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Личните данни на близо 3 милиона военнослужещи са засегнати при пробив в Пентагона

Личните данни на близо 3 милиона военнослужещи са засегнати при пробив в Пентагона

29 Септември, 2026 14:27 295 2

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  • лични данни

Неоторизиран достъп до система на Министерството на отбраната на САЩ е продължил от октомври 2025 г. до юли 2026 г.

Личните данни на близо 3 милиона военнослужещи са засегнати при пробив в Пентагона - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лични данни на близо 3 милиона настоящи и бивши военнослужещи и служители на американското Министерство на отбраната са били засегнати при неоторизиран достъп до информационна система на Пентагона, съобщи ABC News, позовавайки се на представител на ведомството, предава News.bg.

Засегнати са данните на около 2,76 милиона живи лица и 294 000 починали. Сред компрометираната информация са номера за социално осигуряване и данни за заеманите длъжности, което поражда опасения за потенциални рискове за сигурността.

По данни на Министерството на отбраната неоторизираният достъп е продължил между октомври 2025 г. и юли 2026 г. и е бил извършен от малък брой неупълномощени потребители. След установяването на проблема уязвимостта е отстранена.

Засегнатата система е част от Центъра за данни за личния състав на отбраната (DMDC) - едно от основните хранилища на Пентагона за информация за военнослужещи и цивилен персонал. В него се съхраняват данни за действащи и резервни военнослужещи, цивилни служители, контрактори, ветерани, пенсионирани военни и членове на техните семейства. Системата съдържа над 60 милиона записа.

От американското военно ведомство заявиха, че засега няма доказателства за злоупотреба с компрометираните данни. На засегнатите лица се предоставят ресурси за защита на самоличността и наблюдение на кредитната им активност.

Случаят идва на фона на друг пробив, свързан с американски федерални служители. На 24 септември хакерската група ShinyHunters заяви, че е получила достъп до голям обем информация за служители на ФБР.

Впоследствие групата обяви, че няма да публикува откраднатите данни, като отхвърли твърденията, че действията ѝ са били мотивирани от искане на откуп.

ФБР междувременно уведомява засегнатите служители. От бюрото уточниха, че системата FBIJobs.gov не е съдържала класифицирана информация, и предупредиха служителите да бъдат внимателни при съмнителни обаждания и други опити за контакт.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че то

    0 0 Отговор
    има ли толкова?

    Коментиран от #2

    14:28 29.09.2026

  • 2 Ами знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Че то":

    ли колко хамали ще им трябват за самолетоносачи, след изагацията срещу Иран? 😂🤣😂

    14:43 29.09.2026