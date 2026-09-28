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На днешната дата през 1961 г. е родена легендарната Йорданка Донкова

На днешната дата през 1961 г. е родена легендарната Йорданка Донкова

28 Септември, 2026 15:39 575 1

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  • рожден ден

Наградена е с най-високото държавно отличие - орден „Стара планина“ I степен

На днешната дата през 1961 г. е родена легендарната Йорданка Донкова - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 28 септември 1961 година в Горни Богров се ражда най-голямата ни атлетка в късите препятствия - Йорданка Донкова. Тя е европейска шампионка от Щутгарт през 1986 г. и олимпийска шампионка от Сеул през 1988 г.

В историята остава постижението ѝ от 21 август 1988 г. в Стара Загора, когато спира хронометъра на 12.21 секунди на 100 метра с препятствия. Този световен рекорд устоя цели 28 години без да бъде подобрен.

Донкова е подобрявала върховото постижение в света общо четири пъти в кариерата си, а и до момента държи рекорда на европейските първенства - 12.38 секунди.

През 1996 година слага край на активната си спортна кариера заедно със своя наставник Георги Димитров.

1986-а е златна за нея - тогава е обявена за Спортист на годината на България, заедно с Асен Златев, и печели и анкетата на БТА за Спортист на Балканите.

За изключителните си заслуги към българския спорт, на 9 април 2012 г. е наградена с най-високото държавно отличие - орден „Стара планина“ I степен.


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