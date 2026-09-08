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Телевизията на Реал Мадрид избухна и заформи голям скандал в Испания

Телевизията на Реал Мадрид избухна и заформи голям скандал в Испания

8 Септември, 2026 15:00 593 0

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Повод за острата реакция стана жълт картон Винисиус

Телевизията на Реал Мадрид избухна и заформи голям скандал в Испания - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Клубната телевизия на Реал Мадрид - RMTV, излезе с гневна позиция срещу съдиите в Испания. Според медията съществува двоен стандарт в отсъжданията, който е от полза на Барселона.

Повод за острата реакция стана жълт картон Винисиус. Този случай е определен от RMTV като "капката, която преля чашата" и поредното доказателство за тенденциозно отношение към Реал.

Медията акцентира върху системното прилагане на различни критерии, което подкопава честната игра и създава усещане за предрешеност в определени ситуации на терена.

RMTV обвинява съдиите в приятелски взаимоотношения с футболистите на Барселона, като тази близост според тях води до по-благосклонно отношение.

Клубната медия на Реал Мадрид призовава за преразглеждане на съдийските практики и настоява за равнопоставеност на терена.


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