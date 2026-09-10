Скандал в датската Суперлига: Българският защитник Стефан Велков във вихъра на полемика

Буря от емоции разтърси датската Суперлига, след като българският централен защитник Стефан Велков се оказа в центъра на ожесточен скандал още при първия си мач за Сьондериске. 29-годишният бранител бе изгонен директно с червен картон в 23-ата минута на двубоя срещу Хорсенс, завършил с тежка загуба 2:5 за неговия тим.

Решението на главния съдия да изгони Велков заради спиране на чиста голова възможност предизвика бурни спорове не само на терена, но и в медийното пространство. Още по-голямо възмущение породи фактът, че съдиите, отговарящи за системата за видеоповторения (ВАР), не се намесиха, за да преразгледат ситуацията. Щабът на Сьондериске реагира остро, а датските спортни издания не закъсняха с критиките си към съдийството.

Веднага след последния съдийски сигнал ръководството на Сьондериске подаде официална жалба срещу наказанието на Велков, настоявайки за отмяна на червения картон. Дисциплинарната комисия на датската Суперлига обаче не откри достатъчно основания за промяна на решението и санкцията остава в сила. Това означава, че българският национал ще пропусне следващите два ключови мача – срещу Лингби и Рандерс.

Наставникът на Сьондериске, Фатах Абдирахман, не скри разочарованието си от съдийската намеса. По негови думи, Велков не е заслужавал дори жълт картон, тъй като нападателят на Хорсенс не е имал реален шанс да отбележи гол от позицията, в която е бил спрян. След изгонването на българина, при резултат 1:1, Сьондериске остана с човек по-малко и допусна още четири попадения до края на срещата.

Този инцидент идва в изключително труден момент за отбора на Велков. Сьондериске заема последното 12-о място в датската Суперлига, като след седем изиграни мача все още няма победа и е събрал едва една точка.