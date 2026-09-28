Реал Мадрид атакува Холанд след финансовия скандал с Манчестър Сити

Само дни след като се появи информация, че Манчестър Сити ще бъде признат за виновен в мащабни финансови нарушения, от Реал Мадрид вече са предприели светкавична акция и са осъществили контакт с представителите на Ерлинг Холанд.

Бъдещето на норвежката голова машина на „Етихад“ вече е поставено под сериозна въпросителна.

Въпреки че „гражданите“ планират да обжалват, бомбата около обвиненията хвърли сянка върху съдбата на най-големите им звезди, сред които е и Холанд.

Въпреки че има дългосрочен договор до 2034 г., 26-годишният нападател може да смени клуба си още в близко бъдеще.

Според информация на Football Insider, оферта от над 150 милиона паунда ще е необходима, за да бъде измъкнат от Манчестър.

Испанският колос отдавна мечтае за привличането на Холанд и сега изглежда идеалният момент за атака. Интерес има и от страна на Арсенал, но изглежда малко вероятно норвежецът да приеме трансфер в друг английски клуб.