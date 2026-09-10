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Деко разкри: Защо Бернардо Силва избра Реал Мадрид, а Родри пристигна на „Камп Ноу“

Деко разкри: Защо Бернардо Силва избра Реал Мадрид, а Родри пристигна на „Камп Ноу“

10 Септември, 2026 21:36 413 0

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Откровения за трансферните битки, новите попълнения и раздялата с Феран Торес

Деко разкри: Защо Бернардо Силва избра Реал Мадрид, а Родри пристигна на „Камп Ноу“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интересни разкрития от спортния директор на Барселона Деко разтърсиха футболната общественост. В интервю за испанските медии той хвърли светлина върху трансферната сага около Бернардо Силва – португалския маестро, който вместо да облече екипа на каталунците, пое към вечния съперник Реал Мадрид. „Бернардо имаше желание да стане част от нашия проект, но обстоятелствата не позволиха това да се случи. Финансовите параметри, позицията, на която търсихме подсилване, както и желанието му за повече игрово време, се оказаха пречка. Когато вижданията на играча и клуба не съвпадат, трудно може да се намери общ път“, сподели Деко.

Докато Барса изпускаше една звезда, друга – също бивш играч на Манчестър Сити – се озова на „Камп Ноу“. Родри, считан за невъзможен трансфер до последния момент, изненадващо се присъедини към каталунците. „Преди няколко месеца дори не сме си представяли, че Родри може да дойде при нас. Всичко се промени, когато разбрахме, че Манчестър Сити е склонен да го пусне. Веднага се свързах с техния спортен директор и получих потвърждение – не се поколебахме да действаме“, разказа Деко за успешната сделка.

Спортният директор говори и за Антъни Гордън, който с ентусиазъм приел предизвикателството да стане част от каталунския гранд: „Гордън беше изключително мотивиран да се присъедини към нас. Платихме пазарната му стойност, защото вярваме, че ще донесе нужната динамика и креативност“.

Не всички новини от „Камп Ноу“ са свързани с пристигания. Феран Торес, един от голмайсторите на Барса, пое към Пари Сен Жермен. Причината? Желанието му да бъде водеща фигура на терена. „В Барселона искаме играчите да са щастливи и напълно отдадени. Феран пожела да напусне, за да получи повече възможности за изява. Уважихме решението му и му пожелаваме успех“, завърши Деко.


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