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Какво ще дадем на Гърция за мощите на цар Самуил

Какво ще дадем на Гърция за мощите на цар Самуил

29 Септември, 2026 14:16 913 33

  • проф. христо матанов-
  • гърция-
  • николаос муцопулос-
  • цар самуил

Проф. Христо Матанов коментира и възможните реакции в Северна Македония

Какво ще дадем на Гърция за мощите на цар Самуил - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Връщането на мощите на цар Самуил в България е епохално събитие, а постигнатото споразумение показва, че дипломацията дава резултат". Това коментира в ефира на NOVA NEWS изследователят на българското Средновековие и преподавател в Историческия факултет на Софийския университет проф. Христо Матанов.

„За мен това беше изненада, както и за повече хора. Очевидно дипломацията дава резултат“, заяви историкът.

Той припомни, че през 1969 г. гръцкият археолог Николаос Муцопулос открива в църквата „Свети Ахил“ на Преспанското езеро тленните останки на цар Самуил. Според Матанов те са идентифицирани въз основа на тежката рана, която владетелят е получил по време на битката при Беласица. „Той бил тежко ранен и благодарение на своя син Гаврил Радомир се е прехвърлил през албанските планини в българска територия“, обясни Матанов.

По думите му раната била дълбока и засегнала дясната страна на тялото. Тя била нанесена с меч отдясно наляво.

Според историка сега предстои да стане ясно какво България ще предостави на Гърция в рамките на постигнатото взаимно разбирателство за връщането на мощите.

Матанов предположи, че става дума за църковни предмети, свързани с манастири край Серес.„Няма по-голяма ценност за гърците от тези предмети, отнесени по време на Втората световна война“, коментира той.

Историкът коментира и възможните реакции в Северна Македония. Според него една от възможностите е събитието да бъде подминато с мълчание. Друг вариант е да бъде представено като част от общата историческа съдба на България и Северна Македония, а след това като разделяне на двете страни по различни пътища след Втората световна война. Третият вариант според Матанов е вниманието да бъде насочено към въпроса какво България е предоставила на Гърция в замяна на връщането на мощите.

Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БРАВО!

    6 1 Отговор
    Огромен успех и огромен гвоздей в макЕдонскиот кофчег!А сега да претендират,че Самуил бил макЕдонец и макЕдонски цар.Айде нъцки за вас,и3мекяри!

    14:20 29.09.2026

  • 3 Не вярвам подлия грък

    7 5 Отговор
    да даде нещо без да спечели. Сигурно ще иска всичката вода на България и Румбата ще се наведе

    Коментиран от #14

    14:20 29.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европеец

    7 5 Отговор
    Какво ще дадем на гърците,е ще дадем това което поискат и което е ценно за тях.... Гърците извъртяха добър византийски номер на българите и на македонците завръщането на тия кости....

    Коментиран от #12

    14:21 29.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Имам предложение

    8 1 Отговор
    Какво ще дадем на Гърция за мощите на цар Самуил? Може главата на император Никифор. Помните ли, пийте дружина с никифорова кратуна?

    Коментиран от #19

    14:22 29.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мдааа

    4 0 Отговор
    Бъдете сигурни, че византийците добре са се спазарили и не напразно Радев каза "за Съжаление ние трябва да дадем..."?
    Скопяните обаче, ще си прегризат хрущалите😅

    Коментиран от #15, #24

    14:23 29.09.2026

  • 10 14/88

    7 0 Отговор
    още безплатна водица

    14:23 29.09.2026

  • 11 честен ционист

    3 1 Отговор
    Вода и ток, как какво?

    14:24 29.09.2026

  • 12 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Никой нещо без нищо не дава!

    Коментиран от #17

    14:24 29.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Споко, водата преди да иде в Гърция

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не вярвам подлия грък":

    минава през България. Колкото изтече дотам, толкова. Не можем да си я стискаме, я.

    14:24 29.09.2026

  • 15 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    А аз съм сигурен, че радевисти са облажили от цялата заменка.

    14:25 29.09.2026

  • 16 Даваме

    1 2 Отговор
    Костадинов, да го ... А полон и З евс.

    14:25 29.09.2026

  • 17 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Гърците са ви дали някакви кокаляци, кой знае от кой безименен гроб изровени.

    14:26 29.09.2026

  • 18 Ами

    2 0 Отговор
    Пак ще им върнем история славянобългарска, този път оригинала:)

    14:26 29.09.2026

  • 19 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Имам предложение":

    Никифоровата кратуна е измислица. Няма научни доказателства за нея, докато за Васко българоубиеца го има като улица във всеки по-голям гръцки град.

    14:27 29.09.2026

  • 20 Тоа

    2 2 Отговор
    Професор колкото и да го биеш, да не ти омръзне, грозен и нагъл в едно.

    14:28 29.09.2026

  • 21 Ненад

    3 1 Отговор
    След магистралите за 35 години, двете на Турция, редно е да дадем магистрала Струма, пак за 35 години на Гърция!
    При Рундъо, Боташ ефенди, всичко е танту
    за кукуриго!

    14:28 29.09.2026

  • 22 То хубаво, ама

    3 3 Отговор
    мощите на цар Самуил или дори на свети Петър не ми пълнят портфейла. По-добре да ги продадат на македонците и да разделим парите

    14:28 29.09.2026

  • 23 Въй

    2 2 Отговор
    Ще им дадем морските си курорти.Ръйш?!

    14:31 29.09.2026

  • 24 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Да добър византийски номер.... Да видим македонците какво ще кажа какво въпроса.... Ние ще напомпаме някакво национално самочувствие и после ще продължим по старото си жалко живуркане в бг територията...

    14:33 29.09.2026

  • 25 Абе

    1 1 Отговор
    Мило и драго даваме за трагични персонажи, чиито кости няма да донесат нищо добро.

    14:33 29.09.2026

  • 26 Шлема

    1 0 Отговор
    на Александър Македонски!

    14:34 29.09.2026

  • 27 Общо взето

    0 0 Отговор
    Нищо ново не ни казва този професор. Защо го публикуват?

    14:36 29.09.2026

  • 28 Непобликуван

    0 0 Отговор
    роман на Омир!

    14:37 29.09.2026

  • 29 Лъкът

    0 0 Отговор
    на Одисей!

    14:38 29.09.2026

  • 30 Агамемнон

    0 0 Отговор
    Бикините на Елена!

    14:38 29.09.2026

  • 31 мицко без ски

    0 0 Отговор
    Мицкоски - безроднико, изменнико народен, яж си опинците...

    14:40 29.09.2026

  • 32 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    В момента буквално рушат Шипка, вие се радвате, на праха, който ви хвърлят с останките на Самуил!!! Тъпо племе!

    14:40 29.09.2026

  • 33 Не ходете

    1 0 Отговор
    в Гърция и в Турция и ще го усетят. Не им давайте парите си. Не купувайте от турски и гръцки магазини в България, не купувайте и гръцки стоки. Храним враговете си. По-добре да си бяхме останали всичките селяни и да си обработваме земята,. Сега живеем в градове ходим в тези две държави на почивка и ходим по нужда в жилищата си. Точно така казваше баба ми за гражданите. Не е ли вярно?

    14:40 29.09.2026

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