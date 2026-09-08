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Арестуваха Бърни Екълстоун на летище в Португалия заради оръжие

Арестуваха Бърни Екълстоун на летище в Португалия заради оръжие

8 Септември, 2026 23:34 501 5

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  • полицейска проверк

Легендарният бивш бос на Формула 1 попадна под ударите на закона

Арестуваха Бърни Екълстоун на летище в Португалия заради оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Буря от новини разтърси спортния свят, след като 95-годишният Бърни Екълстоун, емблематичният бивш ръководител на Формула 1, бе задържан от португалските власти на летище „Тирес“ край Лисабон. Причината? Открито огнестрелно оръжие в личния му багаж по време на рутинна полицейска проверка, съобщават водещи британски издания.

Всичко започва като обикновен ден за милиардера, който пристига с частния си самолет в португалската столица. Но съдбата си знае работата – при стандартна инспекция органите на реда попадат на пушка, скрита сред вещите на Екълстоун. Без излишни церемонии, полицията пристъпва към арест, а новината мигновено обикаля световните медии.

Любопитен факт е, че това не е първият сблъсък на британския магнат със закона по подобен повод. През май 2022 г. Екълстоун бе задържан в Бразилия, отново на летище, след като в багажа му бе открито незаконно оръжие. Тогава той призна, че е собственик на пистолета, но твърдеше, че не е знаел за присъствието му в куфара.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмист

    4 0 Отговор
    Той и сега не е знаел. Почти век, процесорът вече забива.

    23:40 08.09.2026

  • 2 готованец

    2 0 Отговор
    а сега бройте на кой час ше го пуснат

    23:46 08.09.2026

  • 3 Лама Кифла

    2 0 Отговор
    да го освободят чиляка.......ми той пищова му вече е безопасен

    23:49 08.09.2026

  • 4 проф. Мисирков

    3 0 Отговор
    алооо Тихомире каква е тази пушка-пистолет

    23:51 08.09.2026

  • 5 буби

    2 0 Отговор
    ама те той си е вкъщи

    23:52 08.09.2026

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