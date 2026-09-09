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И Франция оттегля подкрепата си за Джани Инфантино

И Франция оттегля подкрепата си за Джани Инфантино

9 Септември, 2026 22:29 353 0

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В края на юли световната футболна централа обяви плановете си да създаде нова търговска структура за продажба на права за Световното първенство

И Франция оттегля подкрепата си за Джани Инфантино - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболната федерация на Франция официално ще оттегли подкрепата си за Джани Инфантино на президентските избори на ФИФА, съобщава вестник “Екип”.

В края на юли световната футболна централа обяви плановете си да създаде нова търговска структура за продажба на права за Световното първенство. След това Инфантино реши да се откаже от идеята на фона на множество критики от футболни конфедерации и заплахата от бойкот от страните членки на УЕФА.

Изпълнителният комитет на Френската футболна федерация (ФФФ) ще се събере в четвъртък, за да определи позицията на организацията относно президента на ФИФА.

ФФФ категорично се противопоставя на предложената инициатива от страна на Джани Инфантино, пише още изданието.


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