Илиян Стефанов: Надявам се българин да вкара победния гол в дербито

Авторът на победния гол за Левски в последния финал за Купата на България срещу ЦСКА Илиян Стефанов се включи в студиото на Sportal.bg с очаквания си преди мача за Суперкупата между двата отбора. Полузащитникът се върна назад и към спомените си след попадението.

„Много сантиментален гол със сигурност. Беше много интересна тази атака точно. Дилемата ми беше дали да стрелям със силния си десен крак, но реших да бъда по-смел и да стрелям с левия. Колкото повече време минава толкова повече той се захаросва и става по-хубав и се оценява повече“.

Стефанов говори и за обстановката преди такива мачове.

„Преди нашият финал доста дълго не се беше играл такъв между двата гранда. Всеки мач, който е между двата отбора е доста важен дори да е пред блока или контрола. Самата мисъл, че можеш да победиш вечния съперник и да спечелиш медал и купа е невероятна“.

„За ЦСКА е много паметен ден, защото на тази дата печели първата си шампионска титла. Надявам се победният гол да вкара някои българин. Според мен Левски някак си показва повече устойчивост“, завърши Стефанов.