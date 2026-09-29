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Тодор Кючуков разкри: ЦСКА е имал шанс да вземе Светослав Вуцов преди Лапоухов

Тодор Кючуков разкри: ЦСКА е имал шанс да вземе Светослав Вуцов преди Лапоухов

29 Септември, 2026 12:36 526 2

  • тодор кючуков-
  • светослав вуцов-
  • цска-
  • фьодор лапоухов-
  • мач телеграф-
  • мачкаст-
  • александър томаш

Треньорът сподели, че "червените" са имали реална възможност

Тодор Кючуков разкри: ЦСКА е имал шанс да вземе Светослав Вуцов преди Лапоухов - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тодор Кючуков бе специален гост в подкаста на "Мач Телеграф" – "МачКаст", където направи любопитно разкритие. Треньорът на вратарите на ЦСКА по времето на Александър Томаш сподели, че "червените" са имали реална възможност да привлекат Светослав Вуцов.

"Преди да вземем Лапоухов в ЦСКА, имаше възможност да привлечем Светльо Вуцов. Имахме своите съображения, тъй като той има фамилна история с Левски. Щеше да му бъде рисково в ЦСКА. Винаги съм го харесвал. В последните мачове явно минава през труден период, но просто трябва да го преодолее. Иначе държи доста добро ниво през последните години. Всеки прави грешки, важното е как се изправяш след тях", заяви Кючуков.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цесекар

    2 2 Отговор
    Левски да не го продава за нищо на света.Халал да им е.

    Коментиран от #2

    13:10 29.09.2026

  • 2 Левски 1914

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Цесекар":

    Не цесекар , а припознавач.

    13:24 29.09.2026

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