбор на България за Купа „Дейвис“.

Последната поява на Димитров на корта беше през предходната седмица на турнира „Чалънджър 125“ в Сен Тропе, Франция. Българският тенисист загуби в първия кръг от литовеца Едас Бутвилас.

Оттеглянето от турнира в Порто прекъсва планираното участие на Димитров в две последователни надпревари от сериите „Чалънджър“. За момента не е посочено кога българинът ще се завърне в турнирите.

Източници: БТА