Какво ще дадем на Гърция за мощите на цар Самуил

„Връщането на мощите на цар Самуил в България е епохално събитие, а постигнатото споразумение показва, че дипломацията дава резултат". Това коментира в ефира на NOVA NEWS изследователят на българското Средновековие и преподавател в Историческия факултет на Софийския университет проф. Христо Матанов.

„За мен това беше изненада, както и за повече хора. Очевидно дипломацията дава резултат“, заяви историкът.

Той припомни, че през 1969 г. гръцкият археолог Николаос Муцопулос открива в църквата „Свети Ахил“ на Преспанското езеро тленните останки на цар Самуил. Според Матанов те са идентифицирани въз основа на тежката рана, която владетелят е получил по време на битката при Беласица. „Той бил тежко ранен и благодарение на своя син Гаврил Радомир се е прехвърлил през албанските планини в българска територия“, обясни Матанов.

По думите му раната била дълбока и засегнала дясната страна на тялото. Тя била нанесена с меч отдясно наляво.

Според историка сега предстои да стане ясно какво България ще предостави на Гърция в рамките на постигнатото взаимно разбирателство за връщането на мощите.

Матанов предположи, че става дума за църковни предмети, свързани с манастири край Серес.„Няма по-голяма ценност за гърците от тези предмети, отнесени по време на Втората световна война“, коментира той.

Историкът коментира и възможните реакции в Северна Македония. Според него една от възможностите е събитието да бъде подминато с мълчание. Друг вариант е да бъде представено като част от общата историческа съдба на България и Северна Македония, а след това като разделяне на двете страни по различни пътища след Втората световна война. Третият вариант според Матанов е вниманието да бъде насочено към въпроса какво България е предоставила на Гърция в замяна на връщането на мощите.

Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет.