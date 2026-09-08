Съобщиха всички номинирани за Златната топка

Днес бяха обявени имената на всички номинирани за "Златната топка" при мъжете и жените.
Церемонията по връчването на наградите ще се проведе следващия месец в Лондон, в понеделник, 26 октомври.
Капитанът на Англия и нападател на Байерн Мюнхен - Хари Кейн попада сред фаворитите за отличието след феноменален сезон, в който отбеляза 73 гола за клуба и националния си отбор.
Към момента 33-годишният голмайстор е основният претендент за трофея, което би го направило първия англичанин с отличието след Майкъл Оуен през 2001 г. Основният въпрос пред него остава дали липсата на голям отборен трофей няма да му коства първото място.
Сред останалите ключови претенденти е Родри (победител за 2024 г.), който спечели Златната топка на Световното първенство, извеждайки Испания до титлата.
Звездата на Франция и Реал Мадрид Килиан Мбапе също записа името си в историята, подобрявайки рекорда за най-много голове на Световно първенство с впечатляващите 10 попадения в турнира.
В надпреварата се откроява и Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен, който бе сред най-добрите играчи в Шампионската лига, помагайки на френския клуб да защити европейската си титла.
Списък с номинираните:
Джуд Белингам (Реал Мадрид / Англия)
Пау Кубарси (Барселона / Испания)
Марк Кукурея (Челси/Реал Мадрид / Испания)
Усман Дембеле (Пари Сен Жермен / Франция)
Луис Диас (Байерн Мюнхен / Колумбия)
Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед / Португалия)
Габриел Магаляеш (Арсенал / Бразилия)
Ерлинг Холанд (Манчестър Сити / Норвегия)
Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен / Мароко)
Хари Кейн (Байерн Мюнхен / Англия)
Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен / Грузия)
Ламин Ямал (Барселона / Испания)
Садио Мане (Ал Насър / Сенегал)
Маркиньос (Пари Сен Жермен / Бразилия)
Лаутаро Мартинес (Интер / Аржентина)
Килиан Мбапе (Реал Мадрид / Франция)
Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен / Португалия)
Лионел Меси (Интер Маями / Аржентина)
Жоао Невеш (Пари Сен Жермен / Португалия)
Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен / Франция)
Хулиан Киньонес (Ал Кадсия / Мексико)
Деклан Райс (Арсенал / Англия)
Родри (Барселона / Испания)
Фабиан Руис (Пари Сен Жермен / Испания)
Вилиан Пачо (Пари Сен Жермен / Еквадор)
Вилиам Салиба (Арсенал / Франция)
Феран Торес (Пари Сен Жермен / Испания)
Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен / Франция)
Винисиус Жуниор (Реал Мадрид / Бразилия)
Витиня (Пари Сен Жермен / Португалия)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ямал след световното
Коментиран от #2
20:20 08.09.2026
2 Тъй ли
До коментар #1 от "Ямал след световното":А Илиян Мицански?
20:21 08.09.2026
3 Бобе
20:54 08.09.2026