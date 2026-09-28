Белгия и Франция в първи голям тест за новите селекционери

Белгия и Франция се изправят един срещу друг в първия си голям тест от Лигата на нациите при новите селекционери Марк ван Бомел и Зинедин Зидан. Двубоят от група A1 започва в 21:45 часа на стадион „Крал Бодуен“ в Брюксел.

Белгия стартира с победа с 2:0 като гост на Италия. Успехът беше дебютен за ван Бомел начело на националния отбор, а Кевин Де Бройне се отличи с асистенция. Домакините се намират в серия от шест мача без загуба у дома, като в пет от тях не са допуснали гол.

Франция също започна с три точки при новия си селекционер. „Петлите“ спечелиха с 1:0 гостуването си на Турция, но загубиха Килиан Мбапе за предстоящия мач заради контузия. Усман Дембеле се очаква да бъде сред основните фигури в атаката на гостите. Франция няма загуба в последните си пет гостувания.

Франция има сериозно предимство в съперничеството

Французите са спечелили последните пет преки срещи между двата отбора, включително трите мача в Лигата на нациите. Последният състезателен успех на Белгия срещу Франция е от 1981 година.

Белгия няма нови сериозни кадрови проблеми, но на Тибо Куртоа е дадена почивка. Франция ще бъде без Мбапе, Уилям Салиба, Жан-Филип Матета, Орелиен Чуамени и Ибрахима Конате.

„Ако видите кой може да го замени, разбирате, че това няма да отнеме много от силата на френския отбор“, заяви защитникът на Белгия Тимоти Кастан при обсъждането на отсъствието на Мбапе. Марк ван Бомел допълни, че кадровата промяна не трябва да променя начина, по който тимът му ще играе.

Двубоят е част от натоварена програма

Според програмата на УЕФА мачът е вторият за двата отбора в група A1. Белгия и Франция ще се срещнат отново на 5 октомври във Франция. В групата са още Италия и Турция, които също играят днес.

Франция е посочена като фаворит в публикуваните от „Фокус“ коефициенти. PalmsBet дава 1.66 за победа на гостите, 3.80 за равенство и 3.66 за успех на Белгия. При BETHUB ставките са съответно 1.89, 4.10 и 3.99.

Източници: Фокус