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Христо Янев се сбогува с ЦСКА: Последен двубой, две купи и шанс за още един триумф

Христо Янев се сбогува с ЦСКА: Последен двубой, две купи и шанс за още един триумф

8 Септември, 2026 17:06 695 4

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Финалната страница от червената приказка на Янев

Христо Янев се сбогува с ЦСКА: Последен двубой, две купи и шанс за още един триумф - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Утрешният сблъсък за Суперкупата на България между ЦСКА и Левски ще бъде не просто поредният мач за Христо Янев – това ще е неговият 95-и и последен двубой начело на "армейците" във втория му престой. След като днес официално подаде оставка, бившият нападател ще има възможност да затвори една емоционална глава от своята треньорска кариера с евентуален трети трофей.

Историята на Христо Янев в ЦСКА е изпълнена с драматични обрати и славни мигове. През лятото на 2015 година той пое кормилото на "червените" в най-трудния им момент – когато клубът бе изпратен във "В" група. Под негово ръководство тимът изигра 32 мача без нито една загуба, а кулминацията бе спечелването на Купата на България пред 35 000 екзалтирани фенове след победа над Монтана. Въпреки успешния старт, Янев бе освободен в началото на следващия сезон, когато новият собственик Гриша Ганчев пое управлението на клуба. През пролетта на 2018 година той отново се завърна като временен наставник, а през септември 2025 г. пое отбора в тежък момент, когато ЦСКА бе на дъното на класирането след неуспешния период на Душан Керкез.

В последния си сезон Янев отново доказа треньорския си нюх, като изведе "армейците" до нов триумф за Купата на България – този път след драматична победа с дузпи срещу Локомотив (Пловдив). Лятото донесе още поводи за гордост, след като ЦСКА елиминира последователно Дери Сити, Карабах и Макаби (Тел Авив) в Лига Европа, осигурявайки си място в груповата фаза на Лигата на конференциите.

Балансирайки между победи, равенства и малко на брой загуби, Христо Янев оставя след себе си впечатляваща статистика: 73 успеха, 11 равенства и едва 10 поражения в 94 официални срещи. Утрешният двубой ще бъде шанс за него да добави още един трофей към богатата си визитка и да се сбогува с любимия клуб по най-добрия възможен начин.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Славист

    6 2 Отговор
    Добре,де...А защо го махат?

    Коментиран от #2

    17:18 08.09.2026

  • 2 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Славист":

    Може би защото ЦСКА направи пари и касата се напълни, а може би защото два други клуба имат черни каси и искат да разбият опасен конкурент.

    17:45 08.09.2026

  • 3 Артилерист

    2 2 Отговор
    Съчуствам на Христо Янев, но отборът на ЦСКА не играе добре, няма дисциплина и е видно, че в отделни играчи има грандомания и своеволия. Не е редно играчите да нямат респект към треньора, тогава няма задружна отборна игра, а частични резултати са плод на индивидуални изпълнения, но сривовете в представянето са по-вероятни. Дано смяната е за добро на ЦСКА, но точно в този момент не я намирам за много подходяща. Надявам се ръководството на клуба да е по-наясно със ситуацията и решението му да е премислено добре...

    17:46 08.09.2026

  • 4 Кмета

    1 1 Отговор
    На ЦСКА му трябва треньор с характера на Моуриньо,Янев е много благ и добър.

    17:50 08.09.2026

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