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Манчини: Манчестър Сити няма вина по финансовия случай

Манчини: Манчестър Сити няма вина по финансовия случай

28 Септември, 2026 14:30 422 0

  • роберто манчини-
  • манчестър сити-
  • висша лига-
  • финансови нарушения

Бившият мениджър на клуба отхвърли твърденията, свързани с двойния му договор.

Манчини: Манчестър Сити няма вина по финансовия случай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Роберто Манчини заяви, че Манчестър Сити няма вина по случая с предполагаемите нарушения на финансовите правила на Висшата лига. Италианският специалист, който в момента е селекционер на националния отбор на Италия, отхвърли и твърденията, че е получавал двойна заплата по време на престоя си в клуба.

„Не мисля, че Манчестър Сити е признат за виновен – точно обратното. Това не е проблем, който ме касае, и не е нищо ново. Манчестър Сити няма вина, а що се отнася до двойния договор, това не е мой проблем. Ако някой има проблем, това са те“, заяви Манчини, цитиран от „Калчомеркато“.

Твърденията за двойното възнаграждение

Според „Атлетик“ Манчини е получавал двойна заплата, докато е бил начело на Манчестър Сити между 2009 и 2013 г. Част от възнаграждението му е била свързвана с отделен договор, за който се твърди, че е бил сключен с клуба от Абу Даби Ал Джазира.

Манчини пое Манчестър Сити през 2009 г. и остана на поста до 2013 г. В този период той изведе отбора до Купата на Футболната асоциация през 2011 г., а година по-късно спечели и титлата във Висшата лига.

Случаят с 115-те обвинения

Разследването на Висшата лига обхваща предполагаеми нарушения на финансовите правила в периода между 2009 и 2018 г. В петък „Атлетик“ съобщи, че Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения.

Клубът отрече каквато и да е вина по случая. Висшата лига все още не е публикувала официална позиция относно информацията за решението. Така твърденията за резултата от производството засега се основават на съобщенията за решението, докато не бъде обявена официална позиция и не станат ясни евентуалните последици за Манчестър Сити.

Източници: БТА, Атлетик, Калчомеркато


Великобритания
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