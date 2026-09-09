Леклер избегна наказание за Гран При на Испания въпреки тежката катастрофа на "Монца"

Шарл Леклер успя да избегне повреда в двигателя при високоскоростната си катастрофа на „Монца“ и така няма да получи наказание на стартовата решетка за Гран При на Испания във Формула 1 този уикенд.

Пилотът на Ferrari отпадна във втората обиколка на Гран При на Италия в неделя, след като загуби контрол над болида си в завоя „Параболика“ със скорост над 230 км/ч. Инцидентът се случи в резултат на подскачане върху дренажен отвор, което накара Леклер, защитаващ се от Оскар Пиастри от Макларън, да излезе от пистата и да се удари в предпазната стена от гуми.

Въпреки това болидът SF-26 издържа на удара, при който забавянето надхвърли 50G. За състезанието в Мадрид този уикенд ще бъде сменен само корпусът на скоростната кутия, а не цялата задвижваща система.

Гран При на Испания предоставя нов шанс на Ferrari да изпробва подобрението на двигателя си ADUO, което дебютира на „Монца“, въпреки че отборът потвърди, че то не променя „правилата на играта“.

Като цяло уикендът на „Монца“ беше разочароващ за италианския тим, който спечели само осем точки благодарение на шестото място на Люис Хамилтън, докато двамата пилоти на тима почти се сблъскаха в първата обиколка.

Това оставя Ferrari на 122 точки зад лидера в шампионата Мерцедес, който отново спечели на „Монца“ чрез Андреа Кими Антонели. Така той стана първият италианец, триумфирал в домашното си състезание след Лудовико Скарфиоти през 1966 г.