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Диниш Алмейда: Христо Янев е честен човек и истински цесекар

Диниш Алмейда: Христо Янев е честен човек и истински цесекар

9 Септември, 2026 21:45 424 0

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  • суперкупа на българия

Бях усещал тяхната сила и преди, но сега като бяха зад гърба ми видях какво е

Диниш Алмейда: Христо Янев е честен човек и истински цесекар - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бранителят на ЦСКА Диниш Алмейда бе много щастлив от победата за Суперкупата срещу Левски. Защитникът дебютира за “червените” с трофеи и изрази подкрепата си към наставника Христо Янев.

“Благодаря на феновете. Бях усещал тяхната сила и преди, но сега като бяха зад гърба ми видях какво е. Мисля, че напълно заслужено спечелихме Суперкупата. Показахме, че ще се борим във всеки мач. Ако играеш мач за мача, имаме добри шансове и ще видим какво ще се получи. Янев е много добър и честен човек. Той е истински цесекар, обича този клуб. Той е от най-добрите треньори, които ЦСКА е имал”, каза Алмейда.


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