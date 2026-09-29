Тодор Кючуков разкри: ЦСКА е имал шанс да вземе Светослав Вуцов преди Лапоухов

Тодор Кючуков бе специален гост в подкаста на "Мач Телеграф" – "МачКаст", където направи любопитно разкритие. Треньорът на вратарите на ЦСКА по времето на Александър Томаш сподели, че "червените" са имали реална възможност да привлекат Светослав Вуцов.

"Преди да вземем Лапоухов в ЦСКА, имаше възможност да привлечем Светльо Вуцов. Имахме своите съображения, тъй като той има фамилна история с Левски. Щеше да му бъде рисково в ЦСКА. Винаги съм го харесвал. В последните мачове явно минава през труден период, но просто трябва да го преодолее. Иначе държи доста добро ниво през последните години. Всеки прави грешки, важното е как се изправяш след тях", заяви Кючуков.