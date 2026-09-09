Остър недостиг! Русия произвежда 100 балистични ракети на месец на фона на дефицита на Patriot

Недостигът на прехващачи, способни да свалят руски балистични ракети в Украйна, достигна критично ниво. А междувременно руската индустрия произвежда до 100 балистични ракети на месец, докато запасите от прехващачи Patriot в Украйна са почти изчерпани, пише The Economist.

Предизвикателството при прехващането на балистични ракети в Украйна е дори по-голямо от това при прехващането на реактивни дронове като Геран-4 и Геран-5. През първите осем дни на август е била свалена само една от 57-те балистични ракети, изстреляни от Русия.

"Запасите на Украйна от прехващачи PAC-3 - единствената наистина ефективна контрамярка срещу балистични ракети - са почти изчерпани. Производството на най-смъртоносните ракети в Русия се е увеличило до приблизително 100 на месец. Това се свежда до 60 ракети "Искандер-М" и 40 ракети РМ-48У", се казва в статията.

На 28 август Украйна съобщи за свалянето на седем балистични ракети, подвиг, постигнат благодарение на малък брой прехващачи PAC-3, закупени от западните съюзници.

"По-големи доставки са малко вероятни. Войната на Доналд Тръмп срещу Иран изчерпа собствените запаси на САЩ от ракети Patriot. Никой не иска да се раздели със собствените си ракети-прехващачи, когато има малка перспектива да ги заменят", се обяснява в статията.