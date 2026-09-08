Арестуваха Бърни Екълстоун на летище в Португалия заради оръжие

Буря от новини разтърси спортния свят, след като 95-годишният Бърни Екълстоун, емблематичният бивш ръководител на Формула 1, бе задържан от португалските власти на летище „Тирес“ край Лисабон. Причината? Открито огнестрелно оръжие в личния му багаж по време на рутинна полицейска проверка, съобщават водещи британски издания.

Всичко започва като обикновен ден за милиардера, който пристига с частния си самолет в португалската столица. Но съдбата си знае работата – при стандартна инспекция органите на реда попадат на пушка, скрита сред вещите на Екълстоун. Без излишни церемонии, полицията пристъпва към арест, а новината мигновено обикаля световните медии.

Любопитен факт е, че това не е първият сблъсък на британския магнат със закона по подобен повод. През май 2022 г. Екълстоун бе задържан в Бразилия, отново на летище, след като в багажа му бе открито незаконно оръжие. Тогава той призна, че е собственик на пистолета, но твърдеше, че не е знаел за присъствието му в куфара.