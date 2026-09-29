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Три българки стигнаха втория кръг във Варна

Три българки стигнаха втория кръг във Варна

29 Септември, 2026 17:55 430 0

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Беатрис Спасова обърна мач с Израел и спаси мачбол. Дария Великова и Галена Кръстенова също продължават напред.

Три българки стигнаха втория кръг във Варна - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Беатрис Спасова, Дария Великова и Галена Кръстенова се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей във Варна с награден фонд 15 хиляди долара.

Спасова постигна най-драматичния успех от трите българки. Тя елиминира Мааян Ларон от Израел с 1:6, 7:5, 7:6(5) след почти два часа и половина игра.

24-годишната българка изоставаше със сет и 3:5 гейма, но успя да обърне втория сет. В третата част Спасова беше на точка от загубата при 5:6 и 30:40 на собствен сервис. Тя спечели три поредни разигравания, изравни резултата, а в тайбрека поведе с 6:3 точки и стигна до крайния успех.

Във втория кръг Спасова ще срещне осмата поставена Джулия Попа от Румъния.

Великова преодоля румънска квалификантка

Дария Великова се наложи над друга квалификантка от Румъния - Алексия-Шара Янку, със 7:6, 6:3 за 97 минути.

Великова пропусна ранен аванс от 4:2 гейма, но стигна до обрат в тайбрека на първия сет, след като изоставаше с 2:4 точки. Във втората част 22-годишната българка направи решаващ пробив в осмия гейм и затвори мача при собствено подаване.

Следващата ѝ съперничка ще бъде шестата поставена Фелицата Дорофеева-Рибас от Русия.

Кръстенова спечели девет поредни гейма

Галена Кръстенова започна участието си в основната схема с победа над Линда Севчикова от Чехия - 6:3, 6:1 за 95 минути.

19-годишната българка изоставаше с пробив при 2:3 в първия сет, но след това спечели девет поредни гейма и приключи двубоя в два сета.

Общо осем българки участват в основната схема във Варна. Останалите пет са Виктория Велева, Юлия Стаматова и получилите „уайлд кард“ Брияна Иванова, Рада Колева и Валерия Гърневска.

Източници: БТА


Варна / България
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