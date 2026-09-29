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ФИФА обвини УЕФА в "кампания за дезинформация" срещу Инфантино и поиска съд в САЩ да отхвърли искането й

ФИФА обвини УЕФА в "кампания за дезинформация" срещу Инфантино и поиска съд в САЩ да отхвърли искането й

29 Септември, 2026 14:34 474 0

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Следващите избори за президент на ФИФА ще се проведат през пролетта на 2027 година

ФИФА обвини УЕФА в "кампания за дезинформация" срещу Инфантино и поиска съд в САЩ да отхвърли искането й - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната футболна федерация ФИФА обвини европейската централа УЕФА, че води "кампания за дезинформация" и се опитва да повлияе на надпреварата за президентския пост. Освен това ФИФА призова американски съд да отхвърли искането за предоставяне на доказателства, свързани с противоречивото инвестиционно предложение на Джани Инфантино от това лято.

През август УЕФА поиска разрешение от федерален съд в САЩ да получи показания и документи, които да използва за планирана наказателна жалба в Швейцария срещу президента на ФИФА. Жалбата е свързана с вече оттегления план за прехвърляне на търговските права за Световното първенство към дъщерно дружество, наречено FIFA Forward Enterprise (FFE).

В отговора си от понеделник ФИФА твърди, че изложението на УЕФА съдържа "множество неверни или подвеждащи твърдения относно ФИФА и Инфантино".

"Без никакви основания УЕФА внушава, че г-н Инфантино се е опитал да извлече лична облага от предложението за FFE", се посочва в документа на ФИФА, с който Ройтерс разполага. "Както беше обяснено, планът за FFE подлежеше на одобрение както от страните-членки на ФИФА, така и от Съвета на ФИФА, а самата FFE щеше да бъде под надзора на двете структури в рамките на организацията. Твърденията на УЕФА, че Инфантино е нарушил етиката или който и да е принцип на честна работа, са напълно неоснователни".

От УЕФА твърдят, че Инфантино е разработил предложението тайно, заедно с малка група съветници и инвеститори, заобикаляйки стандартните процедури за управление във ФИФА и без консултация със Съвета, регионалните конфедерации или страните-членки.

В съдебните документи УЕФА посочва, че инвеститорите е трябвало да платят 4,2 милиарда долара за дял във FIFA Forward Enterprise, с което бизнесът се оценява на около 20 милиарда долара.

"УЕФА, било то умишлено или поради непознаване на материята, бърка стойността на собствения капитал със стойността на предприятието", контрираха от ФИФА.

Следващите избори за президент на ФИФА ще се проведат през пролетта на 2027 година в Мароко, като до момента друг кандидат освен действащия президент Джани Инфантино няма.


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