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Паро Никодимов: ЦСКА се е опарил с чужди треньори
  Тема: Известни личности

Паро Никодимов: ЦСКА се е опарил с чужди треньори

28 Септември, 2026 12:15 607 7

  • цска-
  • аспарух никодимов-
  • христо янев-
  • нов треньор-
  • български футбол

Легендата на „червените“ коментира забавянето при избора на наследник на Христо Янев и защити идеята клубът да се довери на български специалист

Паро Никодимов: ЦСКА се е опарил с чужди треньори - 1
Снимка: Фейсбук страница на ЦСКА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Аспарух Никодимов разкритикува забавянето при избора на нов треньор на ЦСКА и заяви, че клубът вече е натрупал негативен опит с чуждестранни специалисти. Легендата на „червените“ коментира темата пред „Тема Спорт“, цитирана от Топспорт.

Никодимов призна, че самият той не разполага с информация кой ще наследи Христо Янев. По думите му бивши негови играчи от ЦСКА също му се обаждат, за да обсъждат ситуацията, но и те не знаят какво се случва.

„ЦСКА е имал най-силните си години начело с българин. Това е!“

Аспарух Никодимов смята, че Христо Янев познава обстановката в клуба и има качества да води отбора отново, но не одобрява незабавното му връщане на треньорския пост.

„На Христо Янев пак ще му дойде времето да води ЦСКА. Той познава обстановката, интелигентно момче е. За мен би бил един добър треньор на тима за в бъдеще. Но ще е обидно, ако го върнат сега. Първо ходи си, а после - ела“, заяви Никодимов.

Никодимов: Решението е трябвало да бъде взето по-рано

Според него новият наставник е трябвало вече да бъде избран, тъй като паузата за националните отбори наближава края си. Никодимов подчерта, че при взето решение за промяна ръководството трябва предварително да е проучило кандидата както като специалист, така и като човек.

„Аз съм на мнение, че треньорите не трябва постоянно да се сменят, но като си взел решение за промяна, трябва да си подготвен за нея“, каза той.

Никодимов отправи критика и към практиката ЦСКА да привлича чуждестранни треньори, без да има достатъчно време за адаптация. По думите му разходите за тях са по-големи, а често специалистите си тръгват след три или четири неуспешни мача, преди да са опознали отбора и средата.

„Вече се опарихме с разни чужденци, с които нищо не постигнахме“, заяви бившият футболист и треньор на ЦСКА. Той остави решението в ръцете на отговорните фактори в клуба и изрази надежда, че продължителното изчакване ще доведе до правилен избор.

Източници: Топспорт, Тема Спорт


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Граф Шахински

    4 0 Отговор
    Паро е съвършено прав!!! Стига национален нихилизъм. Имаме страхотни треньори.

    12:28 28.09.2026

  • 2 Крал Фридрих

    0 1 Отговор
    не се спря този ..20 години само трови атмосферата на Армията ...или поемай поста на треньор или спри да съскаш

    12:32 28.09.2026

  • 3 Левски 1914

    6 0 Отговор
    Но цска го няма вече 10 години, ФАЛИРА сега сте Литекс - Етрополе.

    12:46 28.09.2026

  • 4 Запознат

    5 0 Отговор
    Цска, да,ама Литекс не

    12:47 28.09.2026

  • 5 Mентето

    6 0 Отговор
    Сбирток от чужбина ,, нормално е и треньора да е чужденец.

    13:15 28.09.2026

  • 6 Добре де…

    1 1 Отговор
    …Емо Костадинов даде смисъл и живот на БГ футболът, заради него БГ въобще изгря на картата на Световния футбол в новата история… Не му знам качествата, но е човек с късмет и хъс. Близко е до мозъка да стане той треньор на ЦСКА -> въобще директорите защо спят?!!!!

    13:25 28.09.2026

  • 7 ЧервенФосил

    0 0 Отговор
    комунизма си отиде, вземай си пенсията и си пий ракийцата !!!!

    13:41 28.09.2026

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