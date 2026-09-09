Жозе Моуриньо отвърна на Раул: „Не само критики, заслужаваме и похвали“

Реал Мадрид започна участието си в Шампионската лига с победа 2:1 над Интер, но триумфът не донесе очакваното спокойствие сред феновете на „кралския клуб“. Въпреки спечелените три точки, привържениците останаха на тръни до последния съдийски сигнал, след като любимците им пропуснаха редица чисти положения и допуснаха напрежение в заключителните минути.

Легендарният голмайстор на Реал Раул Гонсалес Бланко, който дебютира като телевизионен анализатор за „Moviestar“, не спести критики към представянето на отбора. „Най-важното е, че взехме трите точки, но не беше лесно. Интер е отлично организиран тим, а Мадрид имаше проблеми в средата на терена“, коментира Раул. Той подчерта, че попаденията на „лос бланкос“ са дошли след грешки на съперника, а допуснатият гол в края е внесъл допълнителна несигурност.

Жозе Моуриньо, известен със своята чувствителност към критиките, не скри раздразнението си от думите на Раул. В директно включване от „Сантяго Бернабеу“ португалският специалист призова за повече обективност: „Съгласен съм, че головете дойдоха след грешки на Интер, но нека не забравяме, че пресата и агресията се тренират. Голът на Валверде е резултат от много работа. Не искам само критики – заслужаваме и комплименти!“, заяви Моуриньо с характерната си категоричност.

Треньорът на Реал Мадрид разкри и какво е казал на Винисиус Жуниор при смяната му: „Той се труди неуморно. Всички го виждаме, той самият го знае. Още не е във върхова форма, но отдадеността му е пример за подражание. Който се раздава докрай, заслужава уважение“, подчерта Моуриньо.