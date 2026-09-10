ЦСКА обяви кой ще води временно тима - Христо Янев остава в клуба

След като Христо Янев официално обяви, че се оттегля от треньорския пост в ЦСКА, непосредствено преди сблъсъка за Суперкупата срещу Левски, ръководството на „червените“ не губи време и вече посочи кой ще поеме щафетата – поне временно.

Със светкавична реакция от клуба съобщиха, че Даниел Моралес ще застане начело на отбора до избора на постоянен старши треньор. Моралес, добре познато име сред феновете на ЦСКА, ще има задачата да стабилизира тима в този преходен момент и да вдъхне нова енергия на футболистите.

Макар и да се разделя с треньорската роля, Христо Янев няма да напусне любимия си клуб. След проведени разговори с ръководството, бъдещето му в ЦСКА е гарантирано – предстои да бъде обявено на каква длъжност ще продължи да работи той.

Ето какво съобщиха от клуба:

"Армейци,

Преди всичко искаме още веднъж да честитим на всички, които обичат ЦСКА, спечелената Суперкупа на България! Отборът ни заслужи напълно успеха с представянето си на терена и защити всички ценности, които сме отстоявали в течение на славната ни история – воля, дух, себераздаване и вяра в успеха!

Ръководството на ЦСКА проведе разговор с Христо Янев и му предложи да преосмисли оттеглянето си.

Той потвърди вече взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той потвърди желанието си за обединение на цялата армейска общност.

Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещето развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена точната му позиция.

Представителният отбор на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес, който е част от клуба ни, до избирането на постоянен старши треньор.

Армейци,

В заключение държим да повторим посланието ни от знаменития за всички червени сърца вчерашен ден, в който освен победата на терена, сбъднахме и дългогодишната ни мечта за "Българска армия“: ЦСКА е силен, когато е обединен!

Всички ние, всеки ден, водим битка за любимия клуб и се нуждаем от подкрепата и вярата на цялата ни велика общност!

Предстоят ни исторически моменти – нека ги посрещнем като истински армейци: заедно, със страст, любов и безрезервна подкрепа към отбора в нашите сърца!

САМО ЦСКА!"