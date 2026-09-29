Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
България, Гърция и Румъния с екшън план за 25 ключови транспортни проекти по оста Егейско море - Дунав - Черно море

България, Гърция и Румъния с екшън план за 25 ключови транспортни проекти по оста Егейско море - Дунав - Черно море

29 Септември, 2026 14:35 1 293 9

  • транспортни проекти-
  • егейско море-
  • георги пеев

Министър Пеев изрази подкрепата на България за силно европейско финансиране на трансграничната транспортна инфраструктура в следващата финансова рамка на ЕС за 2028–2034 г.

България, Гърция и Румъния с екшън план за 25 ключови транспортни проекти по оста Егейско море - Дунав - Черно море - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България, Гърция и Румъния преминават от политическа координация към съвместно планиране и реализация на конкретни трансгранични транспортни проекти по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море. В рамките на среща на високо ниво в Брюксел на тема „Приятели на Югоизточна Европа: Да преодолеем липсите заедно“, транспортните министри Георги Пеев, Христос Димас, Йонел Скриоштяну, държавен секретар на транспорта и инфраструктурата на Румъния, заедно с европейския комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, координатора за Европейски транспортен коридор „Балтийско море - Черно море - Егейско море“ Марио Мауро, координатора на Европейски транспортен коридор „Рейн-Дунав“ Маргарида Маркеш, и вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка Робърт де Гроот подписаха план за действие. Той е в изпълнение на меморандума за разбирателство между правителствата на трите държави относно засилено трансгранично сътрудничество в рамките на Платформата за коридора Черно море - Егейско море, подписан на 3 декември 2025 г.

25 от общо 53 проекта са определени като инициативи с ключова важност и висока степен на готовност. Това са големи трансгранични връзки, мостове, железопътни и пътни коридори. Общата им стойност е приблизително 22,8 млрд. , като има частично осигурено финансиране. Целта е изграждането на непрекъсната транспортна мрежа по направленията Север - Юг и Изток – Запад.

„Трансграничните проекти, по които има политически ангажимент, техническа готовност и реална перспектива за финансиране, трябва да бъдат едновременно включени в националните инвестиционни програми, така че изграждането на инфраструктурата от двете страни на границата да се случва синхронизирано“, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на форума. Той допълни, че за България стратегически приоритет е свързването на Егейско море през България с Дунав, Румъния и европейската транспортна мрежа.

Министър Пеев изрази подкрепата на България за силно европейско финансиране на трансграничната транспортна инфраструктура в следващата финансова рамка на ЕС за 2028–2034 г., както и увеличаването на ресурсите по Механизма за свързване на Европа.

„При планирането на новата инфраструктура транспортът и отбраната трябва да работят заедно още от началния етап, така че инвестициите да отговарят както на икономическите нужди, така и на изискванията за устойчивост, кризисна готовност и военна мобилност“, подчерта българският министър.

Железопътна свързаност е доминиращата част от портфейла на проектите в подписания екшън план. Целта е по-висока скорост, по-голям товарен капацитет, електрификация, европейски системи за сигурност, удвояване на участъци, по-добра връзка с пристанища, по-надеждни връзки България – Гърция – Румъния – Молдова - Украйна. Модернизацията на участъци по едно от най-натоварените жп направления - между Бургас, Варна и Русе, както и проектирането на два нови моста на Дунав - при Силистра и Никопол, също са предвидени за финансиране в периода до 2034 г.

Сред проектите, които ще се реализират най-бързо е модернизацията на съществуващата железопътна връзка Русе –Гюргево – Букурещ включително и електрификация на съществуващия мост. Проектът ще кандидатства за финансиране от „Reflow call” на Механизма за свързване на Европа в рамките на настоящия програмен период. Срокът за изпълнение е 2028–30 г.

Удъблочаването на водната граница между България и Румъния, FAST2 Danube, е един от финансово обезпечените проекти, като завършването му е предвидено за 2028 г.

Изграждането на нов комбиниран железопътен и автомобилен мост Гюргево–Русе, с обходни трасета около двата града се очаква до 2032 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лама Иво

    3 2 Отговор
    еГейско море ли чух? То ми е любимото

    Коментиран от #3

    14:38 29.09.2026

  • 2 честен ционист

    7 3 Отговор
    Искат да кажат Гърция, Румъния и Турция. Ганчо не може да строи пътища. Няма ни технологията, нито пък някой ще му довери обща торба с пари да бърника вътре.

    14:39 29.09.2026

  • 3 Ватерклозет

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "лама Иво":

    Искаш ли в 🍑? 😉

    14:39 29.09.2026

  • 4 Русия

    3 3 Отговор
    Ееее ,ако го напълнят Дунава ще се случат нещата хахаха.

    14:40 29.09.2026

  • 5 Въй

    1 1 Отговор
    Не думай,ма!

    14:47 29.09.2026

  • 6 ИНТЕРЕСНО?

    2 0 Отговор
    Силистра винаги е пренебрегвана заради Русе, та и сега! Не може цяла Добруджа да е затапена и за това в Русе да се образуват километрични колони от тирове... Решението е НОВ МОСТ НА ДУНАВ при Силистра до квартала Деленките!

    15:00 29.09.2026

  • 7 Ахахаха

    1 1 Отговор
    Кимбърли Ойл разреши ли🤣😂😂

    15:20 29.09.2026

  • 8 Факт

    1 1 Отговор
    Напред към источния фронт

    15:32 29.09.2026

  • 9 Игра

    0 1 Отговор
    на думи.

    15:35 29.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове