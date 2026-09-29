Даниил Медведев спечели титлата в Ханчжоу

Даниил Медведев спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове от сериите АТП 250 в Ханчжоу, Китай. Водачът в схемата се наложи на финала над сънародника си Андрей Рубльов със 7:5, 6:4 за 1 час и 33 минути.

Състезанието е с награден фонд от 1 039 090 долара. Рубльов беше поставен под номер 2 в основната схема, но не успя да спре бившия номер 1 в световната ранглиста.

Медведев реши финала със силен сервис

Първият сет остана равностоен до 11-ия гейм, когато Медведев реализира единствения пробив. Руснакът затвърди предимството си с убедително подаване и поведе в мача.

Втората част започна с нов пробив за Медведев. До края Рубльов не намери отговор на играта на съперника си, въпреки че спечели повече точки при втори сервис. Медведев завърши двубоя с 23 аса, докато Рубльов записа 3.

Трети трофей за руснака през 2026 година

„Винаги има малко по-голям залог, когато играя срещу него. Мисля, че се справих добре. Играх добре във важните моменти и съм много щастлив от нивото си“, заяви Медведев, цитиран от сайта на АТП.

Титлата в Ханчжоу е 24-а за Медведев на сингъл и трета за него през 2026 година. Той започна сезона с трофей в Бризбейн през януари, а месец по-късно спечели и турнира в Дубай.

Успехът над Рубльов е 11-и за Медведев в 14 финала на турнири от сериите АТП 250. Руснакът има и една титла от Големия шлем в кариерата си.

Източници: БТА