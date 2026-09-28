Паро Никодимов: ЦСКА се е опарил с чужди треньори

Аспарух Никодимов разкритикува забавянето при избора на нов треньор на ЦСКА и заяви, че клубът вече е натрупал негативен опит с чуждестранни специалисти. Легендата на „червените“ коментира темата пред „Тема Спорт“, цитирана от Топспорт.

Никодимов призна, че самият той не разполага с информация кой ще наследи Христо Янев. По думите му бивши негови играчи от ЦСКА също му се обаждат, за да обсъждат ситуацията, но и те не знаят какво се случва.

„ЦСКА е имал най-силните си години начело с българин. Това е!“

Аспарух Никодимов смята, че Христо Янев познава обстановката в клуба и има качества да води отбора отново, но не одобрява незабавното му връщане на треньорския пост.

„На Христо Янев пак ще му дойде времето да води ЦСКА. Той познава обстановката, интелигентно момче е. За мен би бил един добър треньор на тима за в бъдеще. Но ще е обидно, ако го върнат сега. Първо ходи си, а после - ела“, заяви Никодимов.

Никодимов: Решението е трябвало да бъде взето по-рано

Според него новият наставник е трябвало вече да бъде избран, тъй като паузата за националните отбори наближава края си. Никодимов подчерта, че при взето решение за промяна ръководството трябва предварително да е проучило кандидата както като специалист, така и като човек.

„Аз съм на мнение, че треньорите не трябва постоянно да се сменят, но като си взел решение за промяна, трябва да си подготвен за нея“, каза той.

Никодимов отправи критика и към практиката ЦСКА да привлича чуждестранни треньори, без да има достатъчно време за адаптация. По думите му разходите за тях са по-големи, а често специалистите си тръгват след три или четири неуспешни мача, преди да са опознали отбора и средата.

„Вече се опарихме с разни чужденци, с които нищо не постигнахме“, заяви бившият футболист и треньор на ЦСКА. Той остави решението в ръцете на отговорните фактори в клуба и изрази надежда, че продължителното изчакване ще доведе до правилен избор.

Източници: Топспорт, Тема Спорт