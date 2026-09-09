Остър недостиг! Русия произвежда 100 балистични ракети на месец на фона на дефицита на Patriot

Недостигът на прехващачи, способни да свалят руски балистични ракети в Украйна, достигна критично ниво. А междувременно руската индустрия произвежда до 100 балистични ракети на месец, докато запасите от прехващачи Patriot в Украйна са почти изчерпани, пише The Economist.
Предизвикателството при прехващането на балистични ракети в Украйна е дори по-голямо от това при прехващането на реактивни дронове като Геран-4 и Геран-5. През първите осем дни на август е била свалена само една от 57-те балистични ракети, изстреляни от Русия.
"Запасите на Украйна от прехващачи PAC-3 - единствената наистина ефективна контрамярка срещу балистични ракети - са почти изчерпани. Производството на най-смъртоносните ракети в Русия се е увеличило до приблизително 100 на месец. Това се свежда до 60 ракети "Искандер-М" и 40 ракети РМ-48У", се казва в статията.
На 28 август Украйна съобщи за свалянето на седем балистични ракети, подвиг, постигнат благодарение на малък брой прехващачи PAC-3, закупени от западните съюзници.
"По-големи доставки са малко вероятни. Войната на Доналд Тръмп срещу Иран изчерпа собствените запаси на САЩ от ракети Patriot. Никой не иска да се раздели със собствените си ракети-прехващачи, когато има малка перспектива да ги заменят", се обяснява в статията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mърcyлата съм
19:50 09.09.2026
2 ВЕСЕЛЯК
19:51 09.09.2026
3 Престъпници
19:52 09.09.2026
4 Реалност
Коментиран от #12
19:52 09.09.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11
19:53 09.09.2026
6 осраински
Коментиран от #14, #17
19:53 09.09.2026
7 караколю
Коментиран от #30
19:54 09.09.2026
8 Велко хубавелко
И то на фона на това, че руснаците свършиха рекетите още 23-та началото. Воюват само по лопати щото долара стана 10000 рубли и нямат краве масло и кокощи яйца?!
А стига бе! Не може да бъде. Това с а руски партенки.
Хаха
19:54 09.09.2026
9 az СВО Победа 81
Да питат ISW!
От там ще им кажат "истината".... 🤣🤣🤣🤣
19:54 09.09.2026
10 Пусин е най-жалкия цар на московия
19:55 09.09.2026
11 Я бре , сериозно...
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":...аз пък си спомням, че една " нация" бомбеше сънародниците си в Донбас и Луганск и ги гореше в Одеса ...и то само щото говорели на руски и не признаваха фашисткия майдан.
Коментиран от #33
19:56 09.09.2026
12 ВЕСЕЛЯК
До коментар #4 от "Реалност":Ама краха на Русия ще е преди Зели да пие кайве у Крим или когато почнете пролетната перемога на 23-та година?
19:57 09.09.2026
13 мдааааа
19:57 09.09.2026
14 Важното е руския тролей да е на
До коментар #6 от "осраински":линия. Одеса не е толкова от значение :)
19:57 09.09.2026
15 Георги
19:58 09.09.2026
16 Тов. ЧЛЕНИН
19:59 09.09.2026
17 Антирашист 4415
До коментар #6 от "осраински":Писна ми от нагли рашистки лъжи ! И това го правят копейки ,готови предатели на нашата родина !
Коментиран от #20
20:01 09.09.2026
18 Добри новини
Гори Заводът за подготовка на кондензат в Нови Уренгой (ЗПКТ), който преработва приблизително 19,5 милиона тона суровина годишно.
Разстоянието от границата на Украйна до града надхвърля 2800 км, което означава, че дроновете са изминали значително повече от 3000 км.
Вот вам братушки! South China Morning Post: Преговорите за газопровода „Сила на Сибир‑2“ са застопорени заради ценови спор между Китай и Русия.
При нощната украинска атака по Новоросийск е поразен и руският носител на ракети „Калибър“ „Адмирал Есен“.
Коментиран от #26
20:01 09.09.2026
19 Филип
Очакван фалит на купувачите през 2039 г. По 69 млд годишно, укрия ще дължи след 13 год.897 млд.Как мислите ? Ще ги върне ли?
20:02 09.09.2026
20 малко банани поемаш
До коментар #17 от "Антирашист 4415":Затова си толкова изнервен!
Коментиран от #25
20:04 09.09.2026
21 Анонимен
Коментиран от #31
20:04 09.09.2026
22 Питанка
20:04 09.09.2026
23 На 28 август
20:05 09.09.2026
24 Тъпото руско говедо
Коментиран от #35, #57
20:06 09.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Веселяк ...
До коментар #18 от "Добри новини":...кой дрон с кой двигател лети на 3000 км., бе мамин ...че те балистични ракети със среден обсег са до 3000 км. (по някои красификации до 5000 см.)
Аре като лъжете поне мислете малко.
20:07 09.09.2026
27 То хубаво че
20:08 09.09.2026
28 ........–
20:08 09.09.2026
29 az СВО Победа 81
Значи "фалиралата" Русия произвежда..., а цялото НАТО, "най-мощният военен съюз в историята на света", както усърдно ни разправя пропагандата не може да произведе.... 🤣🤣🤣
Що тъй стана? 🤣🤣🤣
Почувствахте ли лъжите, с които ни тровят вече 37 години?
Коментиран от #36
20:09 09.09.2026
30 Тъпото руско говедо
До коментар #7 от "караколю":Защо трябваше да превръщате една нормална държава Украйна в " парче земя негодно за човешки живот", сега доволни ли сте, сега ще се изтеглите ли от там... не ви ли стигат всичките убийства, които руснаците извършихте в Украйна?
Коментиран от #38, #45
20:10 09.09.2026
31 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
До коментар #21 от "Анонимен":По време на СОЦ-а правеха допитване до народа за всяко нещо, даже за цената на бозата и баничката . 🤣🤣🤣
Коментиран от #39
20:11 09.09.2026
32 Сатана Z
А ха ха ха
В Куiv пускат парното от 1 октомври да се топлят укрожопите
20:11 09.09.2026
33 Антирашист 4416
До коментар #11 от "Я бре , сериозно...":Истината е ,че рашистките служби подстрекаха донецк и луганск, помогнаха им с оръжия и хора (включително зелени човечета) . В параноята си рашистите убиха почти 300 души от полет на малайзия . Специално тези убиици бяха осъдени и пусин ги защити в русия !
Коментиран от #51
20:11 09.09.2026
34 Фейк
20:13 09.09.2026
35 Кажи кой
До коментар #24 от "Тъпото руско говедо":помогна на Сърбия с пожарите? Франция? Германия? САЩ? Коалицията на лаещите? НАТО? И после говори за емпатия, състрадание....
Коментиран от #47
20:14 09.09.2026
36 Питанка
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":И какво го топли обикновения руснак, че Путлер и рашисткия му режим харчи и последните рубли за ракети, с които тероризира мирното славянско и християнско население на Украйна ?
И какво му е смешното на това ? Преглеждал ли си се при психиатър ?
Коментиран от #41
20:14 09.09.2026
37 Това е уникално
20:15 09.09.2026
38 верно си тъпо говедо
До коментар #30 от "Тъпото руско говедо":Бандерите започнаха да убиват украинци още през 2014г. 8г ЕССР, НАТО, САЩ, Канада, Англия, Австралия, всички подлоги си правеха пас за престъпленията на бандерите. Затова сега руснаците ги денацифицират.
Коментиран от #53
20:15 09.09.2026
39 Антирашист 4416
До коментар #31 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":Пиеш нещо което действа умопомрачително ! Пропускаш да кажеш ,че след управлението на бкп България ФАЛИРА !
Коментиран от #40, #42, #49
20:16 09.09.2026
40 Не Фалира
До коментар #39 от "Антирашист 4416":Окрадоха я демократите! Каквото не откраднаха, го продадоха!
Коментиран от #50
20:18 09.09.2026
41 Успокой
До коментар #36 от "Питанка":се презер, има и по лошо - цепеницата скоро ще ти гостува.
20:19 09.09.2026
42 Атина Палада
До коментар #39 от "Антирашист 4416":Ако 1989 България не е фалирала, значи Андрей Луканов я фалира! След бай Тошо той взе властта!
20:19 09.09.2026
43 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:20 09.09.2026
44 Хаха
20:20 09.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Лакеите на Пентагона
20:22 09.09.2026
47 Тъпото руско говедо
До коментар #35 от "Кажи кой":Ти сериозно ли ми даваш за пример руската кочина сърбия и идиота, който ги ръководи русофила вучич??? Все едно в русия да гори и да и помагаме, ти добре ли си? Хайде първо си променете политиката спрямо своите съседи и тогава ще ви помагаме. Що не се изтеглите от Украйна като за начало и тогава ще ви помагаме, хайде след това вкарайте путин в затвора, защото на такива изроди като путин и тръмп мястото им е в затвора.
Коментиран от #52, #54
20:22 09.09.2026
48 Сега
20:23 09.09.2026
49 Хасан Хаспела
До коментар #39 от "Антирашист 4416":Лука -Соломон ,лапуркай го и го лигави обилно ,там ти е силата !
20:23 09.09.2026
50 Атина Палада
До коментар #40 от "Не Фалира":Кажи на хората да знаят, другарю, защо ако България не беше фалирала, Андрей Луканов свали бай Тошо от власт? И защо ако не беше фалирала, Андрей Луканов като Министър Председател и Петър Младенов като Президент докараха глад? Защото окрадоха наследството на бай Тошо ли? Да! Точно заради това!
20:23 09.09.2026
51 Можеш...
До коментар #33 от "Антирашист 4416":...само безпомощно да квичиш либерастки лъжи ...Русия скоро ще довърши фашистката с.га.н.
20:24 09.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Тъпото руско говедо
До коментар #38 от "верно си тъпо говедо":Малка поправка... ТЪПО РУСКО ГОВЕДО.
Повтаряй след мен: Т Ъ П О Р У С К О Г О В Е Д О, още веднъж ТЪПО РУСКО ГОВЕДО.
Сега по-добре ли се чустваш, а зареди ли си москвича с бензин, имаш ли какво да ядеш тази вечер... нямаш ли... нали разбираш, че сами сте си виновни, за мизерното си съществуване на руски орки?
Коментиран от #60
20:27 09.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Европчанин
20:29 09.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Гост
До коментар #24 от "Тъпото руско говедо":Ето, поредният shut, който е виждал руснак само на снимка, но дава определения.
20:32 09.09.2026
58 хихи
а какви времена бяха!???? излезне Урсула и каже "Русия свърши ракетите и краде чипове от украниски перални" и всички демократични медии добавят, и дизела свърши доларите и Русия фалира.. и Путин скоро, ще..... и демократите вярват...
Коментиран от #61
20:32 09.09.2026
59 Тъпото руско говедо
До коментар #54 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":Милото руско оркче се засегна... само няма да се плашиш.
Коментиран от #62
20:33 09.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Тъпото руско говедо
До коментар #58 от "хихи":Знаеш ли, че европейците разполагаме с интернет, нецензуриран от джуджето в кремъл путин... ние разполагаме със цялата информация на света включително и сателитното наблюдение... ние ви виждаме, мили руски боклуци... я погледни нагоре за да ти видя физиономията на руски орк.
20:37 09.09.2026
62 ХА ХА
До коментар #59 от "Тъпото руско говедо":Тъпа е май.кятти че се еее...бее с тсси .ганни за жълти стотинки 🍊🍌🍊 👈.
20:37 09.09.2026
63 ШОоо .... така?
.
20:38 09.09.2026