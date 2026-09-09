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Макс Верстапен прогнозира големи катастрофи на "Мадринг" този уикенд

Макс Верстапен прогнозира големи катастрофи на "Мадринг" този уикенд

9 Септември, 2026 17:00 700 3

  • гран при на испания-
  • спорт-
  • формула 1

По време на скорошен тест на Формула 3 в Мадрид бяха показани 19 червени флага в рамките на два дни, като 11 от тях бяха заради контакт с бариерите

Макс Верстапен прогнозира големи катастрофи на "Мадринг" този уикенд - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен прогнозира, че предстоящият състезателен уикенд за Гран При на Испания ще бъде съпътстван от „големи катастрофи“.

Пистата „Мадринг“ ще бъде домакин на първото си състезание от Формула 1 в следващите дни, превръщайки се в най-новото трасе в календара на шампионата. Градската писта ще предложи високоскоростно предизвикателство за пилотите в стремежа им да станат първият победител на това трасе.

По време на скорошен тест на Формула 3 в Мадрид бяха показани 19 червени флага в рамките на два дни, като 11 от тях бяха заради контакт с бариерите. Това породи спекулации, че пистата може да стане сцена на множество сблъсъци през уикенда.

Запитан дали е карал на трасето на домашния си симулатор, Верстапен отговори: „Да, карах. Имаме го и на симулатора на Формула 1.

„Ще бъде много трудно. Това не е лесна писта. Когато направиш няколко поредни обиколки, винаги е трудно да пресечеш финалната линия и да кажеш: „Направих перфектна обиколка“.

„Много е трудно. Освен това има тенденция да създава предпоставки за големи катастрофи на някои места. Напомня ми малко на Джеда, с бързите завои и много близките стени“, допълни нидерландецът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 верно

    2 1 Отговор
    Пистата е нова и ако са забравили някое дърво или поне корен...

    17:30 09.09.2026

  • 2 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Няма нито една нова писта, която става за състезания. Както Спа, тези в Мексико, Канада и Япония. Градските не стават за нищо, онези изпроектирани от оня германец са една права, където всички са на пълна газ и останалото е завой след завой на ниска скорост. А като добавим, че наказват вече за какво ли не, че при първите капки дъжд спират състезанието и получаваме пълна скука.

    17:41 09.09.2026

  • 3 Григор

    0 0 Отговор
    Пистата е нова и досега никой не е карал на нея. В началото на юли Хамилтън и Льоклер са направили по една обиколка с цел събиране на информация за организаторите. Експерти твърдят, че пистата е изключително опасна, защото има цели 22 завоя, на места е твърде тясна и зоните за сигурност са твърде малко. Съоръжението е потискащо,защото по цялата си дължина е опасано от телена ограда висока 2,5 метра и това създава усещането, че се движиш в тунел. Съществува реална опасност от верижна, тежка катастрофа. Тя за майсторите от формула 1 е тежка, а за децата от формула 2 и формула 3, да не говорим. Ще има много катастрофи.

    18:25 09.09.2026

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