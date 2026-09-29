Какво ще дадем на Гърция за мощите на цар Самуил

„Връщането на мощите на цар Самуил в България е епохално събитие, а постигнатото споразумение показва, че дипломацията дава резултат". Това коментира в ефира на NOVA NEWS изследователят на българското Средновековие и преподавател в Историческия факултет на Софийския университет проф. Христо Матанов.
„За мен това беше изненада, както и за повече хора. Очевидно дипломацията дава резултат“, заяви историкът.
Той припомни, че през 1969 г. гръцкият археолог Николаос Муцопулос открива в църквата „Свети Ахил“ на Преспанското езеро тленните останки на цар Самуил. Според Матанов те са идентифицирани въз основа на тежката рана, която владетелят е получил по време на битката при Беласица. „Той бил тежко ранен и благодарение на своя син Гаврил Радомир се е прехвърлил през албанските планини в българска територия“, обясни Матанов.
По думите му раната била дълбока и засегнала дясната страна на тялото. Тя била нанесена с меч отдясно наляво.
Според историка сега предстои да стане ясно какво България ще предостави на Гърция в рамките на постигнатото взаимно разбирателство за връщането на мощите.
Матанов предположи, че става дума за църковни предмети, свързани с манастири край Серес.„Няма по-голяма ценност за гърците от тези предмети, отнесени по време на Втората световна война“, коментира той.
Историкът коментира и възможните реакции в Северна Македония. Според него една от възможностите е събитието да бъде подминато с мълчание. Друг вариант е да бъде представено като част от общата историческа съдба на България и Северна Македония, а след това като разделяне на двете страни по различни пътища след Втората световна война. Третият вариант според Матанов е вниманието да бъде насочено към въпроса какво България е предоставила на Гърция в замяна на връщането на мощите.
Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 БРАВО!
14:20 29.09.2026
3 Не вярвам подлия грък
Коментиран от #14
14:20 29.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Европеец
Коментиран от #12
14:21 29.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Имам предложение
Коментиран от #19
14:22 29.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мдааа
Скопяните обаче, ще си прегризат хрущалите😅
Коментиран от #15, #24
14:23 29.09.2026
10 14/88
14:23 29.09.2026
11 честен ционист
14:24 29.09.2026
12 Факт
До коментар #5 от "Европеец":Никой нещо без нищо не дава!
Коментиран от #17
14:24 29.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Споко, водата преди да иде в Гърция
До коментар #3 от "Не вярвам подлия грък":минава през България. Колкото изтече дотам, толкова. Не можем да си я стискаме, я.
14:24 29.09.2026
15 честен ционист
До коментар #9 от "Мдааа":А аз съм сигурен, че радевисти са облажили от цялата заменка.
14:25 29.09.2026
16 Даваме
14:25 29.09.2026
17 честен ционист
До коментар #12 от "Факт":Гърците са ви дали някакви кокаляци, кой знае от кой безименен гроб изровени.
14:26 29.09.2026
18 Ами
14:26 29.09.2026
19 честен ционист
До коментар #7 от "Имам предложение":Никифоровата кратуна е измислица. Няма научни доказателства за нея, докато за Васко българоубиеца го има като улица във всеки по-голям гръцки град.
14:27 29.09.2026
20 Тоа
14:28 29.09.2026
21 Ненад
При Рундъо, Боташ ефенди, всичко е танту
за кукуриго!
14:28 29.09.2026
22 То хубаво, ама
14:28 29.09.2026
23 Въй
14:31 29.09.2026
24 Европеец
До коментар #9 от "Мдааа":Да добър византийски номер.... Да видим македонците какво ще кажа какво въпроса.... Ние ще напомпаме някакво национално самочувствие и после ще продължим по старото си жалко живуркане в бг територията...
14:33 29.09.2026
25 Абе
14:33 29.09.2026
26 Шлема
14:34 29.09.2026
27 Общо взето
14:36 29.09.2026
28 Непобликуван
14:37 29.09.2026
29 Лъкът
14:38 29.09.2026
30 Агамемнон
14:38 29.09.2026
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14:40 29.09.2026
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