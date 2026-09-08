Христо Янев се сбогува с ЦСКА: Последен двубой, две купи и шанс за още един триумф

Утрешният сблъсък за Суперкупата на България между ЦСКА и Левски ще бъде не просто поредният мач за Христо Янев – това ще е неговият 95-и и последен двубой начело на "армейците" във втория му престой. След като днес официално подаде оставка, бившият нападател ще има възможност да затвори една емоционална глава от своята треньорска кариера с евентуален трети трофей.

Историята на Христо Янев в ЦСКА е изпълнена с драматични обрати и славни мигове. През лятото на 2015 година той пое кормилото на "червените" в най-трудния им момент – когато клубът бе изпратен във "В" група. Под негово ръководство тимът изигра 32 мача без нито една загуба, а кулминацията бе спечелването на Купата на България пред 35 000 екзалтирани фенове след победа над Монтана. Въпреки успешния старт, Янев бе освободен в началото на следващия сезон, когато новият собственик Гриша Ганчев пое управлението на клуба. През пролетта на 2018 година той отново се завърна като временен наставник, а през септември 2025 г. пое отбора в тежък момент, когато ЦСКА бе на дъното на класирането след неуспешния период на Душан Керкез.

В последния си сезон Янев отново доказа треньорския си нюх, като изведе "армейците" до нов триумф за Купата на България – този път след драматична победа с дузпи срещу Локомотив (Пловдив). Лятото донесе още поводи за гордост, след като ЦСКА елиминира последователно Дери Сити, Карабах и Макаби (Тел Авив) в Лига Европа, осигурявайки си място в груповата фаза на Лигата на конференциите.

Балансирайки между победи, равенства и малко на брой загуби, Христо Янев оставя след себе си впечатляваща статистика: 73 успеха, 11 равенства и едва 10 поражения в 94 официални срещи. Утрешният двубой ще бъде шанс за него да добави още един трофей към богатата си визитка и да се сбогува с любимия клуб по най-добрия възможен начин.