Новини
Спорт »
Световен футбол »
Белгия и Франция в първи голям тест за новите селекционери

Белгия и Франция в първи голям тест за новите селекционери

28 Септември, 2026 14:00, обновена 28 Септември, 2026 12:27 435 0

  • белгия-
  • франция-
  • лига на нациите-
  • марк ван бомел-
  • зинедин зидан

Двата тима започнаха с победи в Лигата на нациите, но домакините ще търсят първи успех срещу „петлите“ от 1981 година.

Белгия и Франция в първи голям тест за новите селекционери - 1
Марк ван Бомел, Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белгия и Франция се изправят един срещу друг в първия си голям тест от Лигата на нациите при новите селекционери Марк ван Бомел и Зинедин Зидан. Двубоят от група A1 започва в 21:45 часа на стадион „Крал Бодуен“ в Брюксел.

Белгия стартира с победа с 2:0 като гост на Италия. Успехът беше дебютен за ван Бомел начело на националния отбор, а Кевин Де Бройне се отличи с асистенция. Домакините се намират в серия от шест мача без загуба у дома, като в пет от тях не са допуснали гол.

Франция също започна с три точки при новия си селекционер. „Петлите“ спечелиха с 1:0 гостуването си на Турция, но загубиха Килиан Мбапе за предстоящия мач заради контузия. Усман Дембеле се очаква да бъде сред основните фигури в атаката на гостите. Франция няма загуба в последните си пет гостувания.

Франция има сериозно предимство в съперничеството

Французите са спечелили последните пет преки срещи между двата отбора, включително трите мача в Лигата на нациите. Последният състезателен успех на Белгия срещу Франция е от 1981 година.

Белгия няма нови сериозни кадрови проблеми, но на Тибо Куртоа е дадена почивка. Франция ще бъде без Мбапе, Уилям Салиба, Жан-Филип Матета, Орелиен Чуамени и Ибрахима Конате.

„Ако видите кой може да го замени, разбирате, че това няма да отнеме много от силата на френския отбор“, заяви защитникът на Белгия Тимоти Кастан при обсъждането на отсъствието на Мбапе. Марк ван Бомел допълни, че кадровата промяна не трябва да променя начина, по който тимът му ще играе.

Двубоят е част от натоварена програма

Според програмата на УЕФА мачът е вторият за двата отбора в група A1. Белгия и Франция ще се срещнат отново на 5 октомври във Франция. В групата са още Италия и Турция, които също играят днес.

Франция е посочена като фаворит в публикуваните от „Фокус“ коефициенти. PalmsBet дава 1.66 за победа на гостите, 3.80 за равенство и 3.66 за успех на Белгия. При BETHUB ставките са съответно 1.89, 4.10 и 3.99.

Източници: Фокус


Белгия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове