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Red Bull привлече сина на Кими Райконен в академията си

Red Bull привлече сина на Кими Райконен в академията си

9 Септември, 2026 19:15 467 1

  • кими райконен-
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  • red bull

Единадесетгодишният състезател, който вече записа редица престижни победи на национално и международно ниво в картинга, ще се присъедини към програмата от началото на 2027 година

Red Bull привлече сина на Кими Райконен в академията си - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Синът на световния първенец във Формула 1 за 2007 година Кими Райконен – Робин, официално парафира договор с академията за развитие на млади таланти на Red Bull, обявиха от австрийския тим.

Единадесетгодишният състезател, който вече записа редица престижни победи на национално и международно ниво в картинга, ще се присъедини към програмата от началото на 2027 година.

Баща му, 46-годишният Кими Райконен, има богата кариера в най-престижната моторна надпревара с участия в периодите 2001–2009 и 2012–2021 година. Финландецът триумфира със световната титла с Ферари през 2007-а, като в актива си има още две втори и три трети места в генералното класиране. В кариерата си Кими кара още за Заубер, Макларън, Лотус и Алфа Ромео.


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  • 1 Иван

    0 1 Отговор
    Един от най-великите пилоти , джентълмен и непукист!!!

    19:59 09.09.2026

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