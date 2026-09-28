Лабрадорът на Жирона: Четириногият талисман, който промени испанския футбол

Когато си помислите за професионален футбол на най-високо ниво, в съзнанието ви вероятно изникват тактически схеми, скъпи трансфери и огромно напрежение. Испанският клуб Жирона (Girona FC) обаче реши да промени тази реалност и да добави щипка безусловна любов и махаща опашка към най-популярната игра. Запознайте се с Каня (La Canya) – красивият жълт лабрадор, който се превърна в първото официално куче за емоционална подкрепа и талисман в историята на Ла Лига.

Всичко започва като част от дългосрочно партньорство между Жирона и марката за храни за домашни любимци Gosbi. Целта е амбициозна: Жирона да се утвърди като първия изцяло „pet-friendly“ футболен клуб в света, насърчавайки хуманното отношение към животните и уважението към тях в обществото. Каня не е просто рекламно лице – тя е сертифицирано терапевтично куче с изключително важна мисия на стадион „Монтиливи“.

Преди всеки домакински мач, когато напрежението сред футболистите достига своя пик, Каня е там, за да ги посрещне. Тя чака играчите на Жирона (а често и тези на гостуващия отбор) още при пристигането им на стадиона. С присъствието си в съблекалните и около тунела, лабрадорът помага на спортистите да се откъснат за момент от стреса, да се усмихнат и да свалят нивата на тревожност преди съдийския сигнал. Психолозите отдавна са доказали, че галенето на куче намалява нивата на кортизол (хормона на стреса) и Жирона успешно прилага това в професионалния спорт.

Но влиянието на Каня излиза далеч извън пределите на футболния терен. Като посланик на социалната фондация на клуба, тя редовно посещава местни болници, училища, домове за възрастни хора и центрове за деца със специални нужди. Нейната терапевтична роля помага на десетки хора в региона на Жирона да открият утеха и радост в трудни моменти.

Историята на Каня е вдъхновяващ пример за това как един модерен футболен клуб може да използва своята платформа не само за спортни успехи, но и за създаване на по-добра, по-емпатична и по-приемствена среда за хората и техните четириноги приятели.