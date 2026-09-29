Хавиер Агире дебютира за Валенсия на 11 октомври: Планът е да печелим и да върнем идентичността

Хавиер Агире ще дебютира начело на Валенсия на 11 октомври, когато "прилепите" гостуват на Сантандер. В дните до двубоя основната задача пред опитния специалист е да свали напрежението в клуба. Отборът заема 19-о място в Ла Лига и е сериозно застрашен от изпадане.

"Знам къде се намирам и каква е ситуацията. Планът е да печелим и тимът да изгради свой стил и идентичност. Хората ще се върнат при нас, когато започнем да записваме победи.

Треньорът се адаптира според състава, с който разполага, и нуждите на отбора във всеки един момент. Отборът, съперникът и класирането определят всичко... Моите тимове се отличават с енергия. За да ни победят, съперниците трябва да дадат всичко от себе си - "кръв, пот и сълзи".

В отбора има много индивидуален талант, а играчите от академията имат силна връзка с клуба. Сега просто трябва да ги убедим - да ги накараме да се почувстват важни, да осъзнаят, че са в голям клуб, и да играят подобаващо.

Никога обаче не трябва да лъжеш играчите. Винаги съм бил искрен. Индивидуално се свързвам със седем-осем футболисти, за да разбера мислите им, историята им... те са добри момчета. Искам да разговарям с всички - те са хора, а не просто играчи, и искам да знам историята зад всеки един от тях, за да мога да им помогна.

Това, което обсъждахме с капитаните, ще го запазя за себе си. Разговарях и с контузените. Тези разговори са добър показател за това на какъв етап се намираме.

От футболистите познавам много добре Копете и Мафео, с които прекарах няколко години в Майорка. За съжаление Копете е контузен и следя отблизо възстановяването му. Мафео е израснал много - изглежда добре и е много фокусиран", заяви Агире.