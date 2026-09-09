Лионел Меси се готви да стане собственик на испански клуб

Лионел Меси, един от най-ярките таланти в историята на футбола, е напът да разшири влиянието си извън терена. Според последните информации, аржентинският магьосник е съвсем близо до придобиването на испанския втородивизионен клуб Елденсе – новина, която разтърси спортната общественост.

Източници, близки до преговорите, разкриват, че Меси вече е дал принципното си съгласие да закупи всички акции на Елденсе, които в момента са собственост на колумбийската инвестиционна компания TH Soluciones Group SAS. Очаква се официалното потвърждение да бъде обявено в следващите дни, след като сделката получи зелена светлина от Висшия съвет по спорт на Испания (CSD).

Това няма да бъде първата стъпка на Меси в света на футболните инвестиции. През април тази година той вече придоби испанския Корнела, а след края на договора си с Интер Маями се очаква да получи и дял от американския клуб. Явно аржентинецът гледа далеч напред и планира бъдещето си като собственик и ръководител на футболни проекти.

Разположен в живописния град Елда, с население около 55 000 души, Елденсе е отбор с богата история, но скромни успехи. През последните години, благодарение на свежи инвестиции, тимът успя да се задържи във втория ешелон на испанския футбол. Въпреки това, началото на настоящия сезон не бе обещаващо – само две точки от първите четири мача доведоха до уволнението на старши треньора Клаудио Бараган.