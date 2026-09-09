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Остър недостиг! Русия произвежда 100 балистични ракети на месец на фона на дефицита на Patriot
  Тема: Украйна

Остър недостиг! Русия произвежда 100 балистични ракети на месец на фона на дефицита на Patriot

9 Септември, 2026 19:48 1 006 63

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • киев

На 28 август Украйна съобщи за свалянето на седем балистични ракети, подвиг, постигнат благодарение на малък брой прехващачи PAC-3, закупени от западните съюзници

Остър недостиг! Русия произвежда 100 балистични ракети на месец на фона на дефицита на Patriot - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Economist The Economist

Недостигът на прехващачи, способни да свалят руски балистични ракети в Украйна, достигна критично ниво. А междувременно руската индустрия произвежда до 100 балистични ракети на месец, докато запасите от прехващачи Patriot в Украйна са почти изчерпани, пише The Economist.

Предизвикателството при прехващането на балистични ракети в Украйна е дори по-голямо от това при прехващането на реактивни дронове като Геран-4 и Геран-5. През първите осем дни на август е била свалена само една от 57-те балистични ракети, изстреляни от Русия.

"Запасите на Украйна от прехващачи PAC-3 - единствената наистина ефективна контрамярка срещу балистични ракети - са почти изчерпани. Производството на най-смъртоносните ракети в Русия се е увеличило до приблизително 100 на месец. Това се свежда до 60 ракети "Искандер-М" и 40 ракети РМ-48У", се казва в статията.

На 28 август Украйна съобщи за свалянето на седем балистични ракети, подвиг, постигнат благодарение на малък брой прехващачи PAC-3, закупени от западните съюзници.

"По-големи доставки са малко вероятни. Войната на Доналд Тръмп срещу Иран изчерпа собствените запаси на САЩ от ракети Patriot. Никой не иска да се раздели със собствените си ракети-прехващачи, когато има малка перспектива да ги заменят", се обяснява в статията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mърcyлата съм

    30 8 Отговор
    Бандерите да ползват чипове от перални и лопати за да произвеждат ракети-прехващачи.

    19:50 09.09.2026

  • 2 ВЕСЕЛЯК

    30 5 Отговор
    Гутен МОРГЕН, бандери!

    19:51 09.09.2026

  • 3 Престъпници

    6 36 Отговор
    Русия и нейните поддръжници са престъпници.

    19:52 09.09.2026

  • 4 Реалност

    6 36 Отговор
    Това няма никакво значение за предстоящия крах и разпад на РФ, и обявяване на Путлер за предател и враг на руския народ.

    Коментиран от #12

    19:52 09.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 23 Отговор
    тва е апогея на една идиотска нация , бомбеща собствения си , сроден на нея народ!!

    Коментиран от #11

    19:53 09.09.2026

  • 6 осраински

    28 3 Отговор
    Дано все така ги свалят.Щото Одеса вече е в родината си

    Коментиран от #14, #17

    19:53 09.09.2026

  • 7 караколю

    22 4 Отговор
    Дезинформацията скоро ще млъкне..! Вижте колко много човеци напускат Киев от няколко дни..! През зимата Украйна ще е само едно парче земя негодно за човешки живот..! Гарги , лешояди и с9572туд нищо повече..!

    Коментиран от #30

    19:54 09.09.2026

  • 8 Велко хубавелко

    17 3 Отговор
    Русия произвежда 100 балистични ракети на месец на фона на дефицита на Patriot
    И то на фона на това, че руснаците свършиха рекетите още 23-та началото. Воюват само по лопати щото долара стана 10000 рубли и нямат краве масло и кокощи яйца?!
    А стига бе! Не може да бъде. Това с а руски партенки.
    Хаха

    19:54 09.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    18 3 Отговор
    Лъжат!

    Да питат ISW!

    От там ще им кажат "истината".... 🤣🤣🤣🤣

    19:54 09.09.2026

  • 10 Пусин е най-жалкия цар на московия

    4 22 Отговор
    Пусин използва балистичните ракети да воюва с майки, деца, старци, с мирното населени, така че това не оказва влияние на фронта, където Украйна си връща селище след селище.

    19:55 09.09.2026

  • 11 Я бре , сериозно...

    26 3 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ...аз пък си спомням, че една " нация" бомбеше сънародниците си в Донбас и Луганск и ги гореше в Одеса ...и то само щото говорели на руски и не признаваха фашисткия майдан.

    Коментиран от #33

    19:56 09.09.2026

  • 12 ВЕСЕЛЯК

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "Реалност":

    Ама краха на Русия ще е преди Зели да пие кайве у Крим или когато почнете пролетната перемога на 23-та година?

    19:57 09.09.2026

  • 13 мдааааа

    12 0 Отговор
    А корейските и китайските , нема ги смятаме ...

    19:57 09.09.2026

  • 14 Важното е руския тролей да е на

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    линия. Одеса не е толкова от значение :)

    19:57 09.09.2026

  • 15 Георги

    2 14 Отговор
    А английските Драгони пък палят наред в Раша .

    19:58 09.09.2026

  • 16 Тов. ЧЛЕНИН

    3 8 Отговор
    Таваришчи , время сдаватсья .

    19:59 09.09.2026

  • 17 Антирашист 4415

    3 18 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    Писна ми от нагли рашистки лъжи ! И това го правят копейки ,готови предатели на нашата родина !

    Коментиран от #20

    20:01 09.09.2026

  • 18 Добри новини

    4 13 Отговор
    Украински дронове атакуваха на 3000 км. в Нови Уренгой.
    Гори Заводът за подготовка на кондензат в Нови Уренгой (ЗПКТ), който преработва приблизително 19,5 милиона тона суровина годишно.
    Разстоянието от границата на Украйна до града надхвърля 2800 км, което означава, че дроновете са изминали значително повече от 3000 км.

    Вот вам братушки! South China Morning Post: Преговорите за газопровода „Сила на Сибир‑2“ са застопорени заради ценови спор между Китай и Русия.

    При нощната украинска атака по Новоросийск е поразен и руският носител на ракети „Калибър“ „Адмирал Есен“.

    Коментиран от #26

    20:01 09.09.2026

  • 19 Филип

    11 2 Отговор
    Еуропа ще закупува патриоти за укрия,а руснаците ще увеличават производството на свои Искандери.
    Очакван фалит на купувачите през 2039 г. По 69 млд годишно, укрия ще дължи след 13 год.897 млд.Как мислите ? Ще ги върне ли?

    20:02 09.09.2026

  • 20 малко банани поемаш

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Антирашист 4415":

    Затова си толкова изнервен!

    Коментиран от #25

    20:04 09.09.2026

  • 21 Анонимен

    10 0 Отговор
    Не могат да достигнат нивото на Бялата мечка ,защото всеки ден ЕС се занимава със зелена енергия,скакалци и червеи годни за ядене,като дори няма допитване до населението за мнение.Живеем във времена, в които демократите се тупат по гърдите си и живеят в розов,паралелен свят,познат само на тях.

    Коментиран от #31

    20:04 09.09.2026

  • 22 Питанка

    0 12 Отговор
    И какво го топли обикновения руснак, че Путлер и рашисткия му режим харчи и последните рубли за ракети, с които тероризира мирното славянско и християнско население на Украйна ?

    20:04 09.09.2026

  • 23 На 28 август

    11 3 Отговор
    Украйна свали 8 руски ракети, като даже не и се наложи да изстрелва прехващачи!! Те си бяха в склада, докато не прилетяха балистичните ракети 🤣🤣

    20:05 09.09.2026

  • 24 Тъпото руско говедо

    2 17 Отговор
    Русия е пред закриване... руските идиоти не са способни да произведат два еднакви пирона. 0 емпатия у тези орки, 0 човечност и състрадание. Подбирайте своето обкръжение имайте хигиена в общуването... надалече от руснаци и руски орки, това не са нормални хора... кофти мисли и кофти вибрации, такова обкръжение може да ви разболее.

    Коментиран от #35, #57

    20:06 09.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Веселяк ...

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Добри новини":

    ...кой дрон с кой двигател лети на 3000 км., бе мамин ...че те балистични ракети със среден обсег са до 3000 км. (по някои красификации до 5000 см.)
    Аре като лъжете поне мислете малко.

    20:07 09.09.2026

  • 27 То хубаво че

    5 0 Отговор
    получава от "съюзниците" ма кой ще ги плаща!? Нещо нещата яко се закучиха и зеле губи всичко! На края май европейският работник ще го отнесе - групата на желаещите си спират "мизата" преди да са дали парите на наркомана...

    20:08 09.09.2026

  • 28 ........–

    6 2 Отговор
    Тъжен евреоКвич на тукашните розови фламингота.

    20:08 09.09.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    7 3 Отговор
    Е, как може????

    Значи "фалиралата" Русия произвежда..., а цялото НАТО, "най-мощният военен съюз в историята на света", както усърдно ни разправя пропагандата не може да произведе.... 🤣🤣🤣

    Що тъй стана? 🤣🤣🤣

    Почувствахте ли лъжите, с които ни тровят вече 37 години?

    Коментиран от #36

    20:09 09.09.2026

  • 30 Тъпото руско говедо

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "караколю":

    Защо трябваше да превръщате една нормална държава Украйна в " парче земя негодно за човешки живот", сега доволни ли сте, сега ще се изтеглите ли от там... не ви ли стигат всичките убийства, които руснаците извършихте в Украйна?

    Коментиран от #38, #45

    20:10 09.09.2026

  • 31 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    По време на СОЦ-а правеха допитване до народа за всяко нещо, даже за цената на бозата и баничката . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #39

    20:11 09.09.2026

  • 32 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Где Зеленски? Где перемога? Где селфи от Константиновка?
    А ха ха ха
    В Куiv пускат парното от 1 октомври да се топлят укрожопите

    20:11 09.09.2026

  • 33 Антирашист 4416

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Я бре , сериозно...":

    Истината е ,че рашистките служби подстрекаха донецк и луганск, помогнаха им с оръжия и хора (включително зелени човечета) . В параноята си рашистите убиха почти 300 души от полет на малайзия . Специално тези убиици бяха осъдени и пусин ги защити в русия !

    Коментиран от #51

    20:11 09.09.2026

  • 34 Фейк

    0 2 Отговор
    Левите либерали комунистите от дъ икономист,лично ли броиха ракетите,ръша е на колене

    20:13 09.09.2026

  • 35 Кажи кой

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Тъпото руско говедо":

    помогна на Сърбия с пожарите? Франция? Германия? САЩ? Коалицията на лаещите? НАТО? И после говори за емпатия, състрадание....

    Коментиран от #47

    20:14 09.09.2026

  • 36 Питанка

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    И какво го топли обикновения руснак, че Путлер и рашисткия му режим харчи и последните рубли за ракети, с които тероризира мирното славянско и християнско население на Украйна ?
    И какво му е смешното на това ? Преглеждал ли си се при психиатър ?

    Коментиран от #41

    20:14 09.09.2026

  • 37 Това е уникално

    2 2 Отговор
    Да загиват хиляди заради алчността на Зеленски и тъмните му договорки с изчаткали алчняри от запада.

    20:15 09.09.2026

  • 38 верно си тъпо говедо

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тъпото руско говедо":

    Бандерите започнаха да убиват украинци още през 2014г. 8г ЕССР, НАТО, САЩ, Канада, Англия, Австралия, всички подлоги си правеха пас за престъпленията на бандерите. Затова сега руснаците ги денацифицират.

    Коментиран от #53

    20:15 09.09.2026

  • 39 Антирашист 4416

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    Пиеш нещо което действа умопомрачително ! Пропускаш да кажеш ,че след управлението на бкп България ФАЛИРА !

    Коментиран от #40, #42, #49

    20:16 09.09.2026

  • 40 Не Фалира

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Антирашист 4416":

    Окрадоха я демократите! Каквото не откраднаха, го продадоха!

    Коментиран от #50

    20:18 09.09.2026

  • 41 Успокой

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Питанка":

    се презер, има и по лошо - цепеницата скоро ще ти гостува.

    20:19 09.09.2026

  • 42 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Антирашист 4416":

    Ако 1989 България не е фалирала, значи Андрей Луканов я фалира! След бай Тошо той взе властта!

    20:19 09.09.2026

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор
    Преди около две години писах че ако Русия мине на военновременно производство и размрази заводите зад Урал някой много ще плаче Както винаги излязох прав Сега се строят чисто нови заводи които ще произвеждат всевъзможни оръжия като бонбони Ще има за всички от сърце За НОВАТА ГОДИНА ДА ЛЮШНЕМ НИЙ ХОРЦЕ За Мерц ще има каранфилче за Емануелчо лаленце а Петльо кокурига на стобора на Урсула

    20:20 09.09.2026

  • 44 Хаха

    2 2 Отговор
    The Economist е напълно в час с бойното снаряжение на едната и другата страна в конфликта и колко точно бомби снаряди и ракети се произвеждат дневно. Дали знаят имената на началник смените на заводите?

    20:20 09.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Лакеите на Пентагона

    1 1 Отговор
    От нашите данъци !

    20:22 09.09.2026

  • 47 Тъпото руско говедо

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "Кажи кой":

    Ти сериозно ли ми даваш за пример руската кочина сърбия и идиота, който ги ръководи русофила вучич??? Все едно в русия да гори и да и помагаме, ти добре ли си? Хайде първо си променете политиката спрямо своите съседи и тогава ще ви помагаме. Що не се изтеглите от Украйна като за начало и тогава ще ви помагаме, хайде след това вкарайте путин в затвора, защото на такива изроди като путин и тръмп мястото им е в затвора.

    Коментиран от #52, #54

    20:22 09.09.2026

  • 48 Сега

    1 0 Отговор
    чакам "института за войната" да ги потвърди тези цифри и после европейската статистическа служба , но истинската, не ментето...

    20:23 09.09.2026

  • 49 Хасан Хаспела

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Антирашист 4416":

    Лука -Соломон ,лапуркай го и го лигави обилно ,там ти е силата !

    20:23 09.09.2026

  • 50 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Не Фалира":

    Кажи на хората да знаят, другарю, защо ако България не беше фалирала, Андрей Луканов свали бай Тошо от власт? И защо ако не беше фалирала, Андрей Луканов като Министър Председател и Петър Младенов като Президент докараха глад? Защото окрадоха наследството на бай Тошо ли? Да! Точно заради това!

    20:23 09.09.2026

  • 51 Можеш...

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Антирашист 4416":

    ...само безпомощно да квичиш либерастки лъжи ...Русия скоро ще довърши фашистката с.га.н.

    20:24 09.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тъпото руско говедо

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "верно си тъпо говедо":

    Малка поправка... ТЪПО РУСКО ГОВЕДО.
    Повтаряй след мен: Т Ъ П О Р У С К О Г О В Е Д О, още веднъж ТЪПО РУСКО ГОВЕДО.
    Сега по-добре ли се чустваш, а зареди ли си москвича с бензин, имаш ли какво да ядеш тази вечер... нямаш ли... нали разбираш, че сами сте си виновни, за мизерното си съществуване на руски орки?

    Коментиран от #60

    20:27 09.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Европчанин

    0 1 Отговор
    Ние ще засилим производството на бутилки с привързани капачки.

    20:29 09.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Гост

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Тъпото руско говедо":

    Ето, поредният shut, който е виждал руснак само на снимка, но дава определения.

    20:32 09.09.2026

  • 58 хихи

    0 1 Отговор
    Много зачестиха политнекоректните статии в демократичните медиии

    а какви времена бяха!???? излезне Урсула и каже "Русия свърши ракетите и краде чипове от украниски перални" и всички демократични медии добавят, и дизела свърши доларите и Русия фалира.. и Путин скоро, ще..... и демократите вярват...

    Коментиран от #61

    20:32 09.09.2026

  • 59 Тъпото руско говедо

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    Милото руско оркче се засегна... само няма да се плашиш.

    Коментиран от #62

    20:33 09.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Тъпото руско говедо

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "хихи":

    Знаеш ли, че европейците разполагаме с интернет, нецензуриран от джуджето в кремъл путин... ние разполагаме със цялата информация на света включително и сателитното наблюдение... ние ви виждаме, мили руски боклуци... я погледни нагоре за да ти видя физиономията на руски орк.

    20:37 09.09.2026

  • 62 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тъпото руско говедо":

    Тъпа е май.кятти че се еее...бее с тсси .ганни за жълти стотинки 🍊🍌🍊 👈.

    20:37 09.09.2026

  • 63 ШОоо .... така?

    0 0 Отговор
    Ха-ха! Горна ВОлта ,бензиностанция с ракети ? ШоО... така бе папУнкьовци?

    .

    20:38 09.09.2026

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