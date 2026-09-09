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Пълна програма за Гран При на Испания във Формула 1

Пълна програма за Гран При на Испания във Формула 1

9 Септември, 2026 13:14 395 4

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Емоции, скорост и българско участие на новата писта „Мадринг“ – всичко, което трябва да знаете за състезателния уикенд!

Пълна програма за Гран При на Испания във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светът на моторните спортове е на прага на исторически момент – за първи път Гран При на Испания ще се проведе на чисто новата писта „Мадринг“ в сърцето на Мадрид. Феновете на високите скорости ще станат свидетели на три дни, изпълнени с адреналин, драматични обрати и незабравими битки на трасето. Освен елитната Формула 1, уикендът ще предложи и зрелищни надпревари във Формула 2, където ще видим българската надежда Никола Цолов, както и финалния двоен кръг на сезона във Формула 3.

Петъчният ден ще даде старт на уикенда с тренировки и квалификации във всички категории. Ето какво предстои:

- 10:55 ч. – Формула 3 започва с първата си тренировка

- 12:05 ч. – Пилотите от Формула 2 излизат на пистата за своята тренировка

- 14:30 ч. – Първа свободна тренировка във Формула 1

- 16:00 ч. – Квалификация във Формула 2

- 18:00 ч. – Втора свободна тренировка за Формула 1

- 19:25 ч. – Формула 3 стартира първата си квалификация

- 19:55 ч. – Втора квалификация във Формула 3

Съботата ще бъде изпълнена с напрежение и решителни моменти, които ще определят стартовите позиции за големите състезания:

- 12:05 ч. – Спринтово състезание във Формула 3 (16 обиколки)

- 13:30 ч. – Трета свободна тренировка във Формула 1

- 15:15 ч. – Спринт във Формула 2 (23 обиколки)

- 17:00 ч. – Квалификация във Формула 1 – кой ще грабне полпозишъна?

- 19:00 ч. – Първо основно състезание във Формула 3 (19 обиколки)

Неделният ден ще бъде кулминацията на уикенда, когато ще се решат съдбите на пилотите и ще се раздадат последните точки:

- 10:45 ч. – Второ основно състезание във Формула 3 (19 обиколки)

- 12:25 ч. – Основно състезание във Формула 2 (32 обиколки)

- 16:00 ч. – Грандиозният финал: Гран При на Испания във Формула 1 (57 обиколки)


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Новичок

    1 0 Отговор
    Абе на 07.09.2026.г. Мария Атанасова вашата колежка бе така добра да ни информира вече.Редакторе сами не си четете сайта пък искате ние да го четем.Пфу...

    13:24 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фокс

    0 0 Отговор
    Най хубавата писта я имаме в Мадрид. Катауния пак на опашката

    13:25 09.09.2026

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