Съобщиха всички номинирани за Златната топка

Днес бяха обявени имената на всички номинирани за "Златната топка" при мъжете и жените.

Церемонията по връчването на наградите ще се проведе следващия месец в Лондон, в понеделник, 26 октомври.

Капитанът на Англия и нападател на Байерн Мюнхен - Хари Кейн попада сред фаворитите за отличието след феноменален сезон, в който отбеляза 73 гола за клуба и националния си отбор.

Към момента 33-годишният голмайстор е основният претендент за трофея, което би го направило първия англичанин с отличието след Майкъл Оуен през 2001 г. Основният въпрос пред него остава дали липсата на голям отборен трофей няма да му коства първото място.

Сред останалите ключови претенденти е Родри (победител за 2024 г.), който спечели Златната топка на Световното първенство, извеждайки Испания до титлата.

Звездата на Франция и Реал Мадрид Килиан Мбапе също записа името си в историята, подобрявайки рекорда за най-много голове на Световно първенство с впечатляващите 10 попадения в турнира.

В надпреварата се откроява и Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен, който бе сред най-добрите играчи в Шампионската лига, помагайки на френския клуб да защити европейската си титла.

Списък с номинираните:

Джуд Белингам (Реал Мадрид / Англия)

Пау Кубарси (Барселона / Испания)

Марк Кукурея (Челси/Реал Мадрид / Испания)

Усман Дембеле (Пари Сен Жермен / Франция)

Луис Диас (Байерн Мюнхен / Колумбия)

Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед / Португалия)

Габриел Магаляеш (Арсенал / Бразилия)

Ерлинг Холанд (Манчестър Сити / Норвегия)

Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен / Мароко)

Хари Кейн (Байерн Мюнхен / Англия)

Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен / Грузия)

Ламин Ямал (Барселона / Испания)

Садио Мане (Ал Насър / Сенегал)

Маркиньос (Пари Сен Жермен / Бразилия)

Лаутаро Мартинес (Интер / Аржентина)

Килиан Мбапе (Реал Мадрид / Франция)

Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен / Португалия)

Лионел Меси (Интер Маями / Аржентина)

Жоао Невеш (Пари Сен Жермен / Португалия)

Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен / Франция)

Хулиан Киньонес (Ал Кадсия / Мексико)

Деклан Райс (Арсенал / Англия)

Родри (Барселона / Испания)

Фабиан Руис (Пари Сен Жермен / Испания)

Вилиан Пачо (Пари Сен Жермен / Еквадор)

Вилиам Салиба (Арсенал / Франция)

Феран Торес (Пари Сен Жермен / Испания)

Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен / Франция)

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид / Бразилия)

Витиня (Пари Сен Жермен / Португалия)